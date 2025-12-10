錦雯接連痛失親友！心痛告別摯愛 曝將6度挑戰「海陸倒數」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

民視8點檔《好運來》劇情進入最高潮，戲裡飾演「佳敏」的錦雯，因角色個性分明、敢愛敢恨，深受觀眾喜愛。她透露，這段時間因工作滿檔，反而讓她在低潮中找到力量，「《好運來》的拍攝救了我，那些痛都因為忙碌而來不及沉下去。」

錦雯預計2026的跨年再度回到綠島，迎接第6年的「海陸倒數」，象徵全新的開始。 錦雯坦言今年的自己更勇敢、更願意放下。（圖／民視提供）

錦雯表示，這次進劇組合作超順、超開心，「不到最後一刻都會被劇本驚喜！」而她也笑說，拍戲時有一段讓她感到幸福得很荒謬的瞬間，「因為吳東諺在劇中叫我『媽媽』之後，白家綺竟然也跟著喊我『媽媽』，整個片場瞬間變成一家人，真的覺得暖到不行！」隨著劇情即將邁向尾聲，她坦言，想到佳敏快迎來大結局，心裡滿是不捨，「佳敏陪我度過非常重要的一年，是她讓我在最痛的時候，也能站在鏡頭前好好演戲。」

事實上，2025年對錦雯來說，是刻骨銘心的一年。她含淚提到，自己的第一位潛水教練因口腔癌離世，陪伴19年的長毛臘腸皮皮也離開了，「那段時間真的很痛，但我還是硬著心把戲拍完。」錦雯表示，今年將再次前往綠島，挑戰連續第6年的「海陸跨年」儀式，31日晚間演出完直接搭船出海，11點半潛入海底，把寫給自己的祝福明信片投入海底郵筒，並在2026年0點回到陸地與大家倒數。她形容，這是一年最重要的心靈清理，「超靈驗，願望實現率幾乎百分之九十九！」在戲劇拍攝與大海之間切換，她更深刻體悟人生無常、懂得珍惜當下，「生命真的很短，痛過也要繼續往前走。」





