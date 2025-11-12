錦雯演八點檔有喜感！ 金馬影后出手「揪做一事」竟成拉鋸戰

四季線上／陳軒泓 報導

陸小芬主演的大愛劇《接住流星的人》劇情邁入尾聲，劇中陸小芬跟謝展榮相隔多年後重逢，與李國強告別的戲，陸小芬幾乎零台詞，用眼神說話，展現影后的實力與不著痕跡的自然演技；錦雯則在戲中充分展現喜感，為嚴肅的故事議題增添趣味，而二人對戲後，還特別錄了一段影片上傳社群，錦雯用迷妹的口吻跟陸小芬說：「我覺得妳是巨星，可是妳沒有巨星的架子」，陸小芬秒回「鋸子的鋸是嗎？」

錦雯（右）在《接住流星的人》的喜感演出為戲增添趣味

《接住流星的人》13日將播出完結篇，錦雯在劇中飾演經營補習班的人，結束營業後，陸小芬為了延攬錦雯，不惜「三顧茅盧」，想盡辦法讓錦雯從「心有餘但力不足」到「真心回歸志工行列」，陸小芬地方媽媽熱情直率的性格，加上錦雯幽默逗趣的表情，二人本色演出，在這場登門拜訪的拉鋸戰中妙趣橫生，導演章可中形容：「錦雯的演出一定會讓觀眾對她印象深刻，她讓這條支線不僅提供了節奏調劑，也賦予角色鮮明個性」。

錦雯與陸小芬對戲堪稱本色演出

二人在合作過程中，錦雯也把握機會向陸小芬請益「人生的意義」，陸小芬說：「已經走過驚濤駭浪，刮風下雨、颱風晴天，都是自己走，生命到最後就是要自己去克服，自己去成就，自己去創造，自己去得到，自己去承接失落、失敗、創傷，其實那也都是好事」，她強調「到最後，活著，很健康，就贏了」。陸小芬的人生觀也巧合地跟完結篇的聖誕派對一樣，人生歷程無論好壞，都是老天賜給的禮物。

陸小芬曝正向人生觀

