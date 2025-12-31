錦雯綠島約泡2女星 害她過敏抽筋

張家瑋（左起）、錦雯、程雅晨泡朝日溫泉迎接新年。民視提供



《好運來》日前殺青，錦雯特別約張家瑋、程雅晨到綠島跨年、潛水、泡朝日溫泉，笑稱是「8點檔姊妹旅」，程雅晨曾在綠島當過小幫手，這次舊地重遊滿滿回憶，她透露上次來沒機會體驗朝日溫泉，這次雖終於如願，卻發生小插曲，原來因為錦雯的教練說「溫泉煮過的蝦不會過敏」，她吃了1口卻立刻過敏，嚇得錦雯衝去買可樂給她喝，結果她反而因緊張抽筋，所幸泡湯後身體立刻舒緩，笑說：「真的很神奇、超療癒。」

劇中張家瑋、程雅晨同時飾演吳政澔女友，戲外更培養出好交情，2人與錦雯因戲結緣，錦雯表示這是第6年參與「綠島海陸跨年」，水底攝影師與導演是袁緒虎，能再次合作讓她十分開心，她透露光海底拍攝團隊加上教練就超過35人，希望透過海陸跨年的美麗畫面，讓全世界看見綠島之美。

廣告 廣告

張家瑋首次體驗綠島海底世界，熱愛拍照的她原本對潛水不太有信心，沒想到一看到海龜就秒變潛水高手，不僅與海龜一同暢遊，還拍下許多美照，直呼此行圓夢了。

更多太報報導

金唱片頒獎典禮2平台轉播 「CORTIS」首登大巨蛋不漏看

吳克群曝最末日的幸福 告白「好好去愛1個具體的人」

張惠妹拼分身年終獻雙喜 「今天就來聽新歌吧」