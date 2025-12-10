錦雯連續6年「潛入海底」跨年！1儀式療傷兼祝福：超靈驗

錦雯將挑戰連續6年海底潛水跨年。（民視提供）

從歌手跨界演戲的錦雯，在民視8點檔《好運來》飾演「佳敏」，因角色個性分明、敢愛敢恨，深受觀眾喜愛。其實2025年，對錦雯來說，是刻骨銘心的一年，她含淚提到，她的第一位潛水教練因口腔癌離世，陪伴19年的長毛臘腸皮皮也離開了，「那段時間真的很痛，但我還是硬著心把戲拍完。」

錦雯表示，這段時間因工作滿檔，反而讓她在低潮中找到力量，「《好運來》的拍攝救了我，那些痛都因為忙碌而來不及沉下去。」隨著劇情即將邁向尾聲，她坦言，想到佳敏快迎來大結局，心裡滿是不捨：「佳敏陪我度過非常重要的一年，是她讓我在最痛的時候，也能站在鏡頭前好好演戲。」

錦雯推薦去綠島海陸倒數跨年，寄張明信片給自己。（民視提供）

錦雯將挑戰連續6年海底潛水跨年。（民視提供）

錦雯也用自己的方式走過傷痛，年底將再次前往綠島，挑戰連續第6年的「海陸跨年」儀式，在12月31日晚間演出完直接搭船出海，11點半潛入海底，把寫給自己的祝福明信片投入海底郵筒，並在2026年零點時分回到陸地與大家倒數、迎接新年。她覺得這是一年最重要的心靈清理，「超靈驗，願望實現率幾乎百分之99！」

在戲劇拍攝與大海之間切換，錦雯更深刻體悟人生無常、懂得珍惜當下，「生命真的很短，痛過也要繼續往前走。」她也歡迎大家一起到綠島參與倒數，「那是一場只屬於自己的冒險，一生至少要體驗一次。」

錦雯將挑戰連續6年海底潛水跨年。（民視提供）

錦雯在《好運來》角色討喜頗受觀眾喜愛。（民視提供）

她覺得這次進《好運來》劇組合作超順、超開心，透露拍戲時有一段讓她感到「幸福得很荒謬」的瞬間，「吳東諺在劇中叫我『媽媽』之後，白家綺竟然也跟著喊我『媽媽』，整個片場瞬間變成一家人，真的覺得暖到不行！」

