錦雯難忘歌手魂 淡出八點檔南台灣登台

《港墘仔》豪華卡司管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁、蘇庭頡等人打造原創音樂劇。（嗨森數位文創有限公司提供）

台味爆棚 屏東原創音樂劇《港墘仔》豪華卡司眾所期待初登場難得演出音樂劇的錦雯特別向八點檔告假，參與在地音樂劇《港墘仔》，錦雯飾演的金鳳是一位兼具幽默與嚴肅的母親。她分享過去參與兩檔民視八點檔累積的經驗，讓她能更自在地詮釋角色。她表示劇中獨唱曲《溫的囝仔》是最大挑戰：「這首歌承載著對家庭與信仰的深情，我特別調整唱法，把不同母親的心聲都融入其中，是很棒也很深刻的挑戰。」

由 Pingtung TOP 屏東傑出演藝團隊「星星戲樂」原創製作的，將於 2025 年底重磅首演。這部被形容為「很台灣、很好哭、很好笑」的作品，集結管罄、倪安東、錦雯、大甜、郭耀仁等跨界實力派演員首次聯手，以媲美大型演唱會的高規格製作，帶領觀眾重溫南方土地真實而溫暖的人生故事。

《港墘仔》的故事背景設定在虛構的「港墘仔燒烤」，在此處交織著三代人物錯綜複雜的情感與生命歷程。

《港墘仔》豪華卡司管罄(右後)、倪安東(左後)、錦雯(左前)、郭耀仁(右前)透露劇本就超精彩。（嗨森數位文創有限公司提供）

《港墘仔》故事講述東港當地人聚會、歡唱、共度人生風雨的所在，左為倪安東、右為管罄。（嗨森數位文創有限公司提供）

《港墘仔》東港音樂劇如火如荼排練，錦雯(左)跟郭耀仁有許多火花。（嗨森數位文創有限公司提供）

管罄則把角色的勇敢與吶喊全都放進歌聲裡，坦言每一次排練都像重新走過一次人生。倪安東表示，首次讀劇本就被濃厚的人情味吸引。他認為《港墘仔》是一部非常屏東、非常台灣的音樂劇，唱的是日常，演的是人生。郭耀仁此次首度回鄉演出，挑戰一個關乎家庭、愛情與責任的角色。他透露排練時既好玩又揪心，並笑稱：「每次音樂一下，耳朵就懷孕一次。」大甜飾演的阿瑄是一位帶著滿身故事回鄉的女人。她說：「阿瑄的勇敢藏在心裡，脆弱寫在歌裡。她的每一句歌詞都在問觀眾，你是不是也有一個一直想回去的地方？」

《港墘仔》的音樂製作規格媲美專業演唱會，結合台語懷舊金曲與全新創作歌曲，由專業樂團現場演奏，打造沉浸式聽覺體驗。樂團陣容包括 2025 金曲獎最佳編曲人得主吳蒙惠，以及屏東在地吉他手陳咨佑、黃致齊，打擊樂手朱韋安等頂尖樂手，使整體音樂層次更為豐富。本劇並巧妙融入東港民俗文化，包括王爺廟、陣頭、嗩吶樂團等元素，打造出充滿土地記憶與生命厚度的南方故事。將於12 月 20 日於屏東藝術館演出。

