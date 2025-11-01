錦雯《好運來》清唱6字被討5萬元 歌后原唱露面說話了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后李竺芯昨晚出席第16屆金音獎頒獎典禮，與百合花樂團搭擋共演。錦雯之前在八點檔《好運來》隨口清唱李竺芯代表作《足芳足芳》6個字，唱片公司隨即向電視台索取5萬版權費，對此身為原唱的她也做出回應。

李竺芯表示：「不管是影視還是音樂創作，我們要彼此尊重，尊重創作者。」被問到心情是否受影響？李竺芯回應：「我覺得任何事情的發生，都是有我應該學習的地方，所以不管怎麼樣，發生心情是怎麼樣，我覺得都是一種體驗。」平靜作出回應。

本屆金音獎以「勇」為核心音符，以「Brave(勇氣) +GIMA(金音創作獎) = BGM」為主題，號召逾30組來自台、韓、泰三地優秀音樂人齊聚一堂。李竺芯雖然在金曲獎大放異彩，沒想到卻在本屆金音獎滑鐵盧，她受訪笑說：「我也有報名金音獎，結果0項入圍，其實這就是金音獎的中心主旨。」態度大方。

