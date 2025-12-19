錦雯《好運來》眼淚流不停！角色太苦情自曝「半夜嘔吐」：身體真的出狀況

四季線上／陳軒泓 報導

八點檔《好運來》進入劇情最高潮，下週二（23日）將迎精彩大結局，緊接著播出《豆腐媽媽》。在《好運來》飾演大公司總經理的錦雯，初登場展現出氣場強大的架式，無論造型和個性都深受觀眾討論，然而隨著劇情發展，為了處理家中兒女感情與婚姻問題，讓她演變成劇中最苦情媽媽，角色過往的光彩已不復返。全劇殺青後，錦雯在社群吐露演員心聲，並分享飾演「莊佳敏」的心路歷程，她坦言這個角色讓她重新定義生活，也因為背負角色很多的心酸與無奈，讓她壓力倍增，透露身體真的出狀況了。

錦雯在《好運來》眼淚流不停

陪伴角色大半年的時間，錦雯 PO 出一段長文分享：「演員這個職業很特別，演的是別人的故事，流的卻是自己的眼淚」，在《好運來》她詮釋悲喜交加的莊佳敏一角，最新劇情更是情緒大爆發，面對公司被渣男兒子搞垮，加上女兒痛失愛人而精神崩潰，錦雯詮釋出母親身處絕境的悲情，每一集都哭紅了眼眶。對此她表示：「我的身體真的承載很多莊佳敏的心酸、無奈、無助，每一次的崩潰，都讓我身體成緊戒狀態」，就連下戲後眼淚仍流不停，也因為如此自己出現壓力肥和半夜嘔吐的情形，甚至記憶衰退，她直言：「第一次有種巨大的壓力，有如海嘯、山崩！」

錦雯承受角色壓力，自曝半夜嘔吐

如今戲終於殺青，完成角色任務的錦雯也向戲裡的莊佳敏喊話：「不用擔心、沒事！相信老天爺能給你的，一定是你能承受的」，即將迎來大結局，觀眾也希望「莊總」的生活能回歸平靜。錦雯感謝一路上的劇組夥伴，以及觀眾的收看支持，自己也期待著下一次與新的角色遇見。

錦雯分享演員心聲，期待遇見新角色（圖／翻攝黃錦雯Fiona 臉書）

