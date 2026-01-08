錦霞樓ｘ喜憨兒經典團圓年菜 預購88折起

【記者 王雯玲／高雄 報導】每到春節前，喜憨兒『愛點心』庇護工場裡總是特別忙碌，卻也充滿節慶的氛圍。憨兒們正緊鑼密鼓生產冷凍年菜，讓消費者買回家只需解凍復熱，就能輕鬆上菜。不管是家中拜拜菜色準備，還是年夜飯親戚團聚，多款年節傳統菜色應有盡有，今年就讓喜憨兒的年菜，參與您的年節團圓時刻。購買可洽喜歡你購物網及全台門市：https://bit.ly/3NfGSPO

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示：基金會成立的喜憨兒『愛點心』庇護工場，是通過ISO 22000及HACCP食品安全雙認證，採最高規格來製作冷凍食品。並與漢典食品以及錦霞樓技術合作，推出各式年菜以及應景禮盒，讓憨兒們在實作中穩定學習，培養各種工作技能。每一道年菜，均由經驗豐富的師傅偕同憨兒們一起製作，並在師傅的帶領下逐步完成。

羅副執行長進一步表示，透過參與年菜的處理與包裝，憨兒們不僅學習到實用的工作技能，也培養了責任感與自信心。他們清楚知道，自己與師傅共同完成的每一道年菜，可能會出現在某個家庭的年夜飯桌上，成為團圓時刻的一部分。這份參與感，讓工作不只是例行任務，更是一份有溫度的付出。

今年，喜憨兒購物城推出多款年菜組合，「馬到幸福團圓組」，滿滿的經典大菜，有錦霞樓聯名的干貝烏骨雞鍋，搭配象徵年年有餘的新鮮龍虎斑，以樹子細火清蒸，保留魚肉的細緻彈嫩與自然鮮甜；還有豐潤圓滿的軟嫩蹄膀；鹹香爽口的黃金西魯肉；軟嫩松阪豬雙色油飯，簡單復熱就能輕鬆上菜。

還有「金馬御饌富貴組」是4菜2湯的組合，再額外送上2碗甜湯超級彭湃。嚴選飽滿的台產鴨，精心熬煮成香濃砂鍋鴨；還有漢典食品技轉的豬肋排，以異國香料醃製入味，烤至金黃嫩口，除夕團圓選這組絕對驚艷全場。以上年菜限定組合超值又免運，也可買單品年菜三件95折，五件88折優惠，即日起至2月2日止。

同樣出自台南庇護工場的烏魚子干貝醬禮盒，採用台灣在地優質烏魚子，鹽漬後滋味鮮美，真空包裝一口吃，方便食用不沾手。再搭配與錦霞樓技術合作研製的烏金干貝醬，用烏魚子搭配干貝絲，以傳統XO醬的製作方式製成，每一匙都是奢華美味，送禮自用兩相宜。（圖／記者王雯玲翻攝）