錫安教會牧師高穎佳被拘 妻耿朋朋攜子逃亡曼谷全紀錄

中共展開錫安教會大抓捕後的兩個月，遭拘捕的牧師高穎佳的妻子耿朋朋在接受央廣專訪時透露，基於人身安全及孩子的就學的考量，她和孩子目前已經輾轉到了泰國，只是回憶起北海公安當晚敲門抓人時，雖然高牧和她都做好了準備，但她還是整個人都懵了，尤其是在他們已經將手機關機，SIM卡都取出後，行蹤一樣被鎖定，讓他們驚訝不已，而如今回想起來，感到最大的遺憾就是，忘了給眼睜睜被帶走的先生一個擁抱。

希望一切都是夢 但卻不是

『經常睡覺的時候，有的時候不太想起來，就想如果是一個夢就好了，一直睡覺，睡醒了，然後我們又回到正常的生活的狀態。』

這是錫安教會牧師高穎佳的太太耿朋朋在接受央廣專訪時，對先生遭中共拘捕關押看守所後的無奈心情。然而，這不是夢，而是中共對錫安教會真實的迫害。

2018年來中共對教家教會最大的迫害

時間回到10月9日，中共展開了一連3天，針對中國錫安教會進行了跨省的全國性大抓捕，一口氣捕逮了牧師、同工及教友約30多人，直到11月中旬，其中的18人遭廣西北海檢察院正式批准逮捕，另有5人取保候審，而這被外界認為，是中共自2018年以來，對中國家庭教會最大規模的迫害行動。

高穎佳妻耿朋朋 攜子輾轉逃亡泰國

時隔兩個月後，遭到拘捕的錫安教會牧師高穎佳的太太耿朋朋在接受央廣訪問時就透露，她從廣西北海回到北京時，就已經知道自已被列入抓捕名單，因此為了人身安全和孩子的就學，她就帶著僅僅6歲的兒子，11月初輾轉逃到泰國曼谷。

她說：『所以我當時去韓國主要的一個目的是想著選一個最近的地方，這樣我和孩子可能不至於就是因為旅途的奔波而生病，所以是那個最近的嘛，一個半小時，我們就飛到首爾了，是這樣的，所以其實當時也沒有想好要去哪裡，或者下一步怎麼安排，然後去到首爾也是因為有朋友的邀請，我也發現其實孩子上學，他需要一個他的小夥伴和群體，可能會對他也是比較好的選擇，所以我們後來又飛到泰國來。』

手機關機取出SIM卡 仍遭中共掌握行蹤

儘管到了泰國，但耿朋朋仍心繫先生高穎佳。回想起中共大抓捕的那3天，簡直讓他們寢食難安，先是9日，王林牧師失聯，然後到了10日下午的時候，金明日牧師和尹會彬牧師相繼遭到拘捕，到了當天晚上就陸續傳出好幾家接到消息，有公安去抓人，又斷電、又撬鎖。後來在幾個律師朋友的勸說下，原本沒打算離開的高牧，才決定暫時到朋友家避風頭。

為了躲避公安的追蹤，他們甚至把手機關機，取出SIM卡，卻沒想到，11日凌晨時，廣西北海公安還是找上了門，讓他們驚訝不已。

耿朋朋說：『然後像我們家的話，是在朋友的家裡面嘛，我們去了之後，其實那個律師朋友也告訴我們說，你可以把手機就關掉呀，然後我們其實是取了SIM卡出來，把手機也關機，但是就是他還是在淩晨的時候，兩點來鐘就找到那個朋友的家，所以其實我先生是在朋友的家裡面被帶走的，對！我們手機關機SIM卡也都拿出來，然後他就找到那個朋友的家裡。』

那晚最大的遺憾 未能給高牧一個擁抱

耿朋朋回憶說，她以為自已會一起被抓，卻沒想到北海公安只帶走了高牧，整個過程並沒有發生衝突，雖然她和高牧其實心裡都做好了被抓的準備，但當時她確實是有點懵了，儘管她有信仰，心裡並不害怕，卻多少有些緊張，如今回想起來，仍感到遺憾是，當時沒能給高牧一個擁抱。

她說：『我聽說其他人都是手銬帶走的，然後我先生是並沒有給他戴手銬，所以我們在現場倒沒有特別激烈的衝突，只是我自己後來想，就是我現場是有點懵了，所以就沒有問到是什麼原因，文書沒有留給我，然後稍微遺憾的也是覺得說，我先生走之前我們也沒有擁抱一下，因為我就看著他就被就跟他們一起帶走了嘛。』

撬鎖、跟監、逼遷 以前的日子回不去了

之後，耿朋朋就帶著小孩一起到了廣西北海，為高牧處理法律事宜，並寄送了眼鏡和聖經等書籍。然而一星期後回到北京，她不僅發現家裡的鎖被撬開，一些私人物品被拿走了外，自己似乎也被跟監。更慘的是，同時也被拘捕的牧師孫聰，他的太太谷曉羽和3個孩子甚至還面臨逼遷。

谷曉羽就在社群平臺上就寫道，「告訴自己以前的日子回不去了。那一刻，一種濃重的漂泊感從胸口升起，連人子沒有枕頭的地方都不足以描述我心裡的翻湧。我沮喪，也難過，仿佛把丈夫給我的家弄丟了。這是我第一次如此深地明白：原來浮萍，就是這樣沒有根地飄著。」

拘捕過程粗暴 形成小孩創傷

然而，這樣的傷痛，不僅是大人有，就連小孩也被感染到。耿朋朋的6歲小孩就因此常做噩夢，一直擔心媽媽被抓走，而曾親身經歷公安逮人衝突的王聰牧師家的3歲半小女孩更是因此被嚇壞了。

耿朋朋說：『特別是王聰牧師家，可能那個現場的衝擊，衝突是非常大的，他們家三歲半的小女兒就嚇壞了，後面我見到孩子的時候，就一直是那個應激反應嘛，然後每天那個頭髮都是濕的，就是因為一直是處於驚恐的狀態，而且那個孩子跟媽媽很親密嘛，聽說是從媽媽懷裡搶走了，就是把他奪走了，然後現場看到很多的衝突。』

長期的不確定性與簽證困境

因此，為了小孩的就學和安全，除了耿朋朋母子外，目前包括谷曉羽等部分的師母也帶著小孩到了曼谷，但令人憂心的是，當局似乎開始對受影響的家屬實施邊境管控。其中像王林牧師的妻子和孩子在嘗試出境時曾被攔截，雖然後來獲准離開，但青島劉楨彬牧師的妻子和3個孩子在海關準備出境時，就被攔截了。

另外，由於她們多數是持旅遊簽證進入泰國，這也讓她們十分擔心接下來簽證的問題。因為律師曾評估，依據案情的發展，包括高牧在內的相關人員拘留期可能面臨30天或37天，甚至還有長達兩個月到九個月的調查期。這讓她們必須做好中長期的打算。

人生突逢鉅變 只盼是夢

只是兩個月下來，面對突如其來的流亡和丈夫的不確定處境，耿朋朋坦言自己當然會有沮喪和偷偷流淚的時候，她甚至發現自己變得有些麻痺，希望這一切都只是一個夢，睡醒了，就能回到正常的生活態度，但顯然不是。

他說：『我會有一點麻痺那種，因為我自己覺得說可能我對自己也是一個保護，有的時候就不太想，如果說我的這個情感，感覺自己的這個情感大門打開，我就會特別思念我的丈夫，然後就是包括我裡面的那些朋友，然後因為經常也特別想回到所謂的正常的生活，經常睡覺的時候，有的時候不太想起來，就想如果是一個夢就好了，一直睡覺，睡醒了，然後我們又回到正常的生活的狀態，因為現在一直是漂泊不定，然後又很擔心裡面的人，然後又擔心自己下一步到底該怎麼辦，有很多的不確定性。』

願受苦的牧者 為黑暗帶來光明

儘管如此，身為基督徒的她，仍然從禱告中得到了最大的安慰，她甚至相信，高牧他們這次的受苦，也能夠在看守所這個黑暗的地方，給予那些受到不公正待遇的人帶來一些亮光和盼望。雖然她和這些師母和孩子目前的生活是「飄泊不定」，但她們仍希望能用自己有限的方式，持續為在押的牧者們發聲，保障他們在裡面應得的權利，並期待他們能盡快被無罪釋放。