錫安教會牧師高穎佳被拘 妻耿朋朋攜子逃亡曼谷全紀錄
中共展開錫安教會大抓捕後的兩個月，遭拘捕的牧師高穎佳的妻子耿朋朋在接受央廣專訪時透露，基於人身安全及孩子的就學的考量，她和孩子目前已經輾轉到了泰國，只是回憶起北海公安當晚敲門抓人時，雖然高牧和她都做好了準備，但她還是整個人都懵了，尤其是在他們已經將手機關機，SIM卡都取出後，行蹤一樣被鎖定，讓他們驚訝不已，而如今回想起來，感到最大的遺憾就是，忘了給眼睜睜被帶走的先生一個擁抱。
希望一切都是夢 但卻不是
『經常睡覺的時候，有的時候不太想起來，就想如果是一個夢就好了，一直睡覺，睡醒了，然後我們又回到正常的生活的狀態。』
這是錫安教會牧師高穎佳的太太耿朋朋在接受央廣專訪時，對先生遭中共拘捕關押看守所後的無奈心情。然而，這不是夢，而是中共對錫安教會真實的迫害。
2018年來中共對教家教會最大的迫害
時間回到10月9日，中共展開了一連3天，針對中國錫安教會進行了跨省的全國性大抓捕，一口氣捕逮了牧師、同工及教友約30多人，直到11月中旬，其中的18人遭廣西北海檢察院正式批准逮捕，另有5人取保候審，而這被外界認為，是中共自2018年以來，對中國家庭教會最大規模的迫害行動。
高穎佳妻耿朋朋 攜子輾轉逃亡泰國
時隔兩個月後，遭到拘捕的錫安教會牧師高穎佳的太太耿朋朋在接受央廣訪問時就透露，她從廣西北海回到北京時，就已經知道自已被列入抓捕名單，因此為了人身安全和孩子的就學，她就帶著僅僅6歲的兒子，11月初輾轉逃到泰國曼谷。
她說：『所以我當時去韓國主要的一個目的是想著選一個最近的地方，這樣我和孩子可能不至於就是因為旅途的奔波而生病，所以是那個最近的嘛，一個半小時，我們就飛到首爾了，是這樣的，所以其實當時也沒有想好要去哪裡，或者下一步怎麼安排，然後去到首爾也是因為有朋友的邀請，我也發現其實孩子上學，他需要一個他的小夥伴和群體，可能會對他也是比較好的選擇，所以我們後來又飛到泰國來。』
手機關機取出SIM卡 仍遭中共掌握行蹤
儘管到了泰國，但耿朋朋仍心繫先生高穎佳。回想起中共大抓捕的那3天，簡直讓他們寢食難安，先是9日，王林牧師失聯，然後到了10日下午的時候，金明日牧師和尹會彬牧師相繼遭到拘捕，到了當天晚上就陸續傳出好幾家接到消息，有公安去抓人，又斷電、又撬鎖。後來在幾個律師朋友的勸說下，原本沒打算離開的高牧，才決定暫時到朋友家避風頭。
為了躲避公安的追蹤，他們甚至把手機關機，取出SIM卡，卻沒想到，11日凌晨時，廣西北海公安還是找上了門，讓他們驚訝不已。
耿朋朋說：『然後像我們家的話，是在朋友的家裡面嘛，我們去了之後，其實那個律師朋友也告訴我們說，你可以把手機就關掉呀，然後我們其實是取了SIM卡出來，把手機也關機，但是就是他還是在淩晨的時候，兩點來鐘就找到那個朋友的家，所以其實我先生是在朋友的家裡面被帶走的，對！我們手機關機SIM卡也都拿出來，然後他就找到那個朋友的家裡。』
那晚最大的遺憾 未能給高牧一個擁抱
耿朋朋回憶說，她以為自已會一起被抓，卻沒想到北海公安只帶走了高牧，整個過程並沒有發生衝突，雖然她和高牧其實心裡都做好了被抓的準備，但當時她確實是有點懵了，儘管她有信仰，心裡並不害怕，卻多少有些緊張，如今回想起來，仍感到遺憾是，當時沒能給高牧一個擁抱。
她說：『我聽說其他人都是手銬帶走的，然後我先生是並沒有給他戴手銬，所以我們在現場倒沒有特別激烈的衝突，只是我自己後來想，就是我現場是有點懵了，所以就沒有問到是什麼原因，文書沒有留給我，然後稍微遺憾的也是覺得說，我先生走之前我們也沒有擁抱一下，因為我就看著他就被就跟他們一起帶走了嘛。』
撬鎖、跟監、逼遷 以前的日子回不去了
之後，耿朋朋就帶著小孩一起到了廣西北海，為高牧處理法律事宜，並寄送了眼鏡和聖經等書籍。然而一星期後回到北京，她不僅發現家裡的鎖被撬開，一些私人物品被拿走了外，自己似乎也被跟監。更慘的是，同時也被拘捕的牧師孫聰，他的太太谷曉羽和3個孩子甚至還面臨逼遷。
谷曉羽就在社群平臺上就寫道，「告訴自己以前的日子回不去了。那一刻，一種濃重的漂泊感從胸口升起，連人子沒有枕頭的地方都不足以描述我心裡的翻湧。我沮喪，也難過，仿佛把丈夫給我的家弄丟了。這是我第一次如此深地明白：原來浮萍，就是這樣沒有根地飄著。」
拘捕過程粗暴 形成小孩創傷
然而，這樣的傷痛，不僅是大人有，就連小孩也被感染到。耿朋朋的6歲小孩就因此常做噩夢，一直擔心媽媽被抓走，而曾親身經歷公安逮人衝突的王聰牧師家的3歲半小女孩更是因此被嚇壞了。
耿朋朋說：『特別是王聰牧師家，可能那個現場的衝擊，衝突是非常大的，他們家三歲半的小女兒就嚇壞了，後面我見到孩子的時候，就一直是那個應激反應嘛，然後每天那個頭髮都是濕的，就是因為一直是處於驚恐的狀態，而且那個孩子跟媽媽很親密嘛，聽說是從媽媽懷裡搶走了，就是把他奪走了，然後現場看到很多的衝突。』
長期的不確定性與簽證困境
因此，為了小孩的就學和安全，除了耿朋朋母子外，目前包括谷曉羽等部分的師母也帶著小孩到了曼谷，但令人憂心的是，當局似乎開始對受影響的家屬實施邊境管控。其中像王林牧師的妻子和孩子在嘗試出境時曾被攔截，雖然後來獲准離開，但青島劉楨彬牧師的妻子和3個孩子在海關準備出境時，就被攔截了。
另外，由於她們多數是持旅遊簽證進入泰國，這也讓她們十分擔心接下來簽證的問題。因為律師曾評估，依據案情的發展，包括高牧在內的相關人員拘留期可能面臨30天或37天，甚至還有長達兩個月到九個月的調查期。這讓她們必須做好中長期的打算。
人生突逢鉅變 只盼是夢
只是兩個月下來，面對突如其來的流亡和丈夫的不確定處境，耿朋朋坦言自己當然會有沮喪和偷偷流淚的時候，她甚至發現自己變得有些麻痺，希望這一切都只是一個夢，睡醒了，就能回到正常的生活態度，但顯然不是。
他說：『我會有一點麻痺那種，因為我自己覺得說可能我對自己也是一個保護，有的時候就不太想，如果說我的這個情感，感覺自己的這個情感大門打開，我就會特別思念我的丈夫，然後就是包括我裡面的那些朋友，然後因為經常也特別想回到所謂的正常的生活，經常睡覺的時候，有的時候不太想起來，就想如果是一個夢就好了，一直睡覺，睡醒了，然後我們又回到正常的生活的狀態，因為現在一直是漂泊不定，然後又很擔心裡面的人，然後又擔心自己下一步到底該怎麼辦，有很多的不確定性。』
願受苦的牧者 為黑暗帶來光明
儘管如此，身為基督徒的她，仍然從禱告中得到了最大的安慰，她甚至相信，高牧他們這次的受苦，也能夠在看守所這個黑暗的地方，給予那些受到不公正待遇的人帶來一些亮光和盼望。雖然她和這些師母和孩子目前的生活是「飄泊不定」，但她們仍希望能用自己有限的方式，持續為在押的牧者們發聲，保障他們在裡面應得的權利，並期待他們能盡快被無罪釋放。
其他人也在看
要贏全紅嬋、陳芋汐好難！21歲跳水金牌退役「接受自己生不逢時」
年僅21歲的大陸跳水運動員張家齊11月底宣布退役。回顧跳水生涯，張家齊因年齡太小錯過里約奧運，等到年紀足夠參加世界級比賽時，又遇到巔峰期的全紅嬋與陳芋汐，張家齊感嘆「生不逢時」但已接受，欽佩兩人還能堅守在泳池畔。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 14
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 22
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 159
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 76
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 120
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 5
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前 ・ 22
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 7
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 28
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 161
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 212
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 14
73歲廖峻三度中風哭了！澎澎揭他最新病況「裝12支支架」：撿回來的命
73歲的資深藝人廖峻今年4月三度中風，現由子女廖錦德等人接回家照顧，而廖錦德等家人，與自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，因財務問題對簿公堂。而廖峻昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，受訪透露他最新病況。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 17
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
郭婷婷曾被譽「徐若瑄接班人」現況曝 一度到居酒屋打工陷迷惘
【緯來新聞網】曾被譽為「徐若瑄接班人」的藝人郭婷婷，近日罕見接受訪談，談及過去在演藝圈走紅後的低潮與緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 25
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9