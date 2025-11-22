錫安教會金明日牧師之女呼籲美國議員幫助其父獲釋
（德國之聲中文網）金明日（Ezra Jin Mingri）牧師之女格蕾絲·金·德雷塞爾（Grace Jin Drexel）周四（11月20日）出席國會聽證會時表示，其父與其他17名錫安教會（Zion Church）領袖本周遭檢方正式批准逮捕。
這18位教會成員上個月被警察刑事拘留，是中國幾十年來對單一教會進行的最大規模鎮壓之一。
被控“非法使用信息網絡”
國際人權組織全球基督徒團結陣線（Christian Solidarity Worldwide）表示，18名教會領袖被指控“非法使用信息網絡”，目前被羈押在北海。該指控據推測與教會使用互聯網傳播信仰有關。如被定罪，每人最高可能面臨三年監禁。
錫安教會成立於2007年，在北京發展十年後擁有約1500名成員。是中國規模最大的地下教會之一，公然違反了中共關於信徒只能在注冊教會進行禮拜的規定。
金·德雷塞爾說，2018年該教會因拒絕在教堂內安裝人臉識別攝像頭而成為打擊目標，當年教會建築被查封、資產被查扣，其父被禁止出境。
錫安教會隨後以線上線下結合的模式擴大影響，一天可觸及多達1萬人。CSW稱教會至少服務5000名信徒，是中國最大的地下教會之一。
“在中國的基督徒並不反對當局政府，教會一直在努力促進中國社會的更好發展。” 金·德雷塞爾表示。“他們只是要求擺脫中共對宗教的控制。中共自稱是無神論者。”
“父親創建錫安教會，是為了能在一個把上帝視為唯一的神的教會自由敬拜，就像世界上許多虔誠的基督徒一樣。”身在美國的金·德雷塞爾說。然而，教會信徒“遭到騷擾、威脅和審訊”。
金·德雷塞爾呼籲美國國會及行政部門中國委員會成員“行使手中的權力，不要忘記我們”。
中國駐美使館回應
中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇周五表示，中國政府“依法管理宗教事務，並保障公民的宗教信仰自由和正常宗教活動”。“我們堅決反對美方以所謂宗教問題為借口干涉中國內政。”
白宮表示已獲悉基督教領袖在中國被拘留一事。一位不願透露姓名的白宮官員表示，總統知曉錫安教會領袖被拘留一事，並表示他“將始終捍衛世界各地的宗教自由”。
金明日於10月在位於廣西北海的家中被帶走後不久，美國國務卿盧比奧呼籲北京釋放他和其他教會領袖。
“這次鎮壓進一步表明，中共對拒絕黨干預信仰、選擇在未注冊家庭教會禮拜的基督徒充滿敵意。”盧比奧說。
中國對基督教和其他宗教的打壓
在中國，當局長期嚴格管控各類宗教組織，尤其對新疆和西藏等少數民族地區的宗教信仰保持警惕。過去十年間，中國加大對獨立基督徒群體的打壓力度，拆毀十字架、焚燒聖經、關閉教會，並強迫信徒簽字放棄信仰。
在聽證會上，曾任美國眾議員、堪薩斯州州長，並在特朗普第一任期擔任國際宗教自由無任所大使的山姆·布朗巴克（Sam Brownback）表示，是時候將宗教自由視為國家安全要務了。
“中國正在與信仰作戰，也是在與我們作戰。”布朗巴克說。
特朗普威脅軍事介入尼日利亞
國會山另一場聽證會上，議員們正在稱贊特朗普政府再次將尼日利亞列為“特別關注國”，原因是該國被指未能遏制對基督徒的迫害。
特朗普曾在社交媒體表示，基督教在尼日利亞“面臨生存威脅”，施暴者是“激進伊斯蘭分子”。他甚至威脅將“全副武裝”介入以阻止對基督徒的殺戮，並表示已指示五角大樓開始為可能的軍事行動做准備。
尼日利亞持續不斷的暴力同時影響到基督徒與穆斯林。本周當地發生兩起學校大規模綁架事件：周五（11月21日）學生在一所天主教學校被綁走；幾日前，一所穆斯林佔多數地區的學校也發生學生被劫事件。本周另一起襲擊事件中，持槍者在教堂殺害兩人，並綁走多名禮拜者。
美國早已將中國列為宗教自由“特別關注國”。參加兩場聽證會的共和黨眾議員克裡斯·史密斯（Chris Smith）表示，特朗普也應繼續關注在中國的基督徒處境。
“我認為總統若能與你們見面，他會被觸動的。”來自新澤西州的史密斯在離場前對金·德雷塞爾表示。
“上帝沒有忘記你們，我們也不應忘記，美國總統也不應忘記。”
© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德正 (美聯社)
