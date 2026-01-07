錯失「兩個中國」轉捩點 許文堂解析2758號決議與台灣國際束縛
〔記者陳昀／台北報導〕台灣教授協會今天舉行「解讀2758號決議案與雷震〈救亡圖存獻議〉座談會」，歷史學者暨協會秘書長許文堂解析1971年中華民國退出聯合國前的權力運作，發現國民黨內部及美方事前曾提及以「雙重代表權」或「兩個中國」作為保留聯合國席次的可能路徑，但蔣介石強烈主張「漢賊不兩立」而不願接受。
許文堂指出，1970年聯合國大會先期表決驅逐中華民國的提案和接納中華人民共和國的提案均未通過，隨著聯合國會員國從1945年的55國激增到1971年的131國，大量開發中國家的加入徹底扭轉局面，當年2758號決議案獲得壓倒性通過，承認中華人民共和國政府是中國在聯合國組織的「唯一」合法代表，並要求立即將「蔣介石的代表」從其非法佔據的席位上驅逐。
許文堂說，1971年4月美國總統尼克森的私人代表墨菲訪台，曾對蔣介石提出「雙重代表權」及「保留安理會席次」的構想，在接納中共入聯的同時保住中華民國席次，但墨菲的承諾未獲得總統授權；蔣介石在日記也展現強硬「漢賊不兩立」的立場，認為接受中共入聯就是對中華民國的傷害，若有邦交國承認北京，台北將立即與其斷交。
不過，當時國民黨內部也有不同意見，許文堂提到，1971年5月時任駐美代表兼總統府秘書長黃少谷與外交部長周書楷曾建議修改「漢賊不兩立」外交方針，若邦交國與中共建交，只要符合3個前提，包括不得承認共匪政權為中國唯一合法政府、不得涉及中華民國領土台灣之敘述，以及繼續承認我政府為中華民國政府且不得稱為「台灣政府」即可維持邦交，代表國民黨內部曾考慮走向「兩個中國」，但蔣經國認為，放棄安理會席次是自我否定，「這是政治問題、也是法統問題」而駁回。
1971年7月，季辛吉訪問北京，向時任中華人民共和國國務院總理周恩來表達，美國不支持「兩個中國」、不主張「一中一台」、也不主張「台灣獨立」，並支持北京加入聯合國、取得安理會席次，因而解決「越南戰爭」的問題，許文堂認為，這也傳遞強烈訊號，在聯大表決前，美國已經放棄台北。
即便如此，時任美國駐聯合國大使老布希在1971年10月25日決議當天仍發言主張，中華民國不應該、不可以被開除或剝奪聯合國代表權，因為現實是在北京的中國人民共和國統治中國大陸，而在台灣的中華民國統治台灣，這是兩個不同國家，兩國之間的紛爭不需由聯合國判斷，但兩個政府都有代表權是切合實際，也合法、合憲的正常程序。
不過，在即將進入表決程序前，中華民國駐聯合國代表劉鍇聲明「終止參與聯合國」並退席，隔天蔣介石隨即發表〈中華民國退出聯合國告全國同胞書〉，許文堂指出，這份聲明不是前一晚寫出來的，蔣介石早在10月20日就寫好了，顯示他早就準備好等這件事發生。
爬梳蔣介石日記，蔣介石從1971年7月起就曾數度痛罵尼克森與美國的「卑劣與模糊」，並在10月18日寫道，聯合國已成叛國者、侵略犯罪的淵藪，他不能再與之同流合污，決定自動退出聯合國，即使21日駐聯合國代表團勸他致電美方求助，蔣介石也拒絕。
