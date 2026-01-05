一錯就錯了50年！黑板竟比綠板護眼？防藍害專家揭密「背後原因」

藍光是一種高能可見光，會對眼睛產生負面影響，而生活中其實也有錯誤習慣會傷眼。中華民國光與健康協會理事長、防藍害專家周卓煇於《光、白內障與眼睛健康的真相》一書中，結合多年研究成果與真實案例，揭露現代照明與3C環境對人類眼睛的潛在危害，從科普小測驗引導讀者進入護眼議題，逐步延伸至藍光、LED照明、眼疾與預防策略，幫助讀者守護眼睛健康。以下為原書摘文：







平板比紙本傷眼



看到電子學習許多的優點與必要，2022年起，教育部連續4年投入200億元，推動「班班有網路，生生用平板」政策。而美國是2016年就開始推動。

廣告 廣告

當「數位眼」、「3C 眼」越來越多，眼睛健康問題越來越嚴重，使用平板學習沒有問題嗎？ 答案是有問題，當然有問題。「平板，比紙本傷眼！」清台曙跨齡跨域研究小組最新的研究發現，跟紙本比較，使用平板看書是會比較傷眼的。

背後的原因很簡單，平板的使用，會使入眼的光線較紙本的多。這項研究結果先發表在2024 年國際光學與光電研討會暨國科會光電學門研究成果發表會； 更詳盡的論述，將投稿到國際期刊。

在研究、撰寫的過程當中，我們訪問了幾位平常有在使用平板閱讀教科書的研究生。他們的反應是一致的，用平板看書，讓他們的眼睛比較容易痠澀。

「為什麼會如此？」平板的解析度，不是比紙本的高嗎？不是應該比較護眼的嗎？怎麼結果會跟預料的相反？ 在確認其原因，以解開這個謎的同時，我們也在尋找對策，好改善平板閱讀的缺失；畢竟，「平板學習」已經四處滲透，難以逆轉。





大螢幕竟然比投影幕護眼



清華大學最著名的半導體專家，也是中央研究院院士，邀請我到基督教勝利堂，進行一場30 分鐘的演講。這是因為他們正計畫將勝利堂的二樓，改裝成可以敬拜的廳堂。

裡面要有多媒體投放的設備，但是又不想增加藍光的傷害，於是請我短講分享專業知識，並藉以評估，何種投放方案較佳。既有的研究經驗告訴我，要判斷哪一個比較護眼，必須依據到眼的照度與光色（或是色溫）；誰的照度低、藍光少（也就是色溫低），誰就比較護眼。

當時，我和院士都認為，投影幕是間接光，會比大螢幕的直接光友善。在那次演講之後，我心裡還是有一點點不踏實。雖然， 一般人也都認為投影幕比螢幕護眼，萬一錯了，就是大家一起錯，好像誰也不能怪誰吧！

這種阿Q態度，也許可以消除我一點點的罪惡感；但就是這麼一丁點的不確定，叫人感到不安。至少，我是不安的。尤其，誰叫我充當專家，亂給建議呢？ 日後，在那裡聚會的人，他們的眼睛要是因此沒有安寧，甚至加速惡化，豈非是我的錯？

「是，就說是；不是，就說不是。若再多說，就是出於那惡者。」這一次，我們自認為「是」，卻不能確定「就是」；更正確地說，這一次我自認為是，卻不能確定就是。於是，回到學校，我再次展開「追求真相之旅」。

結果，我是對了一半，但也錯了一半。哪個護眼？要看到眼的照度與色溫，這是對的；但是，「投影比大螢幕護眼」， 這個說法是錯的。因為我遺漏了一個關鍵的因子，那就是「清晰度」。當我們的研究群，將「清晰度」列入考慮之後，明確的答案開始出現。這項研究結果，也獲刊登在《Heliyon》國際期刊（Heliyon 意指太陽光照）。

在同樣清晰的前提下，大螢幕竟然比投影護眼！或者說， 在同樣的照度下，大螢幕比投影清晰。當然，這是根據學校常用的設備所做的比較。接著，我馬上跟院士更新了資料，更正了我先前錯誤的說法。「是，就說是；不是，就說不是；不確定，就說不確定； 萬一錯了，就更正認錯。」這是我再次學到的功課。





黑板竟然比綠板清晰



誰可以告訴我，為什麼黑板要換成綠板？ 不太記得是小六，還是什麼時候，教室前面，那一塊好好的黑板被拆掉了。當時，我有兩個疑問。第一個問題，為什麼要拆？明明都還好好的，又沒有破損。有人說，因為黑色的會反光。這一點， 雖然不太認同，但有時候，確實會看到反光的現象。

第二個問題，換成綠色就不會反光嗎？有人說，綠色比較護眼，像在戶外，看綠葉、綠草一般，比較不會累。這回答顯然是顧左右而言他了。總之，記得當時還很新的黑板，被拆除了。我很納悶，為什麼要整個拆掉？要是綠色的比較好，重新漆上綠色不就好了嗎？有人說，那需要特殊處理，否則會反光，有眩光，上課會看不清楚。

因此，我特別觀察了一下新的綠板，會反光的地方、角度， 依然還是反光。這麼一過，就是50多年。直到我們的研究團隊有了藍害量化光譜儀，在充足的研究人力支撐下進行科學研究，結果發現，這是一場烏龍。至少， 在台灣，我們錯了50 年。

研究的結果證實，黑板比綠板清晰，黑板比綠板護眼。為什麼會這樣呢？我們繼續探索，以找出這背後的物理機制。結果顯示，黑板比綠板清晰，是因為對比度較佳。要看見，要有光；要識別，要有對比度。

簡單來說，白色粉筆，寫在黑板上，其所形成的亮度對比較高；相對的，寫在綠板上的對比，就較低。這個結果重要嗎？先進國家，已慢慢將黑板教學，換成電子教學，還有誰，會去在乎黑板綠板的差異呢？還有誰，會去在乎黑板換成綠板的錯誤呢？

這50年來，有至少兩代人的眼睛，沒有被保護到。類似的錯誤，未來還會再發生嗎？ 會的，而且正在發生中。儘管換成了電子教學，錯誤的認知，缺乏正確的認知，正在傷害學學子的眼睛與健康，而且傷害比從前更大。

（本文摘自／光、白內障與眼睛健康的真相：從白內障年輕化到藍光危害，一本讓你看清現代光汙染的護眼行動指南／商周出版）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

為什麼會長針眼？針眼多久才會好？「針眼大全」在家靠4招就能救

眼睛飄黑影、閃光⋯小心飛蚊症「恐1成視網膜剝離」醫教3招救眼



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為一錯就錯了50年！黑板竟比綠板護眼？防藍害專家揭密「背後原因」