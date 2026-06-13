錯怪台灣本田了！Honda CR-V e:HEV Prestige試駕大改觀 原廠進化曝光

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中天車享家《朱朱哥來聊車》這次搶先試駕Honda CR-V e:HEV Prestige頂規版本。原本朱朱哥其實已經準備好要開罵，因為近期網路上的討論幾乎都集中在價格、配備以及客貨車認證。不過當真正接觸Honda CR-V e:HEV Prestige頂規版本實車，甚至在大雨中完成試駕後，卻發現事情完全不是這麼回事。

中天車享家《朱朱哥來聊車》這次搶先試駕Honda CR-V e:HEV Prestige頂規版本 。 （圖／ 中天車享家 ）

Honda CR-V e:HEV Prestige頂規版本最讓人意外的，不是每公升20.5公里的平均油耗，也不是207匹綜效馬力，而是一大堆台灣本田沒有特別強調的細節進化。從會與恆溫空調自動聯動的通風座椅、HUD專用雙層隔音膠合玻璃、BOSE 12支揚聲器音響系統，到後座空間機能、隔音工程以及兩速引擎直驅系統，許多升級都比規格表上的數字更有感。

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外觀方面，Honda CR-V e:HEV Prestige頂規版本導入車身同色ALL ROUND護板、車身同色擋泥板、黑化尾翼以及鋁合金車頂架，整體質感明顯提升。e:HEV車型專屬的矩形尾飾管造型，也讓車尾看起來更具運動氣息。

空調 聯動 通風座椅。（圖／中天車享家）

HUD專用雙層隔音膠合玻璃。（圖／中天車享家）

配備部分則是Honda CR-V e:HEV Prestige頂規版本的重要亮點。除了前座通風座椅之外，還搭載5吋HUD抬頭顯示器、BOSE 12支揚聲器音響系統、全景天窗、Honda Connect智慧聯網系統以及MVCS環景影像輔助系統。其中通風座椅可依空調設定自動調整運作模式，在同級距產品中相當少見。

隔音表現也是此次試駕最有感的升級之一。Honda CR-V e:HEV Prestige頂規版本配備HUD專用雙層隔音前擋玻璃與前車門雙層隔音膠合玻璃，同時針對車窗膠條、消音棉、引擎腳與排氣系統進行強化，再搭配ANC主動降噪系統與米其林e PRIMACY輪胎，整體靜肅性相比過往車型有明顯進步。

配備部分則是Honda CR-V e:HEV Prestige頂規版本的重要亮點。（圖／中天車享家）

ANC主動降噪系統與米其林e PRIMACY輪胎。（圖／中天車享家）

而外界最關注的客貨車認證部分，實際體驗後也與想像中不同。Honda CR-V e:HEV Prestige頂規版本後方橫桿採用特殊凹凸造型設計，盡可能避開乘客頭部空間。後座不僅擁有16段椅背角度調整、最大32度傾倒功能，椅面也可前後滑移，搭配近乎全平整化地板以及寬敞車室空間，日常乘坐舒適性並未受到明顯影響。

動力方面，Honda CR-V e:HEV Prestige頂規版本搭載Honda e:HEV油電動力系統，透過馬達與引擎協同運作，兼顧節能與駕駛感受。其中兩速引擎直驅系統更是特色之一，能依照不同路況切換最適合的運作模式。實測零百加速約8.46秒，雖非性能取向設定，但整體加速反應輕快順暢。

實測零百加速約8.46秒。（圖／中天車享家）

朱朱哥表示，原本以為Honda CR-V e:HEV Prestige頂規版本最大的爭議會是價格與客貨車認證，但實際試駕之後才發現，真正值得關注的是那些原廠沒有大力宣傳的細節升級。從隔音、舒適性、空間機能到用車便利性，Honda CR-V e:HEV Prestige頂規版本都展現出超乎預期的成熟度，也讓這次試駕留下截然不同的印象。

Honda CR-V e:HEV Prestige頂規版本都展現出超乎預期的成熟度。（圖／中天車享家）

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