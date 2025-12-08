錯怪阿嬤了…豬油不「傷心」？醫揭「血管殺手」更壞！

生活中心／江姿儀報導



不少人認為吃「豬油」容易對身體造成負擔，甚至導致血管堵塞，進而造成心血管疾病。不過減重醫師蕭捷健表示，真正的「血管殺手」並不是豬油，而是常見的「奶油」。蕭捷健指出，動物性油脂中奶油比豬油、雞油、鵝油還傷血管，而且生活中不少美食都需要用到奶油。若真要吃奶油，蕭捷健建議可挑選「這1種」，營養價值會更高。





豬油常拿來炒菜、拌飯，不少民眾認為豬油易導致血管堵塞。（示意圖／民視新聞資料照）

減重醫師蕭捷健6日在臉書發文指出「被罵翻的豬油，其實比 奶油 更不傷血管？別再誤會阿嬤了！」，表示遇到病患跟他說「炒菜都不敢放豬油」改用奶油比較養生，他立刻糾正該民眾的錯誤觀念。蕭捷健解釋，升膽固醇指數（ Cholesterol-Saturated Fat Index，簡稱CSI）用來反映食物中膽固醇與飽和脂肪酸的總體含量，是測出「殺死血管的凶手」的重要指標。他進一步列出動物性油脂的CSI數據，雞油、鴨油、鵝油的CSI數值僅35到38，豬油則是40到45，而「飽和脂肪王」奶油則高達47到50。

蕭捷健醫師指出，「飽和脂肪王」奶油比豬油的CSI還高。（示意圖／民視新聞資料照、翻攝自食藥署臉書）

蕭捷健醫師表示，最好的動物性油脂是雞油、鴨油、鵝油，不僅CSI數值最低，還有「不飽和脂肪（單元＋多元）約 65–70％」，主要為「油酸（oleic acid）＋亞油酸（linoleic acid）」，且「跟橄欖油有親戚關係！」。他特別提到，美國醫學會（JAMA）曾研究出「救命公式」，每天只要把「10公克飽和脂肪」（約為一湯匙的奶油或豬油），換成「多元不飽和脂肪」（如魚油、堅果等），死亡率就會直接下降 27％。蕭捷健提醒，若烹調過程中需要用到動物性油脂，首選CSI數值最低的雞油，再來選豬油。若是必須食用奶油，他建議可挑選「草飼奶油（草飼牛產奶油）」，含有Omega-3、CLA（共軛亞麻油酸）和維生素 K2，營養價值高於穀飼奶油（穀物飼養牛製奶油）。

蕭捷健醫師一圖秀出三種動物油的CSI。（圖／翻攝自蕭捷健臉書）









