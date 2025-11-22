錯愕！日本樂手「聲音狀態達到最好」 中國排練突遭公安闖入：活動取消

鈴木良雄等人在北京的演出被臨時取消。路透社



中日關係日益緊張，連帶影響到日本娛樂圈，不少藝人在中國演出行程接連喊卡。除了天團「柚子」（YUZU）取消香港、上海及台北行程，日本資深爵士音樂家鈴木良雄等人原定本月20日、22日北京舉行音樂會，就在排練聲音狀況達到最好之際，公安突然闖入表示活動取消。

日本首相高市早苗近日在國會中表示，中國如果武力犯台，日本將有理由行使集體自衛權，引發日中關係緊張；中國為了反制，除警告公民不要到日本觀光留學，還限制日本水產進口，雙方劍拔弩張，連帶影響到娛樂圈的交流，日本男團JO1、吉本興業與日星古川雄輝以及YUZU近期在中國的行程統統喊卡。

無獨有偶，鈴木良雄與The Blend五重奏原本20、22日要在北京「黃昏黎明俱樂部」舉行音樂會，也臨時被取消。爵士鼓手本田珠也在X平台透露，「排練剛結束，聲音也調整到最佳狀態，公安卻進來了」要取消活動，他表示，「不只是我們，工作人員、主辦單位，還有在場的所有人都感到悲傷。市民真的很無力。」

