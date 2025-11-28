錯抓風波引憂！玩中東危險？達人：觀光區安全、留意「宗教禁忌」

遊客到回教國家旅遊時，要注意穿著打扮，部分還需要包頭巾（圖／百合旅行社提供）

近年來，阿拉伯聯合大公國以其現代建築和奢華景點吸引了越來越多的旅客前往體驗。然而，最近阿布達比發生的誤抓事件引發了不少恐慌，讓許多人開始擔憂前往中東國家旅遊的安全問題。有旅遊業者表示，多數中東國家的觀光區治安其實良好，只要旅客尊重當地宗教文化、注意服裝規範，並了解入境相關規定，就能安心享受獨特的中東旅遊體驗，包括世界最大的室內遊樂園法拉利世界、八星級酋長皇宮飯店、清真寺，以及杜拜著名的哈里發塔和沙漠衝沙等特色景點。

遊客到回教國家旅遊時，要注意穿著打扮，部分還需要包頭巾（圖／百合旅行社提供）

百合旅行社社長張雯雯強調，中東旅遊其實很輕鬆，不存在隨時可能被搶被偷的問題，當地居民非常和藹可親，與一般人想像的恐怖分子形象完全不同。阿拉伯聯合大公國因豐富的石油資源，打造了許多奢華景點，吸引旅客前往拍攝美照，但需注意不要直接對著當地居民拍攝。在穿著方面，有回教徒建議旅客穿著保守，可以穿牛仔褲、襯衫或T恤，但不要穿太短的裙子或無袖衣服。

在宗教場所，旅客必須更加謹慎，需穿著長袖長褲並脫鞋，女性還需包頭巾。在阿富汗、伊朗等地區，女性甚至需要在入境後全程戴著頭巾。部分地區禁止飲酒，即使在允許飲酒的地區，也應注意不要失態。一位巴基斯坦人表示，回教徒非常在乎他們的宗教，不喜歡他人隨意討論相關話題。

中東國家、巴基斯坦有不少特殊的自然景觀，吸引旅客前往。（圖／百合旅行社提供）

阿拉伯聯合大公國有不少華麗建築。（圖／TVBS）

入境前，旅客需特別留意護照和簽證問題。張雯雯提醒，如果護照上有以色列的入境章，將無法進入任何阿拉伯聯盟的國家。此外，在阿布達比，手機拍攝也需謹慎，不要拍攝軍事或重要區域，更不要拍攝女性和兒童，否則可能面臨法律問題。

旅遊專家指出，埃及與土耳其已成為亞洲旅客最安全、最成熟的中東旅遊目的地，而阿布達比、杜拜的治安甚至比歐洲還高。跟隨熟悉路線的領隊，就能避開風險地段與高風險時段，安心體驗中東的獨特文化和景觀。入境後，入境隨俗、跟隨導遊領隊，尊重文化差異，就能創造特別的中東旅遊回憶。

