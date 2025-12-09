「錯落有至」走入花蓮日常 手作工藝文化敘事

記者連琳／專題報導

「錯落有至 Hualien × 光之島：百工 Crafting from Life 主題特展」於華山1914文創園區開展，集結花蓮在地藝術家、工藝職人與生活選物品牌，以溫潤材質、細膩手感與土地記憶展現島嶼生活的文化力量，4位藝術家透由展覽合併在地市集，邀請觀眾走入花蓮的日常光景，透過工藝與藝術作品感受花蓮獨有的氣息。

匠心連結日常 打造在地視覺語彙

展覽由光之島文化藝術基金會主辦，策展團隊以基金會多年深耕花蓮地方文化的經驗為基礎，延伸出「錯落有至」的概念，寓意花蓮獨特的自然樣貌與多變地形，也象徵職人們在土地上留下的創作軌跡。展名中的「百工」，則從日常生活切入，強調工藝與生活緊密相連，期望讓觀眾重新思考「手作」在當代文化中的意義與價值。

展覽以華山1914文創園區「芳釀所」為主場域，規劃多個展示主題，涵蓋木工、陶藝、玻璃、金工、編織、植物染與跨媒材創作，多位藝術家、匠職人及品牌以光線、材質到展件排列，緩緩帶領觀眾進入「從山海走入生活、由生活深入文化」的視覺敘事，這些精巧的「紀念品」多半帶著自然節奏，以材料為起點與環境對話，使作品呈現扎實、純粹且具在地性的視覺語彙。

串聯特色品牌 展獨特生活美學

展間同步串聯花蓮在地品牌與生活設計單位，打造「百工選物」區域，將白色貨車計畫、海邊生活等特色品牌帶入展場，以器皿、香氛、服飾與選物呈現花蓮獨有的生活美學，包括具木紋溫度的雕刻器物、帶有土壤質感的陶作、花蓮山海色調延伸出的染布與纖維作品，以及由金屬敲擊痕跡組成的飾品與工藝品。

值得一提的是，現場亦不定期舉辦講座、體驗課程與職人示範，讓觀眾在互動中了解材料特性、創作脈絡與工藝方法，展區中設置的「職人故事牆」更以影像與文字呈現創作者的生命歷程，包括啟蒙、技藝傳承、面對自然環境的工作步伐與在地文化連結，使展覽不僅是視覺欣賞，更是深入理解「百工精神」的重要窗口。

策展團隊表示，希望透過「百工」視角讓大眾重新認識花蓮文化的深度與廣度，從木材觸感、陶土層次到金屬敲擊的節奏，每件作品都濃縮創作者對家鄉的情感與記憶。展覽以開放形式迎接不同世代的觀眾，讓大家能在輕鬆觀展中感受花蓮的生活步調─緩慢、真誠、貼近土地，並期盼未來能持續以展覽、教育推廣與跨界合作方式，讓更多人了解職人文化的價值，使花蓮的工藝精神在臺灣文化中持續發光。

「百工」強調工藝與生活緊密相連，期望讓觀眾重新思考「手作」在當代文化中的意義與價值。（記者連琳攝）

以屏東漁港鮪魚為靈感的羊毛氈作品，可套上啤酒瓶作為趣味擺飾，嘴部亦能夾放 MEMO 紙，兼具童趣與實用性。（記者連琳攝）

花生包裝以CMYK與Pantone呈現不同印刷技法，凸顯色彩分層與版面構成的視覺邏輯。（記者連琳攝）

以寫實照片與立體展示框介紹在地農產從栽種、加工到銷售的全流程，強調地方產業鏈的自給力量。（記者連琳攝）

以鮮黃布條呈現母親語錄，象徵藝術家從新生兒以觸覺探索世界的瞬間獲得靈感，因而以柔軟的布料及「觸覺」開展其作品與產品設計。（記者連琳攝）

藝術家陳殊里使用半圓形圖像象徵人與人之間的流動與連接，引申人與土地之間的關聯，帶出花蓮在地品牌與職人手作產品。（記者連琳攝）

「錯落有至」策展概念，寓意花蓮獨特的自然樣貌與多變地形，也象徵職人們在土地上留下的創作軌跡。（記者連琳攝）

（記者連琳攝）