錯認管碧玲為劉世芳！沈政男笑到不行、分析謝龍介選情
角逐2026台南市長的國民黨立委謝龍介，昨（29）日質詢海委會主委管碧玲時，把她錯認為內政部長劉世芳，大批馬太鞍溪堰塞湖潰堤，經管碧玲提醒後兩人都笑場，精神醫師沈政男發文稱笑到不行，並認為謝龍介仍贏不了2026。
沈政男臉書今（30）日發文：「【謝龍介目前為止仍贏不了2026】有意再次參選台南市長的國民黨立委謝龍介，昨天在立法院質詢，竟然把海委會主委管碧玲當成內政部長劉世芳，文不對題問了半天，經管碧玲數次委婉澄清才發現自己問錯人了。我反覆看了質詢影片，還是笑到不行。只是，關上影片以後，不免加深了這陣子以來的疑慮：謝龍介贏得了2026嗎？我直接說：目前為止，還是贏不了。」
沈政男寫道：「怎麼辦？國民黨前立委陳以信這幾天跳出來，說要參加台南市長選舉，或許是一個值得期待的其他選擇。如果陳以信確實要跟謝龍介競爭，那麼國民黨一定要辦初選，找出最強人選。說是國民黨內有人反對陳以信出來『攪局』，這是因為他們不知道：目前為止，國民黨還是贏不了2026台南市長。」
沈政男指出：「令人擔心的是，陳以信的知名度與爆發力。我仔細看了他上次選立委，以及其他場合的演講與發言，比較像是學者型，跟謝龍介的草根魅力形成對比，但陳以信的學經歷很好，如果兩人加起來除以二，就是最佳人選了，可惜就沒有那樣的人。為什麼台南沒有更多藍白人士投入市長選舉的長期經營？台南當然有變天的機會，而且越來越大，但台南的非綠營選民一直很困惑：為什麼不能給我們更多更好的非綠候選人？」
沈政男再指出：「今年9月初，TVBS的民調顯示，謝龍介已經拉近陳亭妃到5個百分點，並贏過其他綠營可能人選，問題是在今年初，還落後陳亭妃10幾個百分點。這顯然是因為台南水災與大罷免效應，而這個效應已經結束了，證據就是賴清德總統的滿意度小幅回升，因此現在若做2026台南市長民調，謝龍介會落後陳亭妃更多。民進黨就是陳亭妃了，沒有什麼賴清德喜不喜歡的問題，因為，她就是最強，賴清德不喜歡也不行，就好像蔡英文不喜歡賴清德，但也必須找他搭配。」
沈政男認為：「謝龍介說，『我的民調40趴起跳』，這是因為2022他選得很好，只差連任的黃偉哲7個百分點，但奇怪的是，選前民調落後20個百分點以上，於是他，以及藍營支持者就以為，台南民調測不出謝龍介的真正支持度！如果現在落後陳亭妃不多，票開出來就是會贏！呵，不是喔，不是這樣喔！2022，選前民調與開票的落差是因為三個字：投票率。選前民調，說可能投票的選民有7、8成，但實際投票率不到6成，也就是說，本來要投黃偉哲的人，因為實力相差懸殊，就沒有出來投了。但，注意了，如果2026，謝龍介與陳亭妃的民調沒有差那麼多，綠營支持者的投票率就會提升，不會重演『民調與實際投票落差很大』的奇怪現象了。」
沈政男再提及：「我順便說一下，有人認為鄭麗文當選國民黨黨主席，讓國民黨在最近民調的支持度下降不少，其實這是正常擺盪，原因出在賴清德的滿意度民調上升，民進黨支持度跟著上升，而國民黨與民眾黨的支持度就會下降了。基本上鄭麗文當國民黨主席，對2026的選舉，影響不大。」
延伸閱讀
綠營狂打鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」 沈政男：川普也這麼說
林佳龍力挺林岱樺選高雄 政論名醫轟：盡顯綠營醜陋面
「把投書當報導」中央社懲處相關人等 沈政男：賴清德不僅魯莽還格局狹隘
其他人也在看
謝龍介自稱是賴台南第二人選 陳亭妃：介入綠營初選
2026台南選戰，民進黨陷入憲妃之爭，而有意代表國民黨出戰的立委謝龍介，日前直播節目上更直言，總統賴清德頭號屬意人選是林俊憲，不過第二人選並非陳亭妃、而是謝龍介自己。對此陳亭妃跳出來回擊，怒轟謝龍介長...華視 ・ 1 天前
陳以信政見:成立對外經貿委員會
記者林雪娟∕台南報導 爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信宣布第四…中華日報 ・ 20 小時前
謝龍介直球對決陳亭妃！駁介入初選：堂堂正正光復台南
角逐2026台南市長的國民黨立委謝龍介，日前在網路直播評論民進黨台南市長初選選情，引發綠委陳亭妃不滿轟：「直接介入民進黨的初選，謝龍介在怕什麼？」謝龍介回應呼籲不要隨意指控。中天新聞網 ・ 1 天前
謝龍介能讓台南「綠地變藍天」? 名醫揭這「唯一關鍵」......
[Newtalk新聞] 2026 年九合一選舉布局逐漸明朗，國民黨在台南市長人選方面出現多位競爭者。除了現任立委謝龍介，前藍委陳以信也表態有意參選，引發外界關注。時事評論名醫沈政男認為，目前謝龍介仍難以勝出台南市長選舉，凸顯國民黨在該地區「綠地變藍天」的挑戰。 沈政男在近日發文中提到，謝龍介日前在立法院質詢時，將海洋委員會主委管碧玲誤認為內政部長劉世芳，問了多個與議題無關的問題，經管碧玲數次澄清後才發現誤會。沈政男表示，反覆觀看該影片讓他忍俊不禁，但也進一步加深對謝龍介勝選能力的疑慮，直言「目前為止，還是贏不了」。 針對國民黨內可能出現的競爭，沈政男指出，若陳以信真的參選，黨內應透過初選找出最強人選。他分析，陳以信偏向學者型，具有優秀學經歷，但缺乏草根魅力；謝龍介則擅長基層動員，兩人各有優勢，若能取其精華組合，或可形成理想人選，但現實上並無此人選。 沈政男也談及台南選情，他認為「綠地變藍天」仍有可能，非綠營選民卻常感困惑，質疑為何沒有更多高質量的非綠候選人可選。他引用《TVBS》今年 9 月民調指出，謝龍介已將支持率拉近至距陳亭妃僅 5 %，並領先其他綠營潛在人選，但相比年初仍落後超過新頭殼 ・ 1 天前
林佳龍表態力挺遭圍剿！林岱樺說話了：不要傷害我的朋友
2026高雄市長選舉民進黨內初選，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺等人角逐，外交部長林佳龍昨（29）日晚間突臉書發文喊話支持林岱樺，遭綠營網軍圍剿，林岱樺回應聲援。中天新聞網 ・ 1 天前
影/盧秀燕陪卓榮泰視察廚餘掩埋場：步調會跟中央一致
行政院長卓榮泰今（30）日率行政院秘書長張惇涵、政務委員陳時中南下台中，出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，隨後台中市長盧秀燕陪同卓榮泰及立委蔡其昌、何欣純等人視察廚餘掩埋場。中天新聞網 ・ 1 天前
德國之聲專訪 鄭麗文：沒有放棄武力保台決心
（中央社記者王承中台北31日電）國民黨主席當選人鄭麗文接受德國之聲專訪，今天刊出。她表示，若有機會能跟中共總書記習近平見面，必須化解歷史歧見跟矛盾，堆疊善意。希望兩岸都有共同的心願跟決心，相信兩岸的矛盾可以用和平來化解。「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」。中央社 ・ 6 小時前
活過2個世紀的祕密！弓頭鯨高效修復DNA機制 啟發人類抗老新方向
被譽為「地球上最長壽哺乳動物」的弓頭鯨，壽命可超過200年。長久以來，科學家一直想解開這種北極巨獸為何能活這麼久的謎團。如今，美國羅徹斯特大學研究團隊發現，弓頭鯨卓越的DNA修復能力或許是關鍵，並提出這項機制有望應用在人類，開啟延緩老化新方向。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
影/卓榮泰到台中非洲豬瘟前進指揮所：中央、地方資料要一致
行政院長卓榮泰今（30）日率行政院秘書長張惇涵、政務委員陳時中南下台中，出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，卓榮泰感謝台中市長盧秀燕與市府團隊、第一線防疫人員，並強調疫調資料要精準、一致。中天新聞網 ・ 1 天前
陳昇憶當兵3年生活艱苦 飯碗3個月沒洗
活動上陳昇暢聊軍旅生涯，自豪服役期間加入軍樂隊，更因此學會吹奏伸縮喇叭，直呼當兵的「魔鬼訓練」對他生活影響極深，至今受用無窮。他更坦言，如今出門只需要一個小包，正是「當兵操出來的」。陳昇說當年入選軍樂隊是個「美麗的錯誤」，誤將「樂器」聽成「油漆」而舉手報...CTWANT ・ 1 天前
影/反風電衝立法院！屏東居民質疑「賴品妤她爸的」雲豹公司
屏東縣子鄉及枋山鄉居民針對楓港溪沿岸規劃10座風力發電案展開抗議，今（30）日到立法院陳情。環境部回應對於此案早就不支持，會嚴格把關。經濟部也回應，沒有環評及地方同意就不會審。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文批賴清德麻煩製造者 民進黨：重複中共論調、背離台灣主權
[Newtalk新聞] 國民黨準主席鄭麗文表示，總統賴清德快變成美國口中的麻煩製造者，且若願意下架民進黨台獨黨綱，相信能迎來兩岸和平。對此，民進黨發言人韓瑩今（30）日表示，鄭身為最大在野黨主席，卻重複中共論調，背離台灣主權與民主共識。 鄭麗文接受媒體專訪表示，國際說「魯莽的台灣領導人」，就是在暗指台灣是麻煩製造者，而賴清德快變成美國口中的麻煩製造者，不就是因為賴完全配合美國嗎？她也提及，若賴清德願意接受九二共識、下架民進黨台獨黨綱，相信賴也可以改變兩岸關係、迎來兩岸和平。 韓瑩今下午指出，民進黨自「台灣前途決議文」以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人決定，從前總統蔡英文的四個堅持，到賴清德提出的和平四大支柱，立場清楚一致。她批，反觀鄭麗文，過去批評九二共識，如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。 韓瑩表示，這段時間以來，國民黨為首的在野黨多次遭美國與國際警告，削弱台灣防衛自主，向國際釋出錯誤訊息，形同在玩危險遊戲。她說，鄭麗文過去稱共軍擾台是在維持治安，如今又把「共軍不擾台」當作談判條件，前後態度反覆、立場錯亂。 韓瑩強調，和平必須建立在實力與團結上，不是靠妥協或幻新頭殼 ・ 1 天前
沒參與卻被依違反獸醫法開罰 紀姓獸醫師臉書曝心寒
台中市 / 綜合報導 台中梧棲非洲豬瘟，一開始被捲入的養豬場特約紀姓獸醫師，在被檢方約談後請回。不過面對要被台中市府開罰，他在臉書上發文表達心寒，他說自己曾是口蹄疫受災戶，當年政府機關找他協助防治口蹄疫，他義無反顧，但現在卻因為自己沒參與的事情，受到裁罰，讓他相當心痛，決定明年不再和養豬場簽特約獸醫師，另外中央疫情指揮中心，揪出台中市政府疫調的化製三聯單竟被塗改，究竟是哪一方竄改資料，檢方已經分案調查。紀姓獸醫師說：「我灰心的原因是因為，原本希望我幫忙的人，現在竟然是裁罰我的人。」獸醫說，自己曾是口蹄疫受災戶，當年政府機關找他幫忙協助防治口蹄疫，他義無反顧，這次爆發豬瘟，他問養豬場為什麼第一時間不找他，業者竟然回答「你不賣藥，來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你！」紀姓獸醫師說：「虧我對畜牧場的疫病敏感度那麼高，可是他們錯過了，沒有找我，我是覺得滿可惜的。」台中市政府疫調獸醫人數和病死豬頭數，前後變來變去，現在中央疫情指揮中心，又揪出市府疫調化製三聯單數量不吻合，從10月11日到21日，共有11張三聯單。但10月12日化製場留存的三聯單甲聯，登記的中豬數量是3頭，但給防疫所的乙聯上卻登記5頭，甲聯少了2頭，其餘10張數量吻合，雲林動植物防疫所長廖培志說：「三聯化製單，它是(一式三份)複寫紙，正常你甲聯寫完，二，三聯應該原則上是一致的。」三聯單疑似被塗改，檢方已經著手調查，議員也砲轟市府，事發至今第9天，還沒找到豬瘟來源，台中市議員江和樹VS.台中市環保局長陳宏益說：「它的四周全都是港口附近，一些倉儲業者，(工人)他們在船上是不是會吃東西，不能下來嘛，但是他們如果把廚餘丟進來呢，這麼簡單的事，你們找不出來。」市政府疫調數據、關鍵人物兜不攏，被罵得滿頭包，現在又傳出三聯單可能遭竄改，市府防疫能力和公信力，備受質疑。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
特約獸醫「不知情下違行政法」？羅浚晅揭市府恐違「這刑法」更嚴重！
論壇中心／綜合報導台中市梧棲豬場爆發非洲豬瘟疫情，行政程序處理上是不是疏忽，檢調已經開始偵辦，陸續約談案場的豬農以及相關的獸醫師進行了解，而養豬場紀姓特約獸醫師遭約談後請回，昨（29）日在臉書發文感嘆，在不知情的情況下違反獸醫師法第7條規定，他選擇承擔後果，現在情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師。對此，台灣醫事法律學會執行長羅浚晅在《頭家來開講》節目上分析，「獸醫師法裡面都是行政法，基本上他在法律評價沒有那麼大的違法性，頂多就是罰錢，但他不會被關，反倒是在管理的人，包括台中市政府這些官員，可能有違反刑法一百三十條，廢弛職務釀成災害罪，這是要關三年到七年的，相比之下誰更嚴重？」豬瘟爆發至今，台中市政府的疫調變來變去，從獸醫師誰到過現場、誰建議投藥、有幾名獸醫師都搞不清楚，連化製三聯單的數字都兜不攏，台中市政府珍日也證實，三聯單有遭塗改，盧市府是否從一開始就在狀況外，沒有針對疫情來做積極處置，恐怕會涉及廢弛職務釀成災害罪，這恐怕比獸醫師違反的行政法更加嚴重。原文出處：頭家講(影)／紀姓特約獸醫「不知情下違行政法」？羅浚晅：市府更嚴重！ 更多民視新聞報導彰化阿泉改賣雞腿飯 老饕急問：還是靈魂滷汁嗎？台中豬瘟疫調疑點多！透露專家會議建議全力投入 卓榮泰行動了台中豬瘟斃死豬數量疑雲 農業局證實化製三聯單「甲聯遭塗改」民視影音 ・ 11 小時前
2026台南市有望變藍天？精神醫最新斷言謝龍介結局
2026年台南市長選舉，國民黨立委謝龍介有意角逐，前立委陳以信日前也宣布將爭取國民黨提名。精神科醫師沈政男認為，國民黨目前還是贏不了2026台南市長選舉，並認為台南水災與大罷免效應已經結束，若再做一次民調，謝恐會落後陳亭妃更多。中時新聞網 ・ 1 天前
政治讀新術／正國會挺林岱樺惹議！她曝藍白沒派系很羨慕：謝龍介最可憐
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導身兼正國會掌門人的外交部長林佳龍，日前發文力挺同派系的立委林岱樺戰高雄，引起網友不滿喊「挺不下去」。對此，政治評論...FTNN新聞網 ・ 1 天前
壓線遞件參戰2026台北市長 吳怡農喊打造前瞻首都拚二戰蔣萬安
2026台北市長選戰倒數一年，由於國民黨現任市長蔣萬安聲勢頗旺，加上台北市藍營基本盤穩固，綠營相對艱困，儘管行政院副院長鄭麗君、台北市議員苗博雅、外交部長林佳龍、前民進黨祕書長林右昌等人頻頻被點將，但該派誰出戰目前尚未定案。而45歲的吳怡農曾任新境界文教基金會...CTWANT ・ 23 小時前
朱立倫給鄭麗文最後提醒「任勞、任怨、最難是任謗」
國民黨主席朱立倫即將卸任，本週六（11/1）新主席鄭麗文將就任，朱立倫今日出席好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮，接受媒體聯訪時披露上週與鄭麗文見面談話內容。中天新聞網 ・ 1 天前
《Good Energy國際大師論壇》告別吃藥吃到老！以「療癒」取代「治療」，啟動身體最強好能量
修復細胞產生好能量，是維持身體健康的根本。《康健》舉辦「Good Energy國際大師論壇」，從醫療、健身到生活飲食等面向，全方位重塑生活型態，做自己健康的主人。 想恢復健康，就一定需「藥」？全球熱銷近百萬冊《Good Energy 代謝力打造最強好能量》一書給出不同觀點：真健康不需仰賴藥物，而是靠身體修復並啟動細胞「好能量」，打造健康好體質。 由《康健》雜誌主辦的「Good Energy國際大師論壇」，邀請到衛福部部長石崇良致詞、美國「藍區健康」首席醫療長韋恩．戴辛格（Wayne Dysinger）線上演講，更特別的是超慢跑達人徐棟英全場超慢跑20分鐘完成演講，傳授正確的超慢跑姿勢和知識，莊廣和堂第四代傳人莊美如也帶著她的三胞胎子女，和全場來賓一起做毛巾操，是一場高價值的峰值體驗。 講者包括奇美醫院院長林宏榮、敦御診所院長李浩誠、《哇賽心理學》創辦人兼總編輯蔡宇哲、癌症關懷基金會董事長陳月卿、聯新國際醫院助理副院長林頌凱、可爾姿台灣區執行長林宏遠、台灣基因營養功能醫學會理事長劉博仁等，剖析現代人常見的健康挑戰，和如何實踐強代謝好能量。 健保在台將成兆元產業，民眾真有因此變更健康？ 本康健雜誌 ・ 1 天前
國安高層指導無人機軍民共規 採購數比10萬架「多很多」
美軍要在第一島鏈要以無人載具打造「地獄景象」，國防部在此架構下，要如何推動不對稱信傳媒 ・ 1 天前