錯誤使力搬重物閃到腰 超音波導引精準修復 增生療法讓她下午就能彎腰

長安醫院復健科陳音翰醫師指出，增生療法是一種刺激組織自我修復的醫療方式，能更快、更有效的紓緩疼痛並恢復正常生活。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】一名家住彰化的40歲醫護人員吳小姐，日前因工作需要搬運重物，卻因一時錯誤使力、重心不穩而不慎閃到腰，瞬間脊椎周邊組織劇烈疼痛。受傷後，吳小姐只能像當兵坐板凳直挺挺地坐著，不僅站立困難，任何細微的轉身或躺臥動作都會引發撕裂般的劇痛。儘管嘗試服用類固醇與各類消炎止痛藥，症狀仍未見改善。隔日在親友推薦下，趕赴台中長安醫院復健科求助，經診斷為急性肌肉韌帶損傷，隨即決定採用增生療法進行處置。在治療後短短數小時內，吳小姐的疼痛便大幅舒緩，當天下午甚至已能順利完成彎腰綁鞋帶等大幅度動作，迅速恢復行動力。

增生療法是一種刺激組織自我修復的醫療方式，其原理是將高濃度葡萄糖水注入受損的韌帶或筋膜周邊，透過誘發輕微的無菌性發炎反應來「重啟」身體修復機制。這種療法能吸引生長因子聚集，加強原本受損或鬆弛的結締組織，能更快、更有效的紓緩疼痛並恢復正常生活。

物理治療師章陞銘示範正確搬重物姿勢，提醒切勿背部彎曲、雙腳打直硬抬；應保持背部打直、膝蓋彎曲再起身，減少腰背受傷風險。（圖/記者廖妙茜翻攝）

在治療過程中，超音波引導的精準注射是成功的關鍵。陳音翰醫師指出，腰部組織層次複雜，透過高解析度超音波成像，醫師能像擁有「透視眼」般實時監測針頭路徑，精確避開神經與血管。這種視覺化技術能將增生藥劑精準投放至深層受損病灶，確保治療發揮最大效益，同時大幅降低施作過程的不適感。

面對閃到腰的狀況，正確的階段性處理至關重要。急性期應以緩解疼痛與控制發炎為主，建議適度休息並可短暫冰敷，避免過度按摩造成二次傷害。進入慢性期後，重點則轉向促進循環與功能復健，可輔以熱敷與伸展運動。陳醫師提醒，若因怕痛而長期臥床不動，反而會導致肌肉萎縮與循環變差，進而演變成長期慢性疼痛。

為了預防閃腰復發，掌握搬重物的正確姿勢是關鍵。陳醫師強調，許多人受傷是因為彎腰直膝硬提的錯誤使力，首要原則應是「屈膝莫彎腰」，應先蹲下靠近物品，保持背部平直，利用大腿與臀部力量站起，而非直接彎腰靠脊椎硬撐。同時應將重物貼近身體重心，並在動作前縮腹啟動核心肌群，才能在日常工作中有效保護脊椎，遠離閃腰風險。