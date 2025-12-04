錯誤設定儀器釀毒鯛魚烏龍 出包檢驗員離職「找不到人」

全聯台灣鯛魚排檢出動物用藥有誤，高市衛生局長黃志中（中）、衛生局副局長潘炤穎（左）、檢驗科長林學慶（右）致歉。（紀爰攝）

台灣鯛魚排被高市衛生局驗出禁藥恩氟喹啉羧酸，原以為是中部供應商問題，結果4日內部調查，發現是高市衛生局內儀器檢驗條件設定錯誤，導致鯛魚排檢驗值有10倍誤差，高市衛生局長黃志中等人今鞠躬致歉，全案移送檢調偵查；國民黨團痛批，市府未盡檢驗把關責任，將打擊民眾對市府信心；高市府回應，將調查相關人員責任，並依情節與規定懲處。

台灣鯛魚排被驗出禁藥是烏龍一場！2日供應商雲林縣口湖漁類生產合作社公布SGS檢驗報告，顯示鯛魚排未檢出禁藥，對於檢驗數據提出質疑；高市衛生局才回應，市府抽驗與業者自行外部送驗樣品為「不同檢體」，強調檢驗結果無誤，結果今中午前經內部調查，才發現確實是高市衛生局內部操作疏失。

廣告 廣告

還原時間軸，10月14日衛生局抽驗大高雄水產品檢體共40項，並送往高市衛生局內藥物殘留檢驗平台「液相層析串聯式質譜儀」檢測，該儀器共可檢驗48種數值，其中，測量恩氟喹啉羧酸的檢驗條件不明原因設定錯誤，導致10月27日研究助理陳女檢驗鯛魚排後顯示禁藥超標，其他同仁複驗檢查，基於慣性操作也未發現電腦設定有誤，釀成一連串誤會。

衛生局指出，陳女是經過合格認證的檢驗人員，但她因為考上高普考在11月4日離職，事發後衛生局嘗試聯繫陳女，卻未聯繫上，目前全案移送高雄地檢署偵辦，並將持續連繫陳女追查電腦設定錯誤原因。衛生局長黃志中、衛生局副局長潘炤穎、衛生局檢驗科長林學慶向大眾鞠躬致歉，並強調會內部調查。

更多中時新聞網報導

炎亞綸曼谷開唱「謝謝沒離開的你們」

日職》教頭比一比 新庄IG達人 餅總神救援

范怡文在珠海大劇院 打造〈美好時光〉