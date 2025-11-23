【錯誤】中國外送員路過天安門帶著中華民國國旗的片段？實為AI生成影片

網傳「大陸外賣小哥真勇敢」、「路過北平天安門帶著中華民國國旗」的多則影片。經查證，網路上主要流傳兩個版本的影片，均為 AI 生成，不是真實畫面，近期也沒有人帶著中華民國國旗到北京天安門的新聞報導，傳言是錯誤訊息。



網傳中國外送員路過天安門帶著中華民國國旗的多則影片？



原始謠傳版本：



大陸外賣小哥真勇敢，路過北平天安門帶著民主中國:旗幟-台灣:中華民國國旗



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：



網傳影片是否為真實畫面？



影片一



（一）檢視網傳影片，有許多不合理的畫面，比如影片中的外送員雖然確實穿著中國外送平台「美團外賣」的制服，但他的機車外送保溫箱上卻寫著「美團團外外賣」；除此之外，影片左下角還出現奇怪的中文字，有 AI 生成不完整的痕跡。















（二）透過 AI 偵測工具 Hive Moderation 檢測網傳影片，結果顯示，其為 AI 生成的可能性高達 99.7%；由此，可判斷此影片是 AI 生成，非真實畫面。









（三）將網傳影片截圖反搜，查找到目前網路上最早發布影片的是一個 YouTube 頻道「阿賓話事」，於 2025 年 11 月 11 日上傳；檢視該頻道，有許多影片內容都是中華民國國旗出現在中國北京的畫面，但很明顯也都是 AI 生成。





















影片二



將網傳影片截圖，以 Google 反搜，查找到此影片來自 TikTok 帳號「自由福建 FengZhou」，發布影片時就已經標記影片為 AI 生成；透過 AI 偵測工具 Hive Moderation 檢測，結果亦顯示，其為 AI 製作的影片。

















中華民國國旗出現在天安門？



以關鍵字搜尋中國媒體及台灣媒體報導，查找不到近期有任何人帶著中華民國國旗出現在北京天安門的相關新聞。





結論



綜合以上，網傳的中國外送員路過天安門帶著中華民國國旗影片並非真實畫面，為錯誤訊息。



資料來源：



