【錯誤】亞洲緊急封鎖？立百病毒緊急啟動最高等級邊境防疫？誇大描述！與實際狀況不符

網傳「亞洲緊急封鎖？泰國、尼泊爾重啟機場篩檢」、「致死率 75% 的病毒逼近國門」的訊息。傳言提到「中國台灣疾控中心」，這種說法並非臺灣本地常用語「臺灣衛福部疾病管制署」、「疾管署」，顯示傳言出處應該不是臺灣，傳言連政府部門名稱都不正確，傳言可信度降低。在本篇報告截稿前，疾管署最新有關立百病毒疫情的公開訊息，還是 1 月 27 日的疫報、致醫界公函，不但沒有臨時緊急記者會，連 2 月 3 日召開、每周二例行的疫報中，也只提到公費流感疫苗、禽流感，顯示這段期間立百病毒疫情並無特殊變化到需要公開發布的程度，仍舊維持 1 月 27 日的政策及處置，傳言為錯誤資訊。

亞洲緊急封鎖？ 泰國、尼泊爾重啟機場篩檢！ 致死率75%的病毒逼近國門 一夕之間，亞洲的空氣彷彿凝固了。 當全世界還沉浸在新年的氣氛中時，一場無聲的風暴正在印度西孟加拉邦（West Bengal）瘋狂醞釀，並迅速讓週邊國家和地區陷入了「類新冠時期」的戰備狀態。 2026年1月26日，《獨立報》（The Independent）發布重磅報道： 隨著印度尼帕病毒（Nipah Virus）疫情的爆發，泰國、尼泊爾、中國台灣等地已緊急啟動最高等級的邊境防疫措施。 這不是演習！ 機場重啟體溫檢測、邊境設立隔離點、發布最高級別旅遊警示… 那個致死率高達75%、無藥可救、專門攻擊大腦的“末日病毒”，真的來了嗎？ 01.亞洲如臨大敵：Covid式篩檢重啟 泰國衛生部率先行動。 在曼谷素萬那普機場和普吉島機場，針對來自印度（尤其是加爾各答）航班的旅客，已經被要求接受嚴格的健康篩檢。 “一旦發現發燒，直接送去隔離。” 這熟悉的畫面，讓人不禁想起幾年前被新冠支配的恐懼。 尼泊爾更是在邊境口岸設立了“健康服務台”，嚴防死守。 中國台灣疾控中心則計畫將尼帕病毒列為 「第五類法定傳染病」 ——這是最高等級的傳染病分類，與伊波拉、鼠疫並列。 為什麼大家這麼慌？ 因為這次印度的疫情，性質變了。 02、醫院失守：確認“人傳人” 如果只是蝙蝠傳人，那是偶發事件。 但這次，病毒攻破了醫院。 據印度衛生官員證實，在加爾各答附近的一家私人醫院，兩名護理師在照顧一名呼吸衰竭的病人後，相繼確診。 更可怕的是，這名「零號病人」在死前甚至都來不及確診，這意味著他在醫院裡是一個完全不設防的超級傳播者。 隨著醫生、護士接連倒下，目前已有 180人 接受檢測，20名 高危險接觸者被強制隔離。 喀拉拉邦的高級衛生官員Ali Althaf警告： 我們再次看到了「人傳人」在醫院裡發生。 當病例被漏診時，醫護人員就成了被推向火坑的第一批犧牲品。 03、比伊波拉更絕望：它會「吃」腦子 尼帕病毒之所以被WHO列為「大流行潛力」病毒，是因為它幾乎沒有短板。 致死率極高： 40%-75%的感染者會死亡。 你每看到4個病人，可能就有3個救不回來。 無藥可救： 目前全球沒有疫苗，沒有特效藥。 攻擊大腦： 它不僅讓你肺炎，還會導致致死性腦炎。 病人會在發燒後迅速陷入昏迷，腦部嚴重腫脹。 即便活下來，也可能變成植物人或留下終身神經殘疾。 潛伏期詭異： 最長可達45天。 你可能剛從印度回來一個月都沒事，然後在某天突然發病。 04、給我們的警示 雖然我國尚未報告病例，但我們與印度、東南亞的人員往來極為密切。 泰國政府已經發布了 「三不原則」（不打獵、不採集、不吃野果），這也同樣適用於我們： 近期避免前往疫區： 尤其是印度西孟加拉邦及週邊地區。 嚴防病從口入： 絕對不要吃看起來有破損、被啃咬的進口水果（尤其是棗類、芒果等）。 勤洗手、戴口罩： 在人潮密集的機場、口岸，這些最基本的防護依然最有效。 歷史總是驚人的相似。 每一次大流行，都是從對「遠方病毒」的忽視開始的。 今天，全亞洲都在盯著印度。 希望這一次，人類的反應速度，能跑贏病毒的傳播速度。 轉發擴散！ 提醒近期有出境計畫的朋友：這個病毒真的惹不起，千萬別去湊熱鬧！ 參考資料: Sharma, S. (2026). Airports across Asia reintroduce Covid-style health checks after outbreak of deadly Nipah virus in India. The Independent. McAllister, R. (2026). Asia on Alert as Nipah Virus Outbreak in India Raises Fears of Deadly Spread. Newsweek / Health outlets. Data: Two nurses infected in West Bengal hospital; Thailand/Nepal screening flights from India.



查證解釋：





（一）新冠邊境防疫超嚴格 立百尚無提升



傳言提到「中國台灣等地已緊急啟動最高等級的邊境防疫措施，這不是演習！」、「機場重啟體溫檢測、邊境設立隔離點」、「Covid 式篩檢重啟」。MyGoPen 查詢疾管署官網，近期最重要的、1 月 27 日發布的二份聲明，「預告『立百病毒感染症』列為第五類法定傳染病」新聞稿當中，並沒有提到疾管署特別針對立百病毒進行特殊的邊境強制檢疫措施，而「因應國際間立百病毒感染症疫情，籲請醫界朋友加強詢問 TOCC，如遇具立百病毒感染症流行地區旅遊史之疑似個案，必要時可採檢送驗(疾病管制署致醫界通函）」中，主要是採取風險監測與醫師主動通報機制。



根據《英國醫學期刊》（British Medical Journal，BMJ）1 月 30 日發表的最新「立百病毒：兩名醫護人員感染，造成200人被隔離，機場進行大規模篩檢」訊息，提到：



（1）印度東部西孟加拉邦確診 2 例醫護人員感染立百病毒後，當局已將 200 多位密切接觸者隔離。

（2）台灣計劃將立百病毒（Nipah Virus Infection）列為第五類法定傳染病，此舉將依法強制要求在出現疑似病例時迅速上報並採取應對措施。雖然這並非傳統意義上的機場篩檢，但這項分類將加強對入境旅客的監測和通報流程。



此外，根據印度《新德里電視台》的報導，「因為印度的疫情，促使泰國、尼泊爾、台灣和其他亞洲國家的機場重新對來自印度的旅客實施類似新冠肺炎的篩檢，包括體溫檢測、健康問卷調查和健康建議」。



但臺灣民眾應該都還記得，新冠疫情期間，為了因應 2021 年 5 月至 7 月的國內三級警戒及 Delta 變異株，以及 2022 年初發生的 Omicron 變異株，當時都曾實施了最嚴格的防疫措施，包括：



（1）全面禁止外籍人士入境，自 2021 年 5 月 19 日起，除持有台灣有效居留證者外，非本國籍人士一律暫緩入境，緊急、人道考量可以專案許可方式申請特別入境。全面暫停轉機的航班。

（2） 禁止入境者搭乘大眾運輸工具，必須搭乘指定的防疫車隊前往檢疫地點。

（3）最嚴格時期曾規定入境者原則上須入住防疫旅宿或集中檢疫所，嚴格落實「一人一戶」或「一人一室」。

（4）另有 PCR 陰性證明，14 天居家檢疫、及 7 天自主健康管理的防疫規定，以及透過電子圍籬系統，以手機基地台訊號監督檢疫者活動範圍等等措施。



上述新冠疫情期間嚴格的防疫管制及規定可知，目前立百病毒的邊境防疫並無提升，桃園、松山、台中、高雄 4 個國際機場的發燒篩檢站，是長期針對所有入境旅客實施的常態性監測，並非針對立百病毒，傳言「台灣已緊急啟動最高等級的邊境防疫措施」為錯誤資訊。





（二）黃色是第 2 級：注意 並非第 4 級的最高級別旅遊警示



傳言提到臺灣「發布最高級別旅遊警示…」。但根據外交部領事事務局官網，臺灣的「國外旅遊警示分級表」分為：



第一級：灰色，提醒

第二級：黃色，注意

第三級：橙色，避免前往

第四級：紅色，儘速離境



而印度疫區目前為第 2 級、黃色警戒，建議旅客提高警覺並採取預防措施，但不限制旅行。傳言卻說「最高級別」、傳言錯誤。











（三）預告為第五類法定傳染病 並非鼠疫同類別



傳言提到「中國台灣疾控中心則計畫將尼帕病毒列為 「第五類法定傳染病」 ——這是最高等級的傳染病分類，與伊波拉、鼠疫並列」。但根據疾管署官網「法定傳染病」，鼠疫是第一類法定傳染病、而伊波拉則是第五類法定傳染病，傳言有關立百病毒與鼠疫並列為錯誤資訊。





（四）最早疫情已 20 幾年 有限的人傳人



傳言提到「這次印度的疫情，性質變了」、「醫院失守：確認“人傳人”」、「無藥可救、專門攻擊大腦的“末日病毒”」。但根據 MyGoPen 於 1 月 28 日提出的「【易誤解】去東南亞或印度不要喝天然椰子汁以免染立百病毒？誤解描述！疾管署宣導避免食用椰棗汁」查核報告，立百病毒於1998、1999 年就首度出現在東南亞，「有限的人傳人」是三種傳染方式之一，傳言將已知的訊息誇大、傳言錯誤。





（五）印度確診 2 例 密接者目前皆為陰性



傳言提到「《獨立報》發布重磅報道」、「醫生、護士接連倒下，目前已有 180人 接受檢測，20 名高危險接觸者被強制隔離」。但MyGoPen 實際查看該報導「印度爆發致命立百病毒後，亞洲各地機場重新引入類似新冠肺炎的健康檢查措施」，報導中提到「衛生部發表聲明稱，所有密切接觸者均無症狀，病毒檢測結果為陰性」。而根據WHO 於 1 月 30 日發布的「尼帕病毒感染 - 印度」最新消息，2 名病例都是同一家私立醫院的醫護人員、迄今為止未發現其他病例，立百病毒為低風險狀態。



由上述資料可知，傳言「零號病人是一個完全不設防的超級傳播者」、「醫護人員成了被推向火坑的第一批犧牲品」，為錯誤訊息。





結論



總結而言，傳言將印度的立百病毒疫情，誇大成新興傳染病、院內大規模人傳人、包括臺灣在內的各國機場紛紛拉警報。但實際情況是最早在 1998 年東南亞就傳出疫情，而「有限度的人傳人」早已是官版衛教的三種傳染途徑之一；而以臺灣機場為例，並沒有因為立百病毒而提高防疫措施，但有公開提醒醫界注意TOCC。傳言將這一波發生在印度私立醫院內的疫情誇大，將數百例的篩檢、數十例的隔離，講成好像都已經確診，但印度衛生部證實目前只確診 2 例，傳言為誇大的錯誤訊息。



衛教資源：



疾管署官網 - 「立百病毒感染症」