【錯誤】亞洲緊急封鎖？立百病毒緊急啟動最高等級邊境防疫？誇大描述！與實際狀況不符
網傳「亞洲緊急封鎖？泰國、尼泊爾重啟機場篩檢」、「致死率 75% 的病毒逼近國門」的訊息。傳言提到「中國台灣疾控中心」，這種說法並非臺灣本地常用語「臺灣衛福部疾病管制署」、「疾管署」，顯示傳言出處應該不是臺灣，傳言連政府部門名稱都不正確，傳言可信度降低。在本篇報告截稿前，疾管署最新有關立百病毒疫情的公開訊息，還是 1 月 27 日的疫報、致醫界公函，不但沒有臨時緊急記者會，連 2 月 3 日召開、每周二例行的疫報中，也只提到公費流感疫苗、禽流感，顯示這段期間立百病毒疫情並無特殊變化到需要公開發布的程度，仍舊維持 1 月 27 日的政策及處置，傳言為錯誤資訊。
亞洲緊急封鎖？立百病毒最嚴格邊境管制的訊息？
原始謠傳版本：
亞洲緊急封鎖？ 泰國、尼泊爾重啟機場篩檢！ 致死率75%的病毒逼近國門 一夕之間，亞洲的空氣彷彿凝固了。 當全世界還沉浸在新年的氣氛中時，一場無聲的風暴正在印度西孟加拉邦（West Bengal）瘋狂醞釀，並迅速讓週邊國家和地區陷入了「類新冠時期」的戰備狀態。 2026年1月26日，《獨立報》（The Independent）發布重磅報道： 隨著印度尼帕病毒（Nipah Virus）疫情的爆發，泰國、尼泊爾、中國台灣等地已緊急啟動最高等級的邊境防疫措施。 這不是演習！ 機場重啟體溫檢測、邊境設立隔離點、發布最高級別旅遊警示… 那個致死率高達75%、無藥可救、專門攻擊大腦的“末日病毒”，真的來了嗎？ 01.亞洲如臨大敵：Covid式篩檢重啟 泰國衛生部率先行動。 在曼谷素萬那普機場和普吉島機場，針對來自印度（尤其是加爾各答）航班的旅客，已經被要求接受嚴格的健康篩檢。 “一旦發現發燒，直接送去隔離。” 這熟悉的畫面，讓人不禁想起幾年前被新冠支配的恐懼。 尼泊爾更是在邊境口岸設立了“健康服務台”，嚴防死守。 中國台灣疾控中心則計畫將尼帕病毒列為 「第五類法定傳染病」 ——這是最高等級的傳染病分類，與伊波拉、鼠疫並列。 為什麼大家這麼慌？ 因為這次印度的疫情，性質變了。 02、醫院失守：確認“人傳人” 如果只是蝙蝠傳人，那是偶發事件。 但這次，病毒攻破了醫院。 據印度衛生官員證實，在加爾各答附近的一家私人醫院，兩名護理師在照顧一名呼吸衰竭的病人後，相繼確診。 更可怕的是，這名「零號病人」在死前甚至都來不及確診，這意味著他在醫院裡是一個完全不設防的超級傳播者。 隨著醫生、護士接連倒下，目前已有 180人 接受檢測，20名 高危險接觸者被強制隔離。 喀拉拉邦的高級衛生官員Ali Althaf警告： 我們再次看到了「人傳人」在醫院裡發生。 當病例被漏診時，醫護人員就成了被推向火坑的第一批犧牲品。 03、比伊波拉更絕望：它會「吃」腦子 尼帕病毒之所以被WHO列為「大流行潛力」病毒，是因為它幾乎沒有短板。 致死率極高： 40%-75%的感染者會死亡。 你每看到4個病人，可能就有3個救不回來。 無藥可救： 目前全球沒有疫苗，沒有特效藥。 攻擊大腦： 它不僅讓你肺炎，還會導致致死性腦炎。 病人會在發燒後迅速陷入昏迷，腦部嚴重腫脹。 即便活下來，也可能變成植物人或留下終身神經殘疾。 潛伏期詭異： 最長可達45天。 你可能剛從印度回來一個月都沒事，然後在某天突然發病。 04、給我們的警示 雖然我國尚未報告病例，但我們與印度、東南亞的人員往來極為密切。 泰國政府已經發布了 「三不原則」（不打獵、不採集、不吃野果），這也同樣適用於我們： 近期避免前往疫區： 尤其是印度西孟加拉邦及週邊地區。 嚴防病從口入： 絕對不要吃看起來有破損、被啃咬的進口水果（尤其是棗類、芒果等）。 勤洗手、戴口罩： 在人潮密集的機場、口岸，這些最基本的防護依然最有效。 歷史總是驚人的相似。 每一次大流行，都是從對「遠方病毒」的忽視開始的。 今天，全亞洲都在盯著印度。 希望這一次，人類的反應速度，能跑贏病毒的傳播速度。 轉發擴散！ 提醒近期有出境計畫的朋友：這個病毒真的惹不起，千萬別去湊熱鬧！ 參考資料: Sharma, S. (2026). Airports across Asia reintroduce Covid-style health checks after outbreak of deadly Nipah virus in India. The Independent. McAllister, R. (2026). Asia on Alert as Nipah Virus Outbreak in India Raises Fears of Deadly Spread. Newsweek / Health outlets. Data: Two nurses infected in West Bengal hospital; Thailand/Nepal screening flights from India.
並在社群平台流傳：
查證解釋：
（一）新冠邊境防疫超嚴格 立百尚無提升
傳言提到「中國台灣等地已緊急啟動最高等級的邊境防疫措施，這不是演習！」、「機場重啟體溫檢測、邊境設立隔離點」、「Covid 式篩檢重啟」。MyGoPen 查詢疾管署官網，近期最重要的、1 月 27 日發布的二份聲明，「預告『立百病毒感染症』列為第五類法定傳染病」新聞稿當中，並沒有提到疾管署特別針對立百病毒進行特殊的邊境強制檢疫措施，而「因應國際間立百病毒感染症疫情，籲請醫界朋友加強詢問 TOCC，如遇具立百病毒感染症流行地區旅遊史之疑似個案，必要時可採檢送驗(疾病管制署致醫界通函）」中，主要是採取風險監測與醫師主動通報機制。
根據《英國醫學期刊》（British Medical Journal，BMJ）1 月 30 日發表的最新「立百病毒：兩名醫護人員感染，造成200人被隔離，機場進行大規模篩檢」訊息，提到：
（1）印度東部西孟加拉邦確診 2 例醫護人員感染立百病毒後，當局已將 200 多位密切接觸者隔離。
（2）台灣計劃將立百病毒（Nipah Virus Infection）列為第五類法定傳染病，此舉將依法強制要求在出現疑似病例時迅速上報並採取應對措施。雖然這並非傳統意義上的機場篩檢，但這項分類將加強對入境旅客的監測和通報流程。
此外，根據印度《新德里電視台》的報導，「因為印度的疫情，促使泰國、尼泊爾、台灣和其他亞洲國家的機場重新對來自印度的旅客實施類似新冠肺炎的篩檢，包括體溫檢測、健康問卷調查和健康建議」。
但臺灣民眾應該都還記得，新冠疫情期間，為了因應 2021 年 5 月至 7 月的國內三級警戒及 Delta 變異株，以及 2022 年初發生的 Omicron 變異株，當時都曾實施了最嚴格的防疫措施，包括：
（1）全面禁止外籍人士入境，自 2021 年 5 月 19 日起，除持有台灣有效居留證者外，非本國籍人士一律暫緩入境，緊急、人道考量可以專案許可方式申請特別入境。全面暫停轉機的航班。
（2） 禁止入境者搭乘大眾運輸工具，必須搭乘指定的防疫車隊前往檢疫地點。
（3）最嚴格時期曾規定入境者原則上須入住防疫旅宿或集中檢疫所，嚴格落實「一人一戶」或「一人一室」。
（4）另有 PCR 陰性證明，14 天居家檢疫、及 7 天自主健康管理的防疫規定，以及透過電子圍籬系統，以手機基地台訊號監督檢疫者活動範圍等等措施。
上述新冠疫情期間嚴格的防疫管制及規定可知，目前立百病毒的邊境防疫並無提升，桃園、松山、台中、高雄 4 個國際機場的發燒篩檢站，是長期針對所有入境旅客實施的常態性監測，並非針對立百病毒，傳言「台灣已緊急啟動最高等級的邊境防疫措施」為錯誤資訊。
（二）黃色是第 2 級：注意 並非第 4 級的最高級別旅遊警示
傳言提到臺灣「發布最高級別旅遊警示…」。但根據外交部領事事務局官網，臺灣的「國外旅遊警示分級表」分為：
第一級：灰色，提醒
第二級：黃色，注意
第三級：橙色，避免前往
第四級：紅色，儘速離境
而印度疫區目前為第 2 級、黃色警戒，建議旅客提高警覺並採取預防措施，但不限制旅行。傳言卻說「最高級別」、傳言錯誤。
（三）預告為第五類法定傳染病 並非鼠疫同類別
傳言提到「中國台灣疾控中心則計畫將尼帕病毒列為 「第五類法定傳染病」 ——這是最高等級的傳染病分類，與伊波拉、鼠疫並列」。但根據疾管署官網「法定傳染病」，鼠疫是第一類法定傳染病、而伊波拉則是第五類法定傳染病，傳言有關立百病毒與鼠疫並列為錯誤資訊。
（四）最早疫情已 20 幾年 有限的人傳人
傳言提到「這次印度的疫情，性質變了」、「醫院失守：確認“人傳人”」、「無藥可救、專門攻擊大腦的“末日病毒”」。但根據 MyGoPen 於 1 月 28 日提出的「【易誤解】去東南亞或印度不要喝天然椰子汁以免染立百病毒？誤解描述！疾管署宣導避免食用椰棗汁」查核報告，立百病毒於1998、1999 年就首度出現在東南亞，「有限的人傳人」是三種傳染方式之一，傳言將已知的訊息誇大、傳言錯誤。
（五）印度確診 2 例 密接者目前皆為陰性
傳言提到「《獨立報》發布重磅報道」、「醫生、護士接連倒下，目前已有 180人 接受檢測，20 名高危險接觸者被強制隔離」。但MyGoPen 實際查看該報導「印度爆發致命立百病毒後，亞洲各地機場重新引入類似新冠肺炎的健康檢查措施」，報導中提到「衛生部發表聲明稱，所有密切接觸者均無症狀，病毒檢測結果為陰性」。而根據WHO 於 1 月 30 日發布的「尼帕病毒感染 - 印度」最新消息，2 名病例都是同一家私立醫院的醫護人員、迄今為止未發現其他病例，立百病毒為低風險狀態。
由上述資料可知，傳言「零號病人是一個完全不設防的超級傳播者」、「醫護人員成了被推向火坑的第一批犧牲品」，為錯誤訊息。
結論
總結而言，傳言將印度的立百病毒疫情，誇大成新興傳染病、院內大規模人傳人、包括臺灣在內的各國機場紛紛拉警報。但實際情況是最早在 1998 年東南亞就傳出疫情，而「有限度的人傳人」早已是官版衛教的三種傳染途徑之一；而以臺灣機場為例，並沒有因為立百病毒而提高防疫措施，但有公開提醒醫界注意TOCC。傳言將這一波發生在印度私立醫院內的疫情誇大，將數百例的篩檢、數十例的隔離，講成好像都已經確診，但印度衛生部證實目前只確診 2 例，傳言為誇大的錯誤訊息。
衛教資源：
疾管署官網 - 「立百病毒感染症」
其他人也在看
吳淡如放棄日本長居權！ 曝要繳國民年金「多得可怕」
藝人、作家吳淡如過去曾大方分享自己在日本買房的經驗，還幫網紅Joeman（翁雋明）分析在日本所看的房產物件。不過她今（4）日po文時，特別提到，還好自己很早就放棄了日本的長居權，「否則每年要繳國民年金多得可怕。」
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。