【錯誤】今年的二月我們這輩子都不會再遇到第二次？每823年才會出現一次？資深謠言改編

網傳「今年的二月，我們這輩子都不會再遇到第二次了」「這種情況每 823 年才會出現一次」的訊息。經查證，2026 年 2 月確實有 4 個星期一到星期日，但這在曆法中很常見，只是簡單的數學邏輯，不是什麼稀有的現象；且相似說法至少從 2010 年就已經在網路上流傳，到 2022 年甚至出現了英文版本，屬於錯誤的資深謠言。



網傳每 823 年出現一次的財運月訊息？



原始謠傳版本：



信不信由你？據香港一位風水大師所說：今年的二月，我們這輩子都不會再遇到第二次了。因為今年的二月有四個星期日、四個星期一、四個星期二、四個星期三、四個星期四、四個星期五和四個星期六。 *這種情況每823年才會出現一次。這被稱為「財運」。 * 所以，請將此訊息分享給至少5個人或5個群組，財運將在4天內降臨。這是基於中國風水的說法。請在閱讀後11分鐘內分享。

附上相關的月曆畫面：





並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳說法是否正確？



網傳訊息宣稱「今年的二月有四個星期日、四個星期一、四個星期二、四個星期三、四個星期四、四個星期五和四個星期六。這種情況每 823 年才會出現一次」，MyGoPen 實際檢視萬年曆，2026 年的二月確實有 4 個星期一、二、三、四、五、六、日。









單純以次數為規則，再往前看，2025 年、2023 年、2022 年、2021 年、2019 年、2018 年、2017 年、2015 年、2014 年、2013 年、2011 年、2010 年......幾乎每年 2 月都有 4 個星期一、二、三、四、五、六、日，這樣的情況很常見，傳言說每 823 年才會出現一次並不正確。



若是另一種以「有四個整齊劃一的」排列，其實以平年 2 月為 28 天恰好整除於 7，是數理必然的狀況。二月一日逢週日之情形，加上有閏年的關係，依曆法規律僅需六年就會重現，絕非謠傳之八百年異象，實為週期性循環。





網傳訊息的流傳脈絡



（一）以關鍵字進行搜尋，查找到「Cofacts 真的假的」資料庫有相關紀錄，相似的謠言從 2016 年就開始出現在網路上，當時的版本同樣宣稱是香港風水大師所說、二月很特別、每 823 年才會遇到一次等等。









（二）根據國立臺灣科學教育館《科學研習》雙月刊第 50 卷第 2 期，所謂 823 年才出現一次的財富月說法至少在 2010 年就已經出現，當時的流傳版本是：



「2010 年 10 月有一個非常有趣的現象，這個月非同尋常：它有 5 個週五，5 個週六，5 個週日，這要 823 年才發生一次。這樣的月份被認為是財富月。把這一發現發給 8 個好友，4 天之後你會很有財運。」



文中解釋，要有符合條件的月份並不難，只要當月是大月，即當月有 31 天，並且當月的第一天（1 日）是星期五，最後一天（31 日）是星期日，即會出現所謂的「財富月」現象。



同樣的道理，目前的傳言版本只是要符合一個月有 4 個星期一、二、三、四、五、六、日，這更不是什麼稀有的現象。



（三）此謠言不僅在中文世界流傳，美國事實查核單位「Check Your Fact」、南非事實查核單位「Africa Check」皆在 2022 年發布過相關查證文章，當時 Facebook 上曾以英文的形式流傳相同的內容。





結論



2026 年 2 月確實有 4 個星期一到日，但這種情況非常普遍常見，傳言「每 823 年才會出現一次」的說法並不正確；網傳訊息為資深謠言，至少從 2010 年就開始在網路上流傳，當時的版本是一個月有 5 個週五到日，在 2022 年甚至出現了英文版本。



