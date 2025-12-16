【錯誤】勞保2028年破產？月退門檻上調至25年？AI假影片！摻雜錯誤與過時資訊

網傳「2026 年勞保將重新計算」的影片及訊息，內容聲稱勞保將於 2028 年破產，且未來領月退的門檻，將從 15 年上調至 25 年。經查證，網傳影片出自 YouTube 內容農場頻道，內容摻雜許多錯誤或是過時的資訊，例如「勞保 2028 年破產」是 2021 年勞保局委外的精算報告結果，最新精算報告（2023 年）顯示勞保破產年份以延後至 2031 年；現行勞保（勞工保險老年給付）請領資格，是勞保年資滿 15 年，2026 年後須滿 65 歲才能請領，門檻並沒有上調至 25 年，網傳訊息不正確。提醒民眾，對勞保或勞退制度有任何疑問，應洽詢勞保局或是各縣市辦事處，而非在社群平台搜尋來路不明的 AI 影片，作為資訊接收管道。

網傳 2028 勞保破產？年資滿 25 年才有月退？



原始謠傳版本：



內部消息曝光：2026年勞保將「重新計算」？工齡沒滿「這個數字」，退休金恐被砍半！快檢查你的勞保年資！#退休金 #勞保 #中老年



主要流傳這樣的 YouTube 影片：





查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到 YouTube 頻道「頤養之道」於 2025 年 11 月 19 日上傳的影片，經檢視後，確認即為網傳影片原始出處。



「頤養之道」是典型的內容農場頻道，具有 AI 生成封面、AI 影像、AI 旁白配音等特點。該頻道自 2025 年 7 月 22 日創立以來，發布過 261 部影片，內容大多涉及假養生健康知識、虛構的長輩福利政策與假的政府新規定等。提醒民眾，這類型的農場頻道，並非接收正確資訊的管道。









以網傳影片為例，內容聲稱「勞保基金 2028 年恐將破產」、「月領退休金門檻，可能從 15 年提高至 25 年」，使用「恐」、「可能」等文字描述，顯示並非已確定之事，且影片中使用許多情緒性字眼，意圖造成民眾憂慮。





勞保 2028 年破產？



如果以「勞保、破產」等關鍵字進行搜索，可以找到工商時報於 11 月 18 日的報導，內容提到根據去年底（2024 年）精算結果顯示，勞保基金將於 2031 年破產。公視新聞網於 1 月 21 日的報導，提到勞動部精算報告出爐，勞保基金破產的時間，從上次（2021 年）精算的 2028 年延到 2031 年，潛藏負債則是來到 13.23 兆。



在勞動部勞工保險局可以找到完整的報告內容，檔名為《113 年度勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估報告》。檢視勞保局官網，近期並未發布更新的精算報告，由此可知，傳言提到的「2028 年破產」，是上一次、也就是《110年度勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估報告》的內容，並非最新資訊。











勞退門檻從 15 年變 25 年？



「月領退休金門檻」部分，影片中使用的名詞是「勞保退休金」。首先，台灣的勞工退休後，有兩筆錢可以領：勞保（勞工保險老年給付）與勞退（勞工退休金），勞保的來源是勞動局的勞保基金，勞退的來源則是雇主提撥（6%）或是受雇者自願提撥（1 - 6%），基本上，所有關於破產的討論，都是與「勞保」有關，與勞退無關。



上述可知，網傳影片討論的內容是「勞保（勞工保險老年給付）」，根據勞保局勞工保險「請領要件」，年滿 60 歲（98 年至 106 年），保險年資合計滿 15 年，並辦理離職退保者，即可請領老年年金給付，115 年後則須年滿 65 歲。



勞動部於 9 月 23 日發布的《我要退休了，有什麼保障與權利？》一文，提到勞工從事工作參加勞保，於年老退職後可請領勞保老年給付，主要有：



1. 年資滿 15 年以上可請領「老年年金」給付。

2. 年資不足 15 年可請領「老年一次金」給付。

3. 若被保險人於民國 98 年 1 月 1 日前有保險年資，還能選擇「一次請領老年給付」。



換句話說，只要年資滿 15 年以上，就有請領一般老年給付的資格，不過除了年資，還要看「年齡」，2026 年以後，必須滿 65 歲才能符合法定請領條件。



簡單舉例：小明 25 歲開始工作，40 歲時勞保滿 15 年，即刻辦理退休，是否可以領月退？



答案是不行。根據法規，如果 65 歲是法定請領年齡，小明至少要 60 歲才能領勞保，且由於是提早退休，將依每年減 4% 計算，也就是扣 20%。不過，由於台灣保險制度緣故，小明 40 歲退休後，並非一毛錢都不用繳，沒有勞保後就會改繳國民年金（國保），屆齡退休時，會再依照勞保與國保年資計算。



無論如何，上述內容並沒有提及任何「25 年才能領月退」有關的資訊，因為這是傳言虛構的內容，現行就是以年資 15 年為標準。



提醒民眾，退休金制度攸關民眾權益，相關資訊不應在 YouTube 等社群平台搜尋，而是詢問勞保局各地辦事處，或是撥打勞動部 1955 專線，詢問自身遇到的情況或疑問，專員會將你的問題轉接給負責的局處。





結論



總結來說，網傳影片出自農場頻道，內容摻雜許多錯誤或過時的訊息，並非可信的資訊獲取管道，對於勞保或勞退有任何疑問，應洽勞保局或各地辦事處詢問。



