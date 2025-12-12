【錯誤】印尼突炸毀31艘中國漁船？蒐集情報？虛構內容！2016年炸非法漁船畫面

網傳「印尼炸毀中國漁船」的影片及訊息，畫面顯示一艘漁船爆炸後沉入水面，聲稱是印尼政府近期將 31 艘在海域上蒐集情報的假中國漁船炸毀。經查證，網傳影片拍攝於 2016 年 2 月 22 日，印尼政府當時在 5 個不同地區炸毀 31 艘非法漁船，影片為越南及馬來西亞的漁船，並非中國漁船。印尼政府於 2020 年後，已不再積極採用炸毀漁船的方式來防治非法捕撈，近期沒有中國漁船越界遭到炸毀的新聞，網傳訊息不正確。

印尼炸毀 31 艘中國漁船？



原始謠傳版本：



突發：印尼剛把31艘中國「捕魚」船直接炸成水下廢鐵 中共國北京正在尖叫“升級事態”，而他們的間諜船隊卻在印尼納土納群島海域又偷魚又偷情報。 納土納海用比深水炸彈還響亮的方式發出警告：敢碰我們的海，就把你們炸出水面！



查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 利用圖片反搜工具「Google Lens」進行搜索，可以找到土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）於 2016 年 2 月 22 日在官方 YouTube 頻道上傳的影片，經檢視後確認與網傳畫面相同，可以得知該影片至少於 2016 年即在網路上出現，並非近期拍攝。









以「31 illegal fishing boats、Indonesia」等關鍵字進行搜索，可以找到美聯社（AP）在留存資料畫面的 YouTube 頻道，發布過類似的影片，文字敘述提到印尼海洋事務與漁業部（Marine Affairs and Fisheries Ministry）於 2016 年 2 月 22 日，在 5 個不同地點擊沉並銷毀 31 艘非法漁船。



網傳影片拍攝於廖內群島的巴淡島（Batam）外海，共有 10 艘非法漁船遭到爆破沉沒，其中有 3 艘來自越南，其餘 7 艘來自馬來西亞。剩餘 21 艘非法漁船，則分別在坤甸（Pontianak）、比通（Bitung）、塔胡納（Tahuna）和貝拉灣群島（Belawan islands）進行銷毀作業。



中央社當時也有發布相關報導，內容提到這些漁船除了來自越南、馬來西亞，還有菲律賓及緬甸的船隻。而印尼在去年（2015 年）也曾經炸毀中國大陸漁船，引起中國大陸政府不滿。



上述可知，印尼曾在 2015 年炸毀過中國漁船，不過網傳影片是 2016 年的影片，畫面中也並非中國漁船。



以「Indonesia strikes illegal fishing」等關鍵字進行搜索，會發現有關印尼炸毀非法漁船的新聞，大多是在 2019 年以前，2020 年之後大幅減少，近期沒有找到印尼有炸毀中國漁船的新聞報導。



根據美國智庫「戰略國際研究中心（CSIS）」成立的「亞洲海事透明倡議」（Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI）於 2020 年 1 月 15 日的報導，內容提到採取高調炸船政策的海洋事務與漁業部長蘇西普吉亞斯圖蒂（Susi Pudjiastuti）於 2019 年 10 月離任，在她任職期間，印尼一共炸毀 556 艘非法漁船。繼任的艾迪普拉博沃（Edhy Prabowo）則採取較為溫和的政策，他表示不會把非法漁船炸毀，而是傾向於將漁船交由當地漁民，或是改建為海上醫院。





結論



總結來說，網傳影片是 2016 年 2 月印尼炸毀越南、馬來西亞非法漁船的畫面，並非近期拍攝，也與中國無關，網傳訊息不正確。



