【錯誤】台中敬老卡可折抵掛號費？網列19家醫院名單？不實資訊！僅適用基層診所補助部分負擔
網傳「台中敬老卡優惠」的訊息，內容聲稱台中市使用敬老愛心卡的族群，可以在 19 家醫院看診，並且折抵掛號費，並列出適用醫院的清單。經查證，網傳訊息曾是台中市政府於 2018 年「預計」推動的計畫，但從未正式實施；根據現行政策，敬老愛心卡實際適用地點為「衛生所與基層診所」，而非「地區醫院、區域醫院或醫學中心」。截至 2026 年 1 月 7 日公布的名單，全市有 91 家診所可以使用。根據台中市衛生局的資料，自 2019 年 2 月 15 日起，已取消補助基層診所掛號費用，改為每次就醫補助健保門診基本部分負擔 50 元，網傳訊息不正確。
網傳台中敬老卡折抵掛號費醫院清單？
原始謠傳版本：
朋友請注意 台中市長青族 好消息或是有在使用愛心敬老卡的朋友。 現在有19醫院可以用(敬老愛心卡)抵消 ”掛號費”： 1.中國醫藥大學附設醫院、 2.臺中榮民總醫院、 3.中山醫學大學附設醫院、 4.澄清綜合醫院、 5.澄清醫院中港分院、 6.衛福部臺中醫院、 7.林新醫院、 8.衛福部豐原醫院、 9.國軍臺中總醫院、 10.大里仁愛醫院、 11.大甲李綜合醫院、 12.光田綜合醫院、 13.童綜合醫院、 14.台中慈濟醫院、 15.清泉醫院、 16.東勢農會附設農民醫院、 17.烏日林新醫院、 18.亞洲大學附屬醫院、 19.長安醫院。
並在社群平台流傳：
查證解釋：
網傳訊息背景脈絡為何？
MyGoPen 以「台中、敬老愛心卡、19 醫院」等關鍵字進行搜索，可以找到台中市政府社會局於 2018 年 6 月 17 日發布的新聞稿《敬老愛心卡折抵計程車及就醫費 功能擴充盼提高使用率》，其中一段提到：
「預計自今年 7 月 15 日起，本市敬老愛心卡持卡人即可在全市衛生所折抵看診費用，市府也將邀請全市 19 家（計 20 院區）急救責任醫院加入此計畫，至急救責任醫院接受治療時可使用敬老愛心卡。」
該篇新聞稿也有列出台中市的急救責任醫院，除了台中慈濟醫院外，名單與傳言大致相符。不過新聞稿是寫「預計自今年 7 月 15 日起...」，並非確切時間。
進一步搜尋後續資訊，可以找到非凡電視、民視新聞網、自由時報等媒體於 2018 年 7 月 16 日的報導，內容提到：
「老人家到衛生所看醫生，可以折抵掛號費和部份負擔，第二階段則從 9 月份開始，基層診所像中西醫、牙醫都有同樣服務，第三階段 10 月開始，則開放 19 家急救責任醫院加入這個計畫。」
台中市政府衛生局於 2018 年 9 月 16 日發布的新聞稿，則提到：
「明（17）日起持卡至全市合作診所看診，將可折抵部分負擔及掛號費，首波已有 110 家診所加入，且區區都有，並陸續增加中，合作診所名單每日將在衛生局官網更新。」
不過直到 2018 年結束前，都沒有任何一篇新聞稿，確切提到 19 家急救責任醫院是否有加入敬老卡折抵費用的計畫。
實際情況為何？
檢視衛生局於 2021 年 3 月 3 日發布、2024 年 9 月 11 日更新的「敬老愛心卡 QA」，Q1 及 Q2，其實就有明確規範敬老卡的適用範圍與補助金額：
Q1：敬老愛心卡，為何取消補助基層診所掛號費用？
A1：市府檢討執行迄今的優弊及考量財政與其他健保福利政策，於 108 年 2 月 15 日起微調基層診所敬老愛心卡福利加值服務方案內容，將扣點單純化，每次就醫補助健保門診基本部分負擔 50 元。
Q2：醫院為何不開放？
A2：支持中央醫療政策，落實分級雙向轉診，小病、大病看診所，並由診所依病情需要協助轉診至醫院，因此由診所執行本政策，更符合中央政策推動。」
上述可知，台中的敬老愛心卡，自 2019 年 2 月 15 日起，已經不再補助掛號費，而是改成每次就醫補助門診基本負擔 50 元，且目前只補助「診所」，而非醫院。
【2026/1/9更新】根據台中市衛生局於 2026 年 1 月 7 日更新的《公告診所可使用敬老愛心卡名單》，目前全市有 91 家簽約診所可以使用敬老愛心卡。
補充：醫院與診所的差別
根據中央健康保險署於 2023 年發布的新聞稿，台灣目前的醫療院所層級，按照衛生福利部分類，分為醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所。只要到「健保特約醫事機構查詢」官網，即可查詢各層級的醫療院所有那些。
結論
總結來說，網傳訊息曾是台中市政府「預計」推動的計畫，不過後來適用範圍已改為基層診所，並實施至今，傳言提到的 19 家醫院，並未在敬老愛心卡的門診折抵計畫中，網傳訊息不正確。
資料來源：
臺中市政府 - 敬老愛心卡折抵計程車及就醫費 功能擴充盼提高使用率
YouTube - 【非凡新聞】中市敬老愛心卡首創 衛生所看診可抵費用
民視新聞網 - 全國首創！台中「這張卡」可看醫生還能搭車
自由時報 - 台中敬老愛心卡好康變多 上衛生所看病可折抵掛號費
臺中市政府 - 台中市敬老愛心卡擴大服務 首波110家基層診所明起上線
台中市政府衛生局 - 敬老愛心卡 QA
衛福部中央健康保險署 - Q1：為什麼要推「分級醫療」?、健保特約醫事機構查詢
台中市政府衛生局 - 公告診所可使用敬老愛心卡名單(115年1月7日更新版)
延伸閱讀：
即時查核｜台中市敬老卡升級？搭計程車補助限制取消？相關政策不變！市府澄清
【錯誤】網傳敬老卡5大隱藏功能？月省5000元？假影片別信！充斥誇大錯假資訊
