【錯誤】台中某餐廳驚傳「烤豬復活」事件？現場畫面曝光？虛構內容！AI生成影片

網傳「台中某餐廳驚傳烤豬復活事件」、「現場畫面曝光」的影片。經查證，傳言影片是透過 AI 技術生成，並非真實畫面，也並無發生烤豬復活的相關事件，發布影片的 YouTube 頻道在資訊欄及留言中都有表示此為 AI 模擬，傳言為虛構訊息。



台中某餐廳驚傳「烤豬復活」影片？



原始謠傳版本：



台中某餐廳驚傳「烤豬復活」事件，現場畫面曝光



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳影片是否為真實畫面？



（一）檢視發布網傳影片的 YouTube 頻道「狗狗的頭上有冰淇淋」，他在影片資訊欄中就已經指出這是透過 AI 生成的畫面，不是真實事件，他也在留言再度強調影片為 AI 模擬，並稱是自己的「想像創作，純屬虛構」。





（二）其實從影片畫面就可以看到破綻，在鏡頭拍到牆上海報時，可以發現海報文字奇形怪狀；另外，透過 AI 檢測工具 Hive Moderation、Was it AI 等檢測網傳影片畫面，結果均顯示其為 AI 生成的可能性極高。

























結論



網傳影片為 AI 生成，並非真實畫面，且以關鍵字查找台灣主流媒體報導，近期無任何和網傳敘述相符或相似的事件，傳言純屬虛構。



資料來源：



