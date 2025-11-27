【錯誤】台灣滿山光電板？農田水庫遭大肆破壞？挪用中國貴州大型光電場域畫面

網傳「滿山滿谷的光電板」的影片及訊息，畫面顯示整個山區全部布滿光電板，聲稱是民進黨政府的傑作。經查證，網傳影片拍攝地點並非在台灣，而是中國貴州省安順市一帶，該地區在進行盤江百萬千瓦級光伏基地計畫，總投資超過 50 億人民幣，為貴州最大的光電站，網傳影片即為民眾經過北盤江大橋時拍攝的畫面。網傳訊息忽略影片背景脈絡，並將拍攝地點描述成是在台灣，容易造成民眾誤解。



台灣出現滿山遍野的光電板？



原始謠傳版本：



#台灣國士山坡農田水庫都已經被 詐騙集團大肆破壞



或這個版本：



滿山滿谷的光電板，嚇死人了，台灣已經變成光電鬼島了，這就是民進黨的傑作，把台灣從美麗寶島搞成現在陰森森的鬼島



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳影片浮水印，可以找到影音平台 TikTok 用戶「adolph_bellamy」於 2025 年 11 月 23 日發布的短片，經檢視後確認與網傳影片相同。



利用圖片反搜工具「Google Lens」進行搜索，可以找到 Threads 用戶「cci99999」於 11 月 22 日的發文，文字描述為「有沒有看過像變形金剛這種場面的太陽面板？」並附上一段影片，經檢視後，確認即為網傳影片無字幕的版本。



檢視網友留言，發現用戶「zxeygh_」提到影片地點是中國貴州安順，另一名網友「p2003300」則在下方回覆「不要一直複製留言啊⋯⋯」並附上一張擷圖，顯示在 8 月 28 日時，Facebook 粉絲專頁「通傳媒」即發布過類似的影片。



搜尋「通傳媒」於 8 月 28 日發布的貼文記錄，可以找到網友擷圖的原始貼文，「通傳媒」的影片與網傳片段不同，但場景相似，文字敘述即提到這是中國網友在貴州安順一帶駕車時拍下的畫面。



以「貴州安順、光伏板」等關鍵字進行搜索，會發現中國影音平台 Bilibili、抖音等，皆有許多網友上傳當地光電板遍布山林的景象，其中抖音用戶「zhizhi」於 2024 年 11 月 25 日發布的影片，經比對後確認與網傳影片為同一地點。









「zhizhi」提到影片是途經北盤江大橋時看到的畫面，利用百度地圖進行搜索，可以找到滬昆高速鐵路關嶺路段，沿途山區全部都是光電板（紅框處），即為網傳影片拍攝地點，由此可知，影片是中國貴州省，與台灣無關。









利用「貴州關嶺、光伏板」等關鍵字進行搜索，可以找到中共官媒新華社、人民網等，皆發布過相關報導，這些光電板屬於盤江新能源發電（關嶺）有限公司投資的「盤江百萬千瓦級光伏基地計畫」，第一期和第二期投資金額達 48.28 億人民幣，2025 年 5 月又增資 2.16 億人民幣，為貴州目前最大的光電站。





結論



總結來說，網傳影片是在中國貴州省拍攝，與台灣無關，傳言忽略影片背景脈絡，容易造成民眾誤解。



