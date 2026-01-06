【錯誤】吃進肚子裡的中國AI膠囊機器人？歐美國家想不到？醫療科技誤解說法！醫師詳解

網傳「AI 膠囊機器人」、「把 AI 機器人吃進肚子裡」的影片，片中提到中國研發出 AI 膠囊機器人，吞進肚裡可以取代消化道內視鏡檢查。但專家表示，加了磁控技術、即時影像的升級版「內視鏡膠囊」，不能講成「膠囊機器人」，再好的醫療科技還是有市場化的考驗，以臺灣為例，內視鏡膠囊在臺灣早已有醫院、診所引進，但不算普及，因為自費價格上萬元，傳言不提國際大廠才是全球市占率第一、不講自費價格使得市場受限，未提及全面的資訊。

吃進肚子裡的膠囊機器人？



原始謠傳版本：



把AI机器人吃进肚子里 欧美国家做梦都想不到



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：





查證解釋：





（一）中國廠商獲美國 FDA 核准 但仍有多家國際、臺灣大廠



傳言影片在 27 秒處顯示膠囊的特寫，上面有 ankon 字樣，MyGoPen 查核記者以圖搜圖，發現是中國武漢廠商「安翰」，而安翰透過美國 AnX Robotica 於 2020 年正式獲得美國 FDA 全新類別（De Novo）的核准，分類代碼為 QOR，是該類別中全球第一個受監管核准的系統。MyGoPen 在臺灣食藥署藥證查詢系統查詢，以安翰的美國公司 AnX Robotica 在製造商欄位、NaviCam 在英文商品名欄位查詢，都查無資料，安翰的產品應該並沒有在臺灣上市。



但網路上也能查到中國媒體《每日頭條》曾於 2019 年報導「6大主流膠囊內鏡！美敦力、奧林巴斯、安翰……」，標題中的美敦力是總部在美國、註冊在愛爾蘭的國際醫材大廠，奧林巴斯（Olympus）是日本原本的知名光學影像大廠、已轉型成傳統內視鏡大廠。



MyGoPen 查核發現，臺灣也有廠商在 2019 年正式取得臺灣食藥署（TFDA）認證、2021年取得歐盟 CE 許可，媒體也有相關報導，該產品宣稱「開發出全球第一款可完整檢查上消化道（EGD）的磁控式膠囊型內視鏡」，迄今與萬芳醫院、新竹馬偕、成大醫院、北市聯醫、臺北榮總、台大醫院、高雄醫學大學、陽明交通大學，及中國 4 家醫院等完成 800 多例人體實驗」。



由上述資料可知，連中國的媒體都報導過包括國際、中國各家廠商各自技術特色及產品，而網路上也查得到臺灣上市公司轉投資的醫電廠商，具有相關的技術、產品，並非只有中國特有。





（二）從內視鏡功能擴充 磁控、Ai 判讀各有特色



傳言提到「把 AI 膠囊機器人吃進肚子裡」、「在消化道裡磁控，導航、精準定位，靠 Ai 火眼金睛，毫米級的小病灶都能揪出來，還能給消化到做三維全景重建」。柳朋馳指出，傳言形容了很多，其實就是「內視鏡膠囊」加上「磁控」、「即時」影像技術，以臺灣臨床為例，內視鏡膠囊不算新奇，目前已經應用在臨床上的主要是小腸膠囊，因為小腸的檢查很麻煩，一方面是因為內視鏡的管子不可能那麼長，而且小腸本身的彎曲度太繞了，內視鏡很難直接這樣繞來繞去，一不小心就把病人的腸子戳破了，這一直是小腸檢查難以克服的問題，此外大多數小腸癌的發病年紀偏高，都是 7、80 歲，這些病人本身年紀就比較大，使得這個疾病的醫療科技發展的速度也會比較慢、比較不受重視。



柳朋馳補充表示，小腸內視鏡膠囊目前主要應用在小腸異常出血、疑似小腸阻塞等問題，這類病人有些並不容易診斷，或是出血點很難診斷，這時候這種類似「內視鏡」功能的腸道膠囊，吞進人體、到達部位，每隔幾秒鐘就拍一張 X 光照片，有照到的就有影像，沒照到的就沒有影像，所以並不是一個 360 度的照相，不能夠完整的評估，而且內視鏡膠囊會被腸道蠕動的力量推著走、無法停留、也不能導航，所以目前臺灣臨床上比較常見的膠囊機器人就像是「內視鏡」微小化的概念，就是吞進去拍照，而且拍的照也不是即時無線傳輸出來，而是儲存在膠囊的記憶體裡面，當膠囊排出人體時，再把它撿回來讀裡面的檔案，這就是目前臨床上的做法。



其次則是小腸異常出血、電腦斷層掃描（CT）看起來可能覺得影像怪怪的，以前傳統的做法就是直接開刀進去看，現在則是可以有一些儀器去偵測、判斷到底為何異常出血，但是這些血管攝影的影像學檢查通常要打一些顯影劑，顯影劑是依體重計算劑量，有些病人受限於體重或劑量的上限，或是擔心打下去會有副作用更麻煩，種種限制下，內視鏡膠囊就變成了另一種選項。



柳朋馳指出，內視鏡膠囊吞進人體之後，要到達想要的部位需要一些時間，擔心膠囊在人體的情況，病人得留院觀察好幾個小時，如果再加上最終是要取得病人排便排出來的膠囊，這樣子搞不好 7、8 個小時，或是一整天的時間都過去了，所以柳朋馳表示，雖然已有多家大型醫院引進，但是因為是自費項目，所以實際上使用的病人並不多，此外也有一些胃腸科診所、健檢中心有在推動，因為診所缺乏斷層掃描這類的重裝備，而且診所提供的服務比較細緻、適合病人長時間停留而不會有負擔，所以內視鏡膠囊的臨床應用不只在醫學中心、診所也是重要管道。



柳朋馳強調，食物殘留或胃酸過多的情況下，可能增加對內視鏡膠囊的干擾，而且內視鏡膠囊的檢查會有死角，所以為何會有「磁控」技術的發展，用來改善膠囊前進的速度、定位、拍攝角度，但是重點是內視鏡膠囊還是無法拿到組織切片，不同工具的侷限（Limitation）很重要，膠囊很方便、但是不能作治療，不像胃鏡可以用止血夾，而且膠囊的影像有偽陽性和偽陰性的問題、不能作為辨識是否為癌症病灶的最終標準，如果膠囊沒排出而去做了磁振造影（MRI），則會造成腸道受傷，所以要做 MRI 檢查前要照 X 光確認已無膠囊。





（三）傳言將「內視鏡」誇大成「機器人」



柳朋馳強調，膠囊機器人最終希望可以做到體外無線充電，甚至可以投藥、可以切片、可以止血、可以切息肉，內視鏡膠囊所拍到的影像，結合 Ai 判讀、優化診斷系統等等，都是可預期的發展方向，而美敦力是全球市占率最大的公司，自有其技術、產品的競爭力，傳言影片只講中國單一廠商的產品，傳言形容了一大堆，「高精度攝像頭、傳感器」、「把 AI 機器人吃進肚子裡」、「靠 AI 火眼金睛」，其實都只是將「內視鏡」誇大成「機器人」的錯誤資訊。





結論



總結而言，傳言說中國某家廠商的膠囊機器人，吞下肚後能用磁控技術、在消化道裡進行影像拍攝、做無痛內視鏡檢查。但專家表示，該領域有多家國際知名大廠、市占率也比中國廠商更大，每家廠商各有專長、特色，傳言只說到單一廠商，缺乏產業、產品的整體技術背景、發展歷史，傳言「歐美國家做夢都想不到」為錯誤說法；此外傳言以「膠囊機器人」的用詞，取代臨床慣用的「內視鏡膠囊」說法，不但誇大且易造成誤導。



諮詢專家：



新光醫院 健康管理部醫療副主任、家醫科醫師 - 柳朋馳