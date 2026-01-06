【錯誤】吃進肚子裡的中國AI膠囊機器人？歐美國家想不到？醫療科技誤解說法！醫師詳解
網傳「AI 膠囊機器人」、「把 AI 機器人吃進肚子裡」的影片，片中提到中國研發出 AI 膠囊機器人，吞進肚裡可以取代消化道內視鏡檢查。但專家表示，加了磁控技術、即時影像的升級版「內視鏡膠囊」，不能講成「膠囊機器人」，再好的醫療科技還是有市場化的考驗，以臺灣為例，內視鏡膠囊在臺灣早已有醫院、診所引進，但不算普及，因為自費價格上萬元，傳言不提國際大廠才是全球市占率第一、不講自費價格使得市場受限，未提及全面的資訊。
吃進肚子裡的膠囊機器人？
原始謠傳版本：
把AI机器人吃进肚子里 欧美国家做梦都想不到
主要流傳這段影片
並在社群平台流傳：
查證解釋：
（一）中國廠商獲美國 FDA 核准 但仍有多家國際、臺灣大廠
傳言影片在 27 秒處顯示膠囊的特寫，上面有 ankon 字樣，MyGoPen 查核記者以圖搜圖，發現是中國武漢廠商「安翰」，而安翰透過美國 AnX Robotica 於 2020 年正式獲得美國 FDA 全新類別（De Novo）的核准，分類代碼為 QOR，是該類別中全球第一個受監管核准的系統。MyGoPen 在臺灣食藥署藥證查詢系統查詢，以安翰的美國公司 AnX Robotica 在製造商欄位、NaviCam 在英文商品名欄位查詢，都查無資料，安翰的產品應該並沒有在臺灣上市。
但網路上也能查到中國媒體《每日頭條》曾於 2019 年報導「6大主流膠囊內鏡！美敦力、奧林巴斯、安翰……」，標題中的美敦力是總部在美國、註冊在愛爾蘭的國際醫材大廠，奧林巴斯（Olympus）是日本原本的知名光學影像大廠、已轉型成傳統內視鏡大廠。
MyGoPen 查核發現，臺灣也有廠商在 2019 年正式取得臺灣食藥署（TFDA）認證、2021年取得歐盟 CE 許可，媒體也有相關報導，該產品宣稱「開發出全球第一款可完整檢查上消化道（EGD）的磁控式膠囊型內視鏡」，迄今與萬芳醫院、新竹馬偕、成大醫院、北市聯醫、臺北榮總、台大醫院、高雄醫學大學、陽明交通大學，及中國 4 家醫院等完成 800 多例人體實驗」。
由上述資料可知，連中國的媒體都報導過包括國際、中國各家廠商各自技術特色及產品，而網路上也查得到臺灣上市公司轉投資的醫電廠商，具有相關的技術、產品，並非只有中國特有。
（二）從內視鏡功能擴充 磁控、Ai 判讀各有特色
傳言提到「把 AI 膠囊機器人吃進肚子裡」、「在消化道裡磁控，導航、精準定位，靠 Ai 火眼金睛，毫米級的小病灶都能揪出來，還能給消化到做三維全景重建」。柳朋馳指出，傳言形容了很多，其實就是「內視鏡膠囊」加上「磁控」、「即時」影像技術，以臺灣臨床為例，內視鏡膠囊不算新奇，目前已經應用在臨床上的主要是小腸膠囊，因為小腸的檢查很麻煩，一方面是因為內視鏡的管子不可能那麼長，而且小腸本身的彎曲度太繞了，內視鏡很難直接這樣繞來繞去，一不小心就把病人的腸子戳破了，這一直是小腸檢查難以克服的問題，此外大多數小腸癌的發病年紀偏高，都是 7、80 歲，這些病人本身年紀就比較大，使得這個疾病的醫療科技發展的速度也會比較慢、比較不受重視。
柳朋馳補充表示，小腸內視鏡膠囊目前主要應用在小腸異常出血、疑似小腸阻塞等問題，這類病人有些並不容易診斷，或是出血點很難診斷，這時候這種類似「內視鏡」功能的腸道膠囊，吞進人體、到達部位，每隔幾秒鐘就拍一張 X 光照片，有照到的就有影像，沒照到的就沒有影像，所以並不是一個 360 度的照相，不能夠完整的評估，而且內視鏡膠囊會被腸道蠕動的力量推著走、無法停留、也不能導航，所以目前臺灣臨床上比較常見的膠囊機器人就像是「內視鏡」微小化的概念，就是吞進去拍照，而且拍的照也不是即時無線傳輸出來，而是儲存在膠囊的記憶體裡面，當膠囊排出人體時，再把它撿回來讀裡面的檔案，這就是目前臨床上的做法。
其次則是小腸異常出血、電腦斷層掃描（CT）看起來可能覺得影像怪怪的，以前傳統的做法就是直接開刀進去看，現在則是可以有一些儀器去偵測、判斷到底為何異常出血，但是這些血管攝影的影像學檢查通常要打一些顯影劑，顯影劑是依體重計算劑量，有些病人受限於體重或劑量的上限，或是擔心打下去會有副作用更麻煩，種種限制下，內視鏡膠囊就變成了另一種選項。
柳朋馳指出，內視鏡膠囊吞進人體之後，要到達想要的部位需要一些時間，擔心膠囊在人體的情況，病人得留院觀察好幾個小時，如果再加上最終是要取得病人排便排出來的膠囊，這樣子搞不好 7、8 個小時，或是一整天的時間都過去了，所以柳朋馳表示，雖然已有多家大型醫院引進，但是因為是自費項目，所以實際上使用的病人並不多，此外也有一些胃腸科診所、健檢中心有在推動，因為診所缺乏斷層掃描這類的重裝備，而且診所提供的服務比較細緻、適合病人長時間停留而不會有負擔，所以內視鏡膠囊的臨床應用不只在醫學中心、診所也是重要管道。
柳朋馳強調，食物殘留或胃酸過多的情況下，可能增加對內視鏡膠囊的干擾，而且內視鏡膠囊的檢查會有死角，所以為何會有「磁控」技術的發展，用來改善膠囊前進的速度、定位、拍攝角度，但是重點是內視鏡膠囊還是無法拿到組織切片，不同工具的侷限（Limitation）很重要，膠囊很方便、但是不能作治療，不像胃鏡可以用止血夾，而且膠囊的影像有偽陽性和偽陰性的問題、不能作為辨識是否為癌症病灶的最終標準，如果膠囊沒排出而去做了磁振造影（MRI），則會造成腸道受傷，所以要做 MRI 檢查前要照 X 光確認已無膠囊。
（三）傳言將「內視鏡」誇大成「機器人」
柳朋馳強調，膠囊機器人最終希望可以做到體外無線充電，甚至可以投藥、可以切片、可以止血、可以切息肉，內視鏡膠囊所拍到的影像，結合 Ai 判讀、優化診斷系統等等，都是可預期的發展方向，而美敦力是全球市占率最大的公司，自有其技術、產品的競爭力，傳言影片只講中國單一廠商的產品，傳言形容了一大堆，「高精度攝像頭、傳感器」、「把 AI 機器人吃進肚子裡」、「靠 AI 火眼金睛」，其實都只是將「內視鏡」誇大成「機器人」的錯誤資訊。
結論
總結而言，傳言說中國某家廠商的膠囊機器人，吞下肚後能用磁控技術、在消化道裡進行影像拍攝、做無痛內視鏡檢查。但專家表示，該領域有多家國際知名大廠、市占率也比中國廠商更大，每家廠商各有專長、特色，傳言只說到單一廠商，缺乏產業、產品的整體技術背景、發展歷史，傳言「歐美國家做夢都想不到」為錯誤說法；此外傳言以「膠囊機器人」的用詞，取代臨床慣用的「內視鏡膠囊」說法，不但誇大且易造成誤導。
諮詢專家：
新光醫院 健康管理部醫療副主任、家醫科醫師 - 柳朋馳
其他人也在看
Lulu婚紗照美翻！富士山腳「親密磨陳漢典鼻子」 連5天拍攝人品爆發
陳漢典、Lulu黃路梓茵宣布，將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，正式與親友分享他們的「大喜之日」，兩人早在去年10月20日就已登記結婚，一直刻意低調保密，直到跨年工作最忙碌的檔期，才悄悄把喜帖一封封寄出，當作送給親友的新年驚喜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 31
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 36
面板族群大爆發！群創亮燈累漲66%噴216億元 「這檔」拉第2根漲停炸量47萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）股價創高帶動下，台股大盤在昨（5）日突破3萬大關後，今（6）持續飆高，截至12點15分，加權指數來到...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 101
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 23 小時前 ・ 12
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 133
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 313
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 168
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 145
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 37
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
阿嬤叮嚀「要死的人才穿襪子睡覺」 醫解答：虛寒體質才適合！
寒流來襲，關於睡覺是否該穿襪子的討論再度引發熱議。中醫師樓中亮指出，穿襪入睡並非人人適合，虛寒體質者可藉此保暖提升睡眠品質，但手腳易發熱或習慣將腳伸出被外者則不建議。此說法源於一名女網友分享兒時被阿嬤責罵的經歷，引發眾多網友共鳴。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 9
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 396
強烈冷氣團發威！一路凍到週六 粉專：3大地區防「9度以下」嚴寒低溫
今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署今早6時30分針對12縣市發布低溫特報，今清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波強烈冷氣團影響時間較長，加上輻射冷卻效應，會一路冷到週六清晨，其中有3大地區留意9度以下嚴寒低溫。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 6
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
全球首例 中國超車歐美 正式對「隱藏式門把」頒布禁令
中國政府近期正式宣布，將從 2027 年 1 月 1 日起禁止新車安裝純電控的「可伸縮」或「齊平式」門把。值得關注的是，中國是全球第一個針對這種設計頒布明確禁令的國家。 諷刺的是，雖然歐洲向來以汽車安全法規嚴謹著稱，但目前無論是美國亦或是歐洲標準僅要求「碰撞後車門必須能打開」，並未直接禁止特定設計。而中國工信部（MIIT）這次則是直接從設計源頭「強制規範」，要求所有 3.5 噸以下的車輛，無論內外都必須配備 實體機械解鎖功能。 致命的設計？小米 SU7 事故成導火線 為什麼這項政策會引發如此大的關注？關鍵就在於近兩年多起嚴重的意外事故。 除了特斯拉在美國面臨多起因電控門鎖失效導致的意外事故與訴…CarFun玩車誌 ・ 23 小時前 ・ 7
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40