【錯誤】喝神奇西芹汁安東尼療法治百病？脂肪肝猛喝？當心不明網路偏方！務必尋求正規治療

網傳「脂肪肝猛喝」、「神奇西芹汁」的貼文及圖卡，提到醫療靈媒安東尼．威廉的西芹汁療法，改善脂肪肝超級有效。但安東尼·威廉在美國不但是暢銷書作者，也受到好萊塢明星以及網球球王喬科維奇的吹捧，但包括胃腸科醫師在內的專家們提醒民眾，安東尼·威廉所說的這些飲食療法「可能對患者有害」、呼籲民眾「只依賴不合格的網紅提供的網路醫療建議可能會非常危險」。



喝西芹汁治百病？



原始謠傳版本：



神奇西芹汁: 醫療靈媒給你這個時代最有效、療癒全球數百萬人的靈藥/安東尼．威廉

廣告 廣告



並在社群平台流傳：









查證解釋：





（一）安東尼·威廉公開說自己不是任何類型的醫療人員



傳言提到「醫療靈媒 / 安東尼·威廉，神奇西芹汁改善脂肪肝超有效」。MyGoPen 查詢網路上的公開資料，安東尼·威廉（Anthony William）創設「醫療靈媒」（Medical Medium）網站，在自我介紹的網頁中寫有「安東尼天生擁有與慈悲之靈溝通的獨特能力，慈悲之靈為他提供遠超時代的先進療癒醫學資訊。安東尼從 4 歲起就運用他的天賦，洞察人們的健康狀況，並告訴他們及其醫生如何恢復健康」，但同樣在該網頁下方卻有寫有「安東尼威廉和安東尼威廉公司，都不是執業醫師或其他正式獲得執照的醫療保健從業人員或提供者」。



此外，該網站上的「免責聲明」網頁，寫有：



（1）安東尼·威廉並非執業醫師、脊椎按摩師、整骨醫師、自然療法醫師、營養師、藥劑師、心理學家、心理治療師或其他任何類型的正式執業醫療保健專業人員、從業者或服務提供者。「安東尼·威廉」、 「醫療靈媒」不提供醫療、心理或其他專業建議或治療，也不提供或開立任何醫療診斷、治療方案、藥物或療法。

（2）本網站提供的所有資訊僅供參考，不應被視為醫療建議、診斷、治療或處方。這些資訊均不構成任何益處承諾、治癒聲明、法律保證或結果保證。

（3）美國食品藥物管理局（FDA）並未對本網站上的任何聲明、主張或陳述進行評估。 FDA也未對本網站上提及或提供的任何食品、產品或服務進行評估。

（4）本網站提供的資訊並不一定反映安東尼·威廉（醫療靈媒）的觀點，也不保證其正確性、完整性或時效性。

（5）本公司可能從這些產品的銷售中獲得少量佣金；本網站及其免費報告、內容和任何連結資料僅供參考，不能取代醫療建議、診斷、治療或處方。



此外，「醫療靈媒」官網首頁置頂的按鈕選項包括「書籍及原聲帶」、「療癒工具」、「餐廳」、「觀看」、「活動」、「補充品」，以補充品為例，網頁上共有超過 140 個營養補充品品項在銷售。



由上述資料可知，從安東尼·威廉的自我介紹、免責聲明、販售商品等三大方面，可以知道連他自己都說他不是任何類型的醫療人員，不對相關內容、產品負責。傳言無提及這些重要的資訊。





（二）西芹汁有益健康 但不能誇大成各種療效



傳言提到「這個時代最有效、療癒全球數百萬人的靈藥」、「神奇西芹汁改善脂肪肝超有效」。安東尼·威廉最重要的著作包括 2019 年出版的《神奇西芹汁：醫療靈媒給你這個時代最有效、療癒全球數百萬人的靈藥》（Medical Medium Celery Juice），以及 2020 年出版的《醫療靈媒：搶救肝臟——破除低糖高蛋白飲食的迷思，教你正確照護、餵養、療癒肝臟的全方位指南》（Medical Medium Liver Rescue）等，其中《搶救肝臟》一書中將西芹汁視為最核心的救肝工具之一。



但是英國廣播公司（BBC）曾於 2019 年 9 月發表「西芹汁：在 Instagram上爆紅的『靈丹妙藥』存在的最大問題」，文章中提到《醫療靈媒》網站聲稱西芹汁可以緩解癌症和糖尿病等疾病，但 BBC 訪問了費城的胃腸科醫師 Austin Chiang ，他表示：



（1）《醫療靈媒》的說法是沒有科學依據，「對於我們這些日復一日從事醫療工作的人來說，我們可以看出他所提出的觀點實際上沒有任何證據支持」，而且「可能對患者有害」。

（2）這些之所以吸引人，部分原因是吃水果蔬菜，並養成健康的生活方式時，可能會體驗到其中的一些好處。但「只依賴不合格的網紅提供的網路醫療建議可能會非常危險」。



由上述資料可知，包括胃腸科醫師都表示相關的說法並無科學實證。





（三）眾多名人、明星助陣 專家：只是自稱靈媒的騙子



加拿大麥基爾大學理學院化學系專家們為主要組成的「麥基爾科學與社會辦公室」（McGill Office for Science and Society，OSS）也曾於 2022 年 1 月發表「喬科維奇替誰代言？為什麼？」文章，提到：



（1）網球名將喬科維奇（Djokovic）曾表示「安東尼利用芹菜汁的療癒功效，讓許多人的生活變得更美好」。包括巨石強森、席維斯史特龍、勞勃狄尼洛、希拉蕊·史旺也為贊聲。

（2）安東尼·威廉自稱從 4 歲起就與一位靈體溝通，這位靈體「為他提供極其精準、遠超時代的健康訊息」，使他能夠「解讀人們的健康狀況，並告訴他們如何恢復健康」。

（3）靈體透過安東尼·威廉透露，香菜可以清除大腦中的有毒重金屬，但在 PubMed 上檢索，竟然找不到任何研究探討食用香菜對「人腦」中重金屬的影響。安東尼·威廉甚至宣稱香菜可以降低 EB 病毒、抗菌、驅蟲，這些說法同樣沒有根據。

（4）安東尼·威廉是一個厚顏無恥（overabundance of chutzpah）、詭計多端的騙子（clever charlatan），靠著聲稱自己只是在傳達來自靈體的建議，成功地矇騙大眾並逃脫無照行醫的指控。



由上述資料可知，雖然有眾多名人、明星支持安東尼·威廉，但來自專業領域的批評、爭議不斷，傳言並無提到這些重要的背景資訊。





結論



總結而言，傳言提到西芹汁能改善脂肪肝，傳言說法來自推廣西芹汁療法的安東尼·威廉，他在一系列暢銷書中宣稱西芹汁有緩解癌症、糖尿病、救肝等各種好處，但他的說法被各方專家認證為「實際上沒有任何證據支持」，而且安東尼·威廉自己也在官網承認他並非任何形式的醫療人員、他只是轉述靈體告訴他訊息的「醫療靈媒」，傳言不提這些專家的闢謠、安東尼·威廉各種免責脫罪的聲明，傳言錯誤。



衛教資源：



國健署 - 民間相傳芹菜汁可治中風，真的可行嗎？



延伸閱讀：



【查證】喝芹菜汁護肝、通血管又能補充鈣鎂鉀？勿過度解讀！醫師、營養師詳解