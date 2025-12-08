【錯誤】壓力鍋加熱後直接碰到冷水發生爆炸的影片？AI生成畫面！專家詳解虛構狀況

網傳「快鍋或悶鍋加熱後不能直接碰到冷水會發生爆炸！」的訊息和影片。經查證，傳言影片是 AI 生成，不是真實畫面；MyGoPen 諮詢專家，「跟著鄭大師玩科學」表示，在壓力鍋內壓力還沒完全釋放的時候就打開鍋蓋，確實會產生劇烈沸騰的「突沸」現象，鍋內湯汁可能因此噴出，但不可能自行起火燃燒，而悶燒鍋不是靠高壓烹煮，不會有「突沸」現象。簡單來說，無論是壓力鍋或悶燒鍋，都不會因為加熱後碰冷水就起火爆炸，傳言為錯誤訊息。

壓力鍋加熱後直接碰到冷水會發生爆炸？



原始謠傳版本：



快鍋或悶鍋加熱後不能直接碰到冷水會發生爆炸！



或這個版本：



快鍋或悶鍋加熱後不能直接碰到冷水 要等蒸氣全部排完 蓋子才可打開



查證解釋：





網傳影片是否為真實畫面？



檢視網傳影片，全長共 1 分 10 秒，由 7 個片段組合而成，內容均是鍋具被移動時發生爆炸，但可以看到一些共同的疑點，比如徒手搬運滾燙的鍋子、水龍頭水流變形、離開火源卻突然冒火等等；實際將各片段截圖以 AI 偵測工具 Hive Moderation 進行檢測，結果顯示為 AI 生成畫面。























壓力鍋、悶煮鍋加熱後不能直接碰到水，會發生爆炸？



查核記者諮詢科學知識網站「跟著鄭大師玩科學」，專家表示，影片中的鍋具在離開火源後已無明火，縱使高壓鍋炸開，噴出的湯汁也不會自行發火。由於燃燒必須是可燃物在具有氧氣條件下且溫度達到燃點以上，普通高壓鍋是依照水在高壓鍋中的沸點 121 攝氏度設計，加上噴出物富含水分，因此不可能自行發火燃燒。



「跟著鄭大師玩科學」提醒，使用壓力鍋時確實必須注意，要在鍋內壓力完全釋放後才可以打開鍋蓋。若還沒完全洩壓，就急著將鍋蓋打開，鍋內的湯汁就會因突沸噴出而造成人員燙傷。



那悶燒鍋是否會有爆炸問題？「跟著鄭大師玩科學」解釋，悶燒鍋不是依靠高壓烹煮，而是將食材放入內鍋加熱至沸騰後，再移入外鍋中悶熟。由於悶熟過程的溫度已低於湯汁的沸點，而且壓力也等於外界氣壓，因此不會產生突沸的爆炸現象。



至於使用悶燒鍋的注意事項，務必先將內鍋煮至沸騰，才能進行悶燒。悶燒過程中勿頻繁打開外鍋蓋，以免影響保溫效果。悶燒完成後，最好盡快將食物取出，避免長時間滯留在保溫狀態，產生細菌溫床。





結論



網傳影片為 AI 生成的錯誤資訊，無論是壓力鍋或悶燒鍋都不會因為加熱後碰冷水而起火爆炸，如果在壓力鍋內壓力還沒完全釋放的時候就打開鍋蓋，確實會產生劇烈沸騰的「突沸」現象，可能導致鍋內湯汁噴出，但也不會有火。



專家諮詢：



「跟著鄭大師玩科學」