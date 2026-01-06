【錯誤】委內瑞拉民眾慶祝馬杜洛被捕的空拍照？實為阿根廷慶祝2022年世界盃奪冠畫面

網傳「委內瑞拉全國嗨翻天」的照片及訊息，畫面顯示在一處方尖碑控附近廣場聚集大批民眾，聲稱是委內瑞拉民眾慶祝總統馬杜洛被捕的空拍照片。經查證，網傳圖片拍攝於 2022 年 12 月 18 日，地點在阿根廷布宜諾斯艾利斯方尖碑廣場，當時阿根廷於卡達世界盃足球賽擊敗法國，成功奪冠，大批民眾在街上慶祝，照片來自影像網站「蓋帝圖像」（Getty Images），攝影師為 Marcelo Endelli。網傳照片與委內瑞拉或馬杜洛被捕無關，易造成誤解。

委內瑞拉民眾慶祝馬杜洛被捕的空拍照？



原始謠傳版本：



委內瑞拉 全國嗨翻天 這景象簡直比「跨年」還壯觀



主要流傳這張照片：









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附圖片，發現是社群平台 Threads 的擷圖，搜索用戶「lanyifeng3」，可以找到 2026 年 1 月 4 日的發文，聲稱這是委內瑞拉總統馬杜洛被捕後，民眾上街慶祝的畫面。



利用圖片反搜工具「Google Lens」進行搜索，可以找到美國廣播公司（ABC）晨間節目《早安美國》（Good Morning America, GMA）於 2022 年 12 月 19 日的報導，內容提到阿根廷於卡達世界盃足球賽擊敗法國，在最後的 PK 大戰中，以 4：2 勝出，拿下金盃，其中一張附圖與網傳圖片相似。









根據文字描述，這張圖片來自影像網站「蓋帝圖像」（Getty Images），攝影師為 Marcelo Endelli。以「Marcelo Endelli、Getty Images」等關鍵字進行搜索，可以找到該名攝影師發布的照片，再設定搜索日期（2022 年 12 月 17 日至 18 日），即可找到網傳圖片原始出處。



補充：網傳照片拍攝地點為阿根廷布宜諾斯艾利斯方尖碑，MyGoPen 於 2024 年 8 月 4 日發布的查核報告，當時也有謠言把阿根廷民眾慶祝的影片，描述成委內瑞拉民眾抗議總統大選結果的畫面。





結論



總結來說，網傳圖片是 2022 年阿根廷球迷慶祝世界盃足球賽奪冠的照片，與委內瑞拉或是馬杜洛被捕無關，網傳訊息不正確。



