【錯誤】川普在達沃斯論壇稱加州州長無能又愚蠢的影片？非演說內容！AI配音後製而成

網傳「川普當眾侮辱加州州長」的影片及訊息，畫面顯示川普於 2026 年 1 月 21 日在達沃斯經濟論壇（World Economic Forum, WEF）上發表演說，期間他稱台下的加州州長紐森（Gavin Newsom）為「紐渣」（Newscum），還公然批評他無能又愚蠢。經查證，網傳影片雖然確實是川普在達沃斯論壇發表演說的畫面，但影片聲音是經過後製合成，為 AI 人聲，並非川普的原始演說內容。川普在論壇上雖有提到紐森，但只提及名字（Gavin），並未提及姓，內容也沒有出現批評或是侮辱性字眼，網傳訊息不正確。

川普在達沃斯論壇公開羞辱加州州長？



原始謠傳版本：



川普演講時當眾侮辱加州州長，稱其為智障，紐森無奈苦笑



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附影片，可以確認這是美國總統川普於達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）發表演說的畫面，不過影片中川普卻稱加州州長葛文紐森（Gavin Newsom）為「Gavin Newscum」，並且當眾稱紐森「無能又愚蠢」。



以「Trump、Davos speech」等關鍵字進行搜索，可以找到美國公共事務衛星有線電視網（C-SPAN）於 2026 年 1 月 21 日發布的影片，為川普在達沃斯論壇發表演說的完整影片。



以「Gavin」搜索逐字稿，發現川普確實有提到紐森的名字，不過他當時的原話是：



「…我知道紐森之前在這，我當總統的時候跟紐森處得很好，紐森是個好人…」（...I know Gavin was here. I used to get along so great with Gavin when I was president. Gavin's a good guy...）



華爾街日報（The Wall Street Journal）於官方 YouTube 頻道也有發布整場演說的影片，1：05：30 秒處，即為川普談論紐森的片段。上述可知，川普並沒有在論壇上辱罵紐森，網傳影片為後製配音，並非出自川普之口。



利用 AI 聲音偵測工具「Resemble AI」進行檢測，結果也顯示網傳影片的聲音為 AI 生成。



補充：網傳影片雖為後製 AI 配音，但川普最早於 2024 年 2 月 29 日在德州伊格爾帕斯（Eagle Pass）的一場演說中，即稱呼過紐森為「紐渣」（Nwescum）。





結論



總結來說，網傳影片為 AI 後製配音，川普在達沃斯論壇上並未批評或是辱罵紐森，網傳訊息不正確。



資料來源：



C-SPAN - President Trump Remarks at the 2026 World Economic Forum

YouTube - Watch: Trump's Full Speech at World Economic Forum in Davos | WSJ

YouTube - Trump coins "New-scum" nickname directed at California's governor in speech on southern border



