【錯誤】川普簽行政命令要蓋大量精神病院收容流浪漢？誤導內容！以嚴重精神疾病患者為主

網傳「川普要修建大量瘋人院」的影片及訊息，內容聲稱川普近期簽署行政命令，表示將修建大量的精神病院與收容所，讓街頭流浪漢消失。經查證，川普在 2026 年 1 月 20 日的新聞記者會上，聲稱自己簽署行政命令，要恢復精神病院和精神病人收容所（瘋人院），並提到自己「很不想蓋那些玩意兒」（Hate to build those suckers）。這份行政命令指的是 2025 年 7 月 24 日簽署的《終結美國街頭的犯罪與混亂》，不過，行政命令只有提到要恢復強制收容，讓無家可歸的嚴重精神疾病患者，以及生活無法自理的人，可以進行適當治療，但內容並沒有提到要蓋更多的精神病院，把一般的流浪漢關進去，網傳訊息容易造成民眾誤解。

川普要蓋精神病院關流浪漢？



原始謠傳版本：



川普政府已經簽署行政令將修建大量的瘋人院和精神病院，收容街頭流浪漢



網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 將網傳圖片擷圖，利用圖片反搜工具「Google Lens」進行搜索，可以找到 Anue 鉅亨網用戶「美股艾大叔」於 2026 年 1 月 22 日的貼文，內容提到美國總統川普於 1 月 20 日在新聞記者會上，聲稱為了讓流浪漢消失在大街上，美政府已經簽署行政令建造更多的瘋人院，將他們關進去。



以「Trump、press briefing」等關鍵字搜尋 1 月的新聞，可以找到美國白宮（The White House）官方 YouTube 頻道於 1 月 21 日的直播影片，1：39：28 秒開始，即為網傳訊息原始出處。



川普的原話是：「簽署了一項行政命令，要恢復精神病院和精神病人收容所（瘋人院）。我們必須把它們找回來。雖然我很不想蓋那些玩意兒，但你得把那些人從街頭弄走才行。」（Signed an executive order to bring back mental institutions and insane asylums; we're going to have to bring them back. Hate to build those suckers, but you've got to get the people off the streets.）



川普在該場記者會上，多次提到精神病院議題（1：14：25 秒開始），他表示也有很多非法入境美國的人是好人，他們在農場、餐廳、旅館等地工作，但政府關注的是罪犯，這些人應該要被遣返，「但我們專注的是那些殺人犯、毒販，還有精神失常的人，我們有很多精神失常的殺手。我是說，你根本沒法跟他們溝通。要是能跟他們講點道理就好了，但你根本沒法講理，這些人病得非常嚴重。」（But we're focused on the murderers, the drug dealers, the mentally insane. We have a lot of mentally insane killers. I mean, you can't even talk to them. It'd be nice if you could have a little reason, but you can't even reason. These are seriously ill people.）



這並非川普首次提到精神病院的問題，他在 2025 年 7 月 24 日簽署的行政命令《終結美國街頭的犯罪與混亂》（Ending Crime and Disorder on America's Streets），即提到要恢復強制收容，透過合法手段，對患有精神疾病、對他人構成危險或流落街頭且無法照顧自己的個人，進行適當的強制治療。



雖然行政命令提到多項與嚴重精神疾病患者有關的內容，也要求確保不會有患者因為監獄、醫院或收容機構缺乏床位，導致他們又被放走，但並沒有提到要「設立新的精神病院或瘋人院」。有關住房和城市發展部負責的部分，也是提到要它們研議在法律允許的情況下，設置專門給婦女與兒童的住房。





結論



總結來說，川普確實曾於 2025 年 7 月簽署行政命令，希望增加收容嚴重精神疾病患者，減少街頭犯罪與混亂，但是並不包括「蓋更多的精神病院收容流浪漢」，網傳訊息容易造成民眾誤解。



YouTube - Press Secretary Karoline Leavitt Briefs Members of the Media, Jan. 20, 2026

Roll Call - Press Conference: Donald Trump Leads the Press Briefing at the White House - January 20, 2026

The White House - Ending Crime and Disorder on America's Streets



