【錯誤】川普面對習近平、笑都懶得笑，只丟一句話？無根據說法！虛構文章

網傳「川普：台灣就是台灣」的圖卡及「川普面對習近平、笑都懶得笑，只丟一句話」的文章。經查證，網傳圖卡內容正確，是川普日前從日本飛往韓國參加亞太經濟合作會議時，在空軍一號上接受媒體訪問的回應，畫面出自美國《FOX News》電視台的報導；但網傳文章為虛構內容，目前並無任何消息指出川習會上有討論到台灣，傳言為錯誤訊息。



網傳川普面對習近平、笑都懶得笑，只丟一句話？



原始謠傳版本：



川普面對習近平、笑都懶得笑，只丟一句： 「First of all, China did NOT win the Pacific War. Not even close. So stop talking like Taiwan was ever yours.」 翻成中文就是： 「先搞清楚，中國沒有打贏太平洋戰爭，連邊都沒沾到，所以不要在那邊假裝台灣本來就是你的。」 接著川普攤手手、像在教小孩： 「台灣是美國在太平洋戰場打到日本投降的戰利品，盟軍的成果。 目前是美國、日本共同託管。」 然後再補刀： 「如果你真的想談交換，那我可以讓你拿回『中華民國』，順便把島內那些自稱中國人的人口打包送你。甚至金門、馬祖我都可以附贈，買一送二，你要不要？」 習近平敢不敢回？ 川普直接壓死他： 「台灣主權不在北京嘴巴上， 在我們盟軍手上。要是真的不服， 沒關係，世界大、海很深，你可以再試著打一場太平洋戰爭，這次看看你贏不贏得了。」 全場沉默，中方代表只剩臉色鐵青。 習近平小本本翻了三頁，找不到一句能反駁的話。

廣告 廣告



並在社群平台流傳：





查證解釋：





網傳的新聞報導畫面來源為何？



檢視網傳圖片，有美國《FOX News》電視台的 logo；以關鍵字進行搜尋，查找到《FOX News》確實有相關的新聞影片，全長 9 分 50 秒，是在美國總統川普和中國領導人習近平會面前的報導。









根據報導，2025 年 10 月 28 日，川普搭乘空軍一號，從日本飛往韓國參加亞太經濟合作會議（APEC），並在 10 月 30 日和中國領導人習近平會晤，他在途中接受媒體訪問時被問到是否會和習討論到台灣，他回應，不確定會不會談到台灣，或許習近平會想問，「但其實沒什麼好問的，台灣就是台灣。」





網傳文章所述是否為真？



網傳圖卡是真實內容，但另外搭配的文字敘述是虛構編造的文章，查核記者以關鍵字進行搜尋，《美聯社》（AP News）、《路透社》（Reuters）、《法新社》（AFP）等國際通訊社及台灣媒體均無相關報導。



目前沒有任何消息指出 2025 年 10 月 30 日的川習會上有談到台灣，甚至川普向習近平表示：「先搞清楚，中國沒有打贏太平洋戰爭，連邊都沒沾到，所以不要在那邊假裝台灣本來就是你的......」等等，傳言貼文說法無任何根據。





結論



美國總統川普在川習會前確實有表示：「台灣就是台灣」，網傳圖卡是出自《FOX News》在川習會舉行前的新聞報導；但目前所有公開資料都沒有川習會上談及台灣的消息，網傳文章是虛構編造的內容。



資料來源：



FOX News - ‘Taiwan is Taiwan’: Trump speaks to reporters ahead of meeting with Xi