【錯誤】張又俠親信已經攻進北京了的影片？虛構內容！AI生成非真實畫面

網傳「張又俠親信已經攻進北京了」的訊息和影片。經查證，傳言為 AI 生成影像，上傳影片的 YouTube 頻道也不是具有可信度的資訊來源；自 2026 年 1 月，網路上瘋傳中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠落馬，1 月 24 日，中共正式宣布對其立案調查，相關傳言隨之而來，有宣稱他的親信號召起義、對外發表公開信、在北京和中共不同派系對峙等說法，但中國資訊封閉，難以驗證真偽，建議民眾對無法證實的訊息保持謹慎態度。

主要流傳這段影片









（一）檢視發布網傳影片的 YouTube 頻道「炸频道」，其為 2025 年成立，在簡介就已經指出內容包括用 AI 製作的影片；以 AI 偵測工具 Hive Moderation、Was it AI 進行檢測，結果顯示其為 AI 生成的可能性極高，不是真實畫面。





















（二）該頻道內容多和台灣、中國政治議題有關，但頻道位置在馬來西亞，且影片多無標註來源出處，時而使用簡體中文、時而使用正體中文，又含有大量挑弄情緒的字眼，不是具有可信度的資訊來源。





2026 年 1 月 24 日，中國國防部宣布對中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立立案調查，理由是「涉嫌嚴重違紀違法」。



在此之前，中共 1 月 20 日舉行「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」開班式，張又俠及劉振立就已經缺席，外界紛傳 2 人落馬；至此，中共官方終於正式宣布，而 2022 年組成的 20 屆中共中央軍委 7 人領導班子，也僅剩主席習近平、副主席張升民 2 人。



對此，中共解放軍報宣稱「是全面從嚴治黨的重大成果、反腐敗鬥爭的重大勝利」；網路上開始傳出許多所謂的中共內鬥情報，《華爾街日報》指出，張又俠落馬可能是向美國洩露核武資訊，但中共已否認。





網傳影片為 AI 生成影像，自張又俠倒台後，有許多來路不明的訊息宣稱其親信號召起義、在北京和中共不同派系對峙的說法，但因中國資訊封閉，無法查證，建議民眾檢視相關訊息時應保持謹慎態度，勿輕信所有內容。



中央社 -

中共軍委副主席張又俠、參謀長劉振立被查落馬

張又俠因涉與美國洩漏核武資訊落馬？共軍否認