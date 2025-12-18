【錯誤】愛爾蘭教師拒跨性別主義遭處無期徒刑？誤導描述！多次藐視法庭判立即收監

網傳「愛爾蘭教師以諾伯克遭判無期徒刑」的影片及訊息，內容聲稱一名愛爾蘭教師以諾伯克（Enoch Burke）因為拒絕支持跨性別主義而入獄，近期遭到法院判處無期徒刑。經查證，以諾伯克（Enoch Burke）原本任職於威爾遜醫院學校，2022 年 5 月時他因拒絕使用跨性別學生喜歡的代名詞，遭校方暫時停職，期間他無視法院禁令，持續進入校園，多次遭到警方逮捕。近期案件再度審理，愛爾蘭高等法院法官布萊恩克雷根（Brian Cregan）於 2025 年 11 月 18 日的判決書中，提到伯克多次藐視法庭，因此下令將他立即收監，整起案件還在審理當中，伯克是因為藐視法庭而被收押，不是因為不支持跨性別主義；整起案件仍在審理當中，也沒有所謂「判處無期徒刑」的情況，網傳訊息不正確。

愛爾蘭教師拒絕跨性別主義遭判無期徒刑？



原始謠傳版本：



愛爾蘭教師Enoch Burke因是虔誠的基督徒，拒絕使用跨性別識別學生的首選代詞和新名字而入獄。 他因拒絕否認自己的信仰和良知而被判處無期徒刑。為他的家人祈禱！



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 利用圖片反搜工具「Google Lens」進行搜索，可以找到 YouTube 用戶「Josiah Burke」於 2025 年 12 月 4 日發布的影片， 經檢視後，確認與網傳畫面相同。影片文字敘述提到以諾伯克（Enoch Burke）因拒絕為跨性別主義背書，被法官判處需在監獄度過耶誕節，變相終身監禁（effective life sentence）。



上述可知，原始影片標題使用的是「變相終身監禁」，並非單純的「終身監禁」（life sentence），兩者用詞有所差異。



以「Enoch Burke、High Court」等關鍵字進行搜索，可以找到愛爾蘭高等法院的判決書，內容提到這是布萊恩克雷根（Brian Cregan）法官於 2025 年 11 月 18 日作出的判決，其中第 49 頁提到：



「依本席之見，鑒於伯克先生重複且公然違反法庭命令，為了執行該命令，除了因其藐視法庭而再次將其收監外，現已別無他法。



因此，本席將下令將其立即收監。伯克先生將繼續被關押，直至本庭排定覆核日期為止。然而，伯克先生握有自己牢房的鑰匙；若他有意解除其藐視法庭之狀態，便可獲釋。」（There is now, in my view, no longer any option left to enforce the order of the court, other than to imprison Mr. Burke again for contempt of court for repeated and flagrant breaches of the court order.



I will therefore order his immediate committal to prison. Mr. Burke will remain in prison until a review date is set by this court. Mr. Burke however has the keys to his own prison and, if he wishes to purge his contempt, then he can be released.）









上述可知，伯克被收押的理由是「藐視法庭」，與是否涉及跨性別主義無關，且法官裁定收押，與判刑定讞並不同，該起案件仍在審理當中，並非如傳言所述「遭判處無期徒刑」。



MyGoPen 於 2024 年 9 月 4 日發布的查核報告，曾經查核過有關伯克的謠言，當時流傳的是「愛爾蘭老師因不接受變性人而被捕」，實際上伯克被捕的原因，是因為他任職的學校已將他暫時停職，且取得法院臨時命令，禁止他回校教書，但伯克仍持續進入校園，讓學校紀律委員會以藐視法庭為由，多次報請警方將他逮捕。





結論



總結來說，伯克不是因為拒絕跨性別主義而遭逮捕，是因為藐視法庭，遭法官判處立即收押，這也不是所謂的「無期徒刑」，因為整起案件仍在審理，根本還沒有判決定讞，網傳訊息不正確。



