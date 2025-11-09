【錯誤】明年1月起駕照效期只到70歲？趁現在換照可到75歲？誤解制度的不實傳言
網傳「1 月 1 日新法規」的訊息，內容聲稱從 2026 年 1 月 1 日起，駕照有效期將改成 70 歲，呼籲民眾趕緊趁現在換新照，這樣就能適用舊法到 75 歲。經查證，公路局於 2025 年 10 月 1 日發布新聞稿，修改高齡換照制度，將原本的 75 算下修至 70 歲，實施日期為 2026 年5 月，不是 1 月；公路局表示，高齡換照與滿 18 歲考駕照不同，考駕照可以因為未來考試難度提高，而早一點考，換照必須要到達法定年齡才能更換，「不能」也「不需」提前到監理站要求換照，滿 70 歲的民眾於 2026 年 5 月新制實施後，收到監理站寄發的換照通知單，再依程序更換即可，網傳訊息容易造成民眾誤解。
網傳明年 1 月高齡換照新規？
原始謠傳版本：
有新的法規，明年一月一日起，駕照改成有效期到70歲，所以趁現在年底前，趕緊換新的駕照,可以適用舊法到75歲。
我剛剛去監理站換新照，確實有效期到75歲！
並在社群平台流傳：
查證解釋：
網傳訊息原始出處為何？
MyGoPen 以「駕照、70 歲」等關鍵字進行搜索，可以找到今周刊於 2025 年 10 月 27 日的報導，內容提到公路局將於 2026 年 1 月起，分階段推動駕照制度 17 項改革措施，高齡換照制度於 2026 年 5 月實施。
檢視交通部公路局於 10 月 1 日發布的新聞稿，公路局表示，未來會透過高齡換照分級關懷，提供長者免費教育訓練及危險感知體驗，70 歲長者經過體格檢查合格後，即可換照使用到 75 歲；至於 75 歲長者則維持 3 年換照方式，但若有違規致肇事的長者，規劃自費至駕訓班完成實地訓練後才可換照。
上述可知，雖然公路局從 2026 年 1 月就會開始推動交通改革措施，但有關年長者換照制度，是從 5 月才會正式實施，並非 1 月 1 日，傳言日期不正確。
至於內文提到「年底前先換駕照，有效期可到 75 歲」，MyGoPen 實際詢問公路局，監理組駕駛人管理科人員表示，民眾要更換駕照，必須年齡符合法規，比如說現行是 75 歲才需要換照，之後下調為 70 歲。
管理科人員進一步解釋，假如民眾現在是 70 到 74 歲，目前仍不需要換照，如果執意到監理站想提前更換，監理站人員也會完整說明，告知他目前的年齡還不需要換照。這個換照制度與考駕照不同，不像說因為制度加嚴而提早來考，換照必須等到歲數達到標準後才能進行更換。
基本上，現行駕照是 75 歲才需要換發，2026 年 5 月開始下修為 70 歲，屆時監理站會陸續寄發換照通知單，滿 70 到 74 歲的民眾，收到信再進行後續換照流程即可，「不用」也「不能」提前跑到監理站，要求先換照。
根據工商時報於 11 月 4 日的報導，公路局長林福山表示，70 至 74 歲高齡駕駛有 110 萬人，75 歲以上高齡駕駛約 18.8 萬人，總計明年共 128 萬人需換照。不過，70 歲以上有兩年緩衝、75 歲以上有 3 年緩衝。
結論
總結來說，現行法規規定 75 歲必須換發駕照，2026 年 5 月起下修為 70 歲，屆時監理站會寄發換照通知單，滿 70 歲的民眾再按流程換照即可，不須提前更換，現行法規也沒有允許提前更換，網傳訊息容易造成民眾誤解。
資料來源：
今周刊 - 高齡駕駛新制明年上路！換照降至70歲、繳回駕照持敬老卡搭車「2年最多賺3.6萬」...新規一文詳解
交通部公路局 - 駕照制度革新！17項新制115年起分階段實施，把安全變成我們的習慣、停讓變成我們的安全文化，源頭建立以人為本的駕駛道德
工商時報 - 高齡換照新制明年5月上路 估128萬人需換照
諮詢單位：
交通部公路局監理組駕駛人管理科
