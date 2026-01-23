【錯誤】普丁稱欠台灣人情？因女兒命危曾向台求助？非事實！農場頻道的虛構內容

網傳「普丁承認欠台灣人情」的影片及訊息，內容聲稱日前一名在俄羅斯工作的台灣工程師接到克林姆林宮的電話，表示普丁的小女兒卡捷琳娜（Katerina Putin）命危，只有台灣是唯一可以拯救她的國家。經查證，網傳影片出自 YouTube 內容農場頻道「韓國留學生 TV」，該頻道發布的影片皆由 AI 配音、AI 生成影像及聳動標題組合而成，影片中的內容多為虛構，或是有少部分為事實，但經過加油添醋改寫，沒有任何證據顯示普丁的女兒近期有來台灣看病，網傳訊息沒有事實依據。

普丁稱欠台灣人情？



原始謠傳版本：



普亭10年前拆散台灣女婿和他女兒在一起,核武強人罕見承認「欠台灣人的人情」



並在社群平台流傳這樣的影片：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到 YouTube 頻道「韓國留學生 TV」於 2025 年 12 月 30 日發布的影片，經檢視後確認即為網傳影片原始出處。



「韓國留學生 TV」屬於典型的內容農場頻道，自 2024 年 9 月 15 日創立以來，發布過 355 部影片，這些影片開頭千篇一律宣稱「本故事改編自 Reddit 網友投稿」，但實際在 Reddit 論壇上搜尋相關內容，卻找不到任何資訊；此外，「韓國留學生 TV」發布的影片，皆由 AI 旁白配音、AI 生成影像及聳動標題等組合而成。



MyGoPen 已多次提醒民眾，面對內容農場發布的文章或影片，應特別謹慎，無論它提供的資訊是否正確，內容農場都不是可靠的訊息接收管道。









除了「韓國留學生 TV」，以「普亭、台灣女婿」等關鍵字進行搜索，會發現「Yemin Sopna」、「阿達覺醒」等內容農場頻道也發布過類似的影片，標題皆聲稱普丁低頭向台灣求助。





記者實際檢視影片內容，大抵是說有一名在俄羅斯擔任工程師的台灣人林志偉，接到普丁發言人打來的電話，表示普丁的女兒卡捷琳娜（Katerina Putin）命危，並稱台灣是唯一可以拯救她性命的國家。



事實上，卡捷琳娜是真有其人，她是普丁的二女兒。如果以「卡捷琳娜、台灣」等關鍵字進行搜索，會發現在 2015 年時，三立新聞、中時新聞網等媒體曾引述前國安局上校李天鐸的說法，表示卡捷琳娜在莫斯科念書時，曾交過台灣男友，後來男方舉家回台，卡捷琳娜還來台灣探望過，但普丁反對兩人戀情，最終未修成正果。



上述資料來源皆出自李天鐸上校，依照現有的公開資料，MyGoPen 無法獨立證實這項說法是否正確，網傳影片即是以這段故事作為背景，再添加許多虛構內容，甚至聲稱影片中提到的台灣人林志偉，在台積電俄羅斯分公司工作過，但台積電從未在俄羅斯設廠。





結論



總結來說，網傳影片為虛構內容，與事實不符。

