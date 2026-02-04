【錯誤】普雷蒂遭ICE射殺是因其攜槍欲襲警？曲解貼文！影片顯示當時手持手機錄影

網傳「普雷蒂企圖襲擊執法人員」的訊息，內容聲稱美國 37 歲男護理師普雷蒂（Alex Pretti）於2026 年 1 月 24 日在明尼阿波利斯市遭美國移民及海關執法局（ICE）人員擊斃，事後發現他當時持槍欲襲警，甚至一周前就與移民局人員發生衝突。經查證，普雷蒂確實於 1 月 13 日曾與移民局人員發生過衝突，當時畫面拍到他腰間插著一把手槍，不過，普雷蒂是擁有槍枝許可證的持槍者，而且 1 月 24 日當天，普雷蒂無論有沒有攜槍，他被執法人員壓制前，手上都是拿著手機錄影，「合法持有手槍」不能與「企圖襲擊執法人員」畫上等號，網傳訊息容易造成誤解。

普雷蒂早有預謀持槍攻擊執法人員？



原始謠傳版本：



最新消息，在明尼蘇達州因持槍威脅聯邦執法人員的白左護士亞歷克斯·普雷蒂在被擊斃之前一周，曾與移民局人員發生過肢體衝突，導致肋骨骨折。他因妨礙警察公務而被逮捕，一周後又持槍出現，企圖襲擊聯邦執法人員。左派左媒卻想讓人們相信他沒有惡意、是好人，甚至英雄。這就是指鹿為馬，甚至顛倒黑白！



並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息背景脈絡為何？



根據中央社報導，美國移民及海關執法局（United States Immigration and Customs Enforcement, ICE）人員於 2026 年 1 月 24 日，在明尼阿波利斯市擊斃 37 歲男護理師普雷蒂（Alex Pretti）。



事件發生後，國土安全部助理部長 Tricia McLaughlin 於事發當日發給各大媒體的正式聲明，表示執法人員在與一名「持有 9 釐米半自動手槍的男子」（指普雷蒂）發生武裝衝突（armed struggle）後開槍，執法人員試圖繳械，對方卻「激烈反抗」（violently resisted）。



聲明中還提到：「這看起來是一個人想要造成最大傷害並屠殺（massacre）執法人員的情況。」（this looks like a situation where an individual wanted to do maximum damage and massacre law enforcement.）



美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）也在新聞發佈會上，發表相同的言論。白宮副幕僚長史蒂芬米勒（Stephen Miller）則在 X 平台發文，稱普雷蒂為企圖殺害聯邦人員的「刺客」（assassin）。



國土安全部也在 X 平台發布普雷蒂持有的手槍圖片，並表示他還攜帶兩個彈匣，且沒有身分證件。



不過美國官方的說法，與現場民眾有出入，因為普雷蒂遭槍擊當下，附近有其他民眾拿手機錄影，從兩段不同角度的影片中，都能清楚看到普雷蒂當時是拿著手機錄影，而非手槍。



Instagram 用戶「dangjessie」也有上傳從車內往外拍攝普雷蒂與執法人員爭執的畫面。









此外，仔細檢視 2：44 秒的影片，會發現執法人員先是推了一名女子（0：34 秒），導致她跌坐路邊，此時普雷蒂上前舉起左手制止，執法人員隨即朝他噴灑胡椒噴霧（0：36 秒）。約於 46 秒處開始，多名執法人員將普雷蒂壓制，1：00 秒處，可以看到一名執法人員拔出手槍連開數槍，普雷蒂中彈身亡。



根據紐約時報（New York Times）的查證報導，普雷蒂被壓制在地約 8 秒後，其中一名執法人員大喊「他有槍」，表明現場可能是直到普雷蒂被壓制，執法人員才發現他有武器。



明尼阿波利斯警察局長布萊恩奧哈拉（Brian O'Hara）調查證實，普雷蒂是「持有合法持槍許可證的槍支擁有者」（lawful gun owner with a permit to carry.）。



有了上述幾項背景脈絡，可以整理幾個問題：



Q1：普雷蒂當時有攜帶槍枝？

A1：有，根據國土安全部說法，他帶了手槍與兩個彈匣。



Q2：普雷蒂持槍襲擊執法人員？

A2：沒有，根據現場影片，普雷蒂當時手上拿的是手機。



Q3：普雷蒂與執法人員發生「武裝衝突」且「激烈反抗」？

A3：此為國土安全部說法，根據現場影片無法看出。



Q4：攜帶槍枝＝有襲警企圖？

A4：無法證明因果關係。



至於傳言提到的事件，起源於 YouTube 頻道「The News Movement」於 1 月 29 日發布的獨家畫面，影片中一名男子出腳踢壞一輛車的後車燈，執法人員隨即下車將他壓制。當時的影片可以看到，男子的腰間插著一把手槍，而經比對後，證實這名男子就是普雷蒂，不過，並沒有證據顯示普雷蒂當時因妨礙公務遭到逮捕。



該影片拍攝於 1 月 13 日，衛報（The Guardian）引述一名普雷蒂家族成員的說法，表示他們早就知道這件事，而且普雷蒂也因此受傷；CNN 則報導，這場衝突導致普雷蒂肋骨骨折。



1 月13 日的影片中，可以看到普雷蒂無論是被壓制時還是後來掙脫，從頭到尾都沒有伸手碰插在腰間的手槍，而且他本來就是一名可以合法攜帶槍枝的民眾。「1 月 13 日的影片拍到普雷蒂暴躁且持有一把手槍」與「1 月 24 日遭執法人員擊斃」之間，並沒有任何因果關聯性，唯一的共同點指有兩部影片拍攝的主角都是普雷蒂。





結論



總結來說，普雷蒂確實在 1 月 13 日曾與執法人員發生衝突，導致肋骨骨折，但沒有遭到逮捕；1 月 24 日遭槍擊當天，普雷蒂即使有攜帶手槍，從現場各角度的影片，都能確認他當時拿的是手機，「合法持有手槍」不能跟「企圖襲擊執法人員」畫上等號，網傳訊息容易造成民眾誤解。



