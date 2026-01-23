【錯誤】杜拜5萬架無人機表演超壯觀？打破世界紀錄？無相關紀錄！AI影像非真實畫面

網傳「杜拜 5 萬架無人機秀」的影片及訊息，內容聲稱杜拜哈里發塔前廣場日前舉行無人機表演，6 分鐘內出動 5 萬架無人機，成功打破金氏世界紀錄（Guinness World Records）。經查證，網傳影片是 AI 生成影像，並非真實場景，截至本次查核報告上架前，「單台電腦控制最多多軸飛行器／無人機同時飛行」的紀錄為 15,947 架，並非 5 萬架，網傳訊息不正確。



杜拜 5 萬架無人機表演打破世界紀錄？



原始謠傳版本：



杜拜的五萬架無人機秀 正式進入 吉尼斯 記錄, 六分鐘 值得一看 ….



並在社群平台流傳這樣的影片：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到 YouTube 頻道「BuildOrigin」於 2026 年 1 月 7 日發布的影片，內容聲稱杜拜日前出動 5 萬架無人機表演，成功獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）官方認證，不過檢視原始影片下方，YouTube 有備註「變造或合成的內容」，意思是該影片的聲音或影像有經過大幅編輯或為數位生成。



此外，如果將原始影片下方的文字敘述，利用 ZeroGPT、Gemini 3 等工具進行分析，會發現這些文字有極高機率（超過 90%）是由 AI 生成，包括用字遣詞過於華麗、背景鋪陳太過正式，或是將無人機秀描述為「未來希望」等，都是 AI 生成文字常見的特點。



如果將網傳影片擷圖，以 Hive Moderation、Sightengine 等 AI 影像偵測工具進行檢測，會發現有 99% 的機率是由 AI 生成；透過 Google SynthID 技術進行檢測，也確認影片包含特定的隱形浮水印，顯示它可能使用 Google 的 AI 模型生成或編輯過。









檢視「BuildOrigin」過去上傳的作品，發現近期發布多支無人機表演影片，地點在杜拜、里約熱內盧、巴黎及上海等，且有不少標題聲稱獲得金氏世界紀錄認證，參與表演的無人機，數量從 5 萬到 12 萬不等。



不過，如果在金氏世界紀錄官網搜尋「Unmanned Aerial Vehicles」，可以找到各式各樣與無人機有關的紀錄，截至本次查核報告上架前，在「單台電腦控制最多多軸飛行器／無人機同時飛行」（Most multirotor/drones airborne simultaneously from a single computer (outdoors)）的紀錄，是中國深圳高巨創新科技公司，於 2025 年 10 月 17 日瀏陽文化節上的演出，一共出動 15,947 架無人機。





結論



總結來說，網傳影片是 AI 生成影像，並非真實無人機表演，截至 2026 年 1 月 15 日，最多無人機表演的紀錄為 15,947 架，並非 5 萬架，網傳訊息不正確。



資料來源：



Guinness World Records - Unmanned Aerial Vehicles

Guinness World Records - Most multirotor/drones airborne simultaneously from a single computer (outdoors)



