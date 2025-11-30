【錯誤】東南亞觀光客每人拿台灣5000元旅遊補助？不實說法！僅抽獎活動獎項之一

網傳「朋友週日到野柳一帶去玩，遇到不少東南亞觀光客」、「才知道這些東南亞觀光客，每個人都拿到台灣政府 5000 元台幣旅遊補助款」的訊息。經查證，傳言說法錯誤，台灣政府沒有補助東南亞旅客每人 5,000 元，和 5,000 這個數字唯一相關的是「Taiwan the Lucky Land 遊台灣金福氣」消費金抽獎活動，該活動是所有外國旅客均可參加的抽獎，其中一個獎項是 5,000 元消費金，不是人人都有，消費金也限定須在台灣消費。

東南亞觀光客，每個人都拿到台灣政府 5000 元台幣旅遊補助？



朋友週日到野柳一帶去玩，遇到不少東南亞觀光客。閒聊起來，才知道這些東南亞觀光客，每個人都拿到台灣政府5000元台幣旅遊補助款，吸引他們到台灣觀光旅遊。 大夥聽了，簡直是氣不打一處來！ 行政院普發一萬元超收稅金給民眾，好像是多大恩惠似的，還假惺惺地說，行政院沒錢要動用預備金才能支付。結果拿5000元台幣賄賂東南亞觀光客來台灣旅遊，就大方得像暴發戶？真是TMD混蛋透頂！ 這些東南亞觀光客，有幾個真的是來消費的？有多少女孩是趁機來台灣撈皮肉錢，把5000變成5萬回去的？ 台灣人也真是賤，普發1萬元還要鬧內訌，挺綠的說不該拿這一萬元給政府造成負擔，寧可把這些錢拿去填補台電的鉅額虧空；反綠陣營則說本來就是我的為何不拿？ 有些綠色貴婦們還噴糞說：區區一萬元連買菜都不夠！ 而多數街友們說，一萬元可以讓他們一個月不致餓肚子。 政府送出5000元給這些沒在台灣繳過稅的東南亞國家遊客，眼睛都不眨一下，給台灣人一萬元就在那邊五四三。臥槽，在你們民進黨政客眼裡，台灣人比東南亞人低賤好欺負是嗎？ 明明有大批有錢的大陸客想來台灣觀光消費，賴政府把他們當毒蛇猛獸、木馬屠城的間諜，打死都不讓他們來；卻寧可用5000元一頭，賄賂那些小氣的東南亞觀光客來台灣充場面，好給奄奄一息的台灣旅遊業吊點滴，讓他們不再罵政府無能。 這個政府送錢出去給外國、美國的時候，都是以億元為單位，一點都不心疼，把超收的稅金返回給民眾，就在那邊不停叫窮。這種無能政府怎麼還有臉繼續尸位素餐下去？



查證解釋：





（一）查核記者以關鍵字實際在交通部觀光署官網查詢，僅查找到「Taiwan the Lucky Land遊台灣金福氣」消費金抽獎活動的內容和網傳訊息的說法稍微有關，但活動內容是讓外國旅客上網登錄來台抽獎，獎項包括 5,000 元消費金、機票、飯店住宿券及便利商店禮物卡等等，並非對特定國家旅客的補助。



（二）MyGoPen 實際詢問交通部觀光署，觀光署表示，為因應疫後整體情勢及加速國際旅客來臺復甦力道，推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，針對來台自由行旅客辦理「遊台灣金福氣- Taiwan the Lucky Land」消費金抽獎活動，自 112 年 5 月 1 日起，並於 114 年 9 月 30 日畫下圓滿句點，活動共吸引 653 萬旅客來臺試手氣，超過 78 萬人次中獎，在疫情後國際觀光市場引起話題，並獲得國際旅客的關注。



觀光署強調，該活動針對全球自由行旅客，不限東南亞旅客，且以抽獎方式，非人人有獎，中獎者可獲得 5,000 元消費金（電子票證或住宿折抵優惠），獎金均須於台灣消費，具有促進台灣經濟效益。



綜合以上，網傳訊息錯誤，台灣政府沒有補助東南亞旅客每人 5,000 元，其餘內容則為個人意見，不在本篇事實查核報告範圍內。



