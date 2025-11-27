【錯誤】機車後座環抱會觸法？警方開出187張罰單？無相關規定！內容農場虛構文章
網傳「後座抱緊緊竟是違規行為」的訊息，內容提到台北市交通大隊公布數據，1 至 6 月就開出 187 件「後座乘客違規乘坐」罰單，聲稱機車後座乘客如果是環抱坐姿，就會觸法。經查證，傳言出自內容農場網站，臺北市政府警察局交通警察大隊澄清，沒有發布過這樣的數據；現行針對機車附載人員的規範，應依《道路交通安全規則》第 88 條規定「小型輕型機車不得附載人員，重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載一人，惟後座乘客不得側坐，並應依規定戴安全帽。」如果沒有違反，就不會有開罰問題。網傳訊息為虛構內容，與事實不符。
機車後座環抱會觸法？
原始謠傳版本：
「後座抱緊緊」竟是違規行為！**台北市近期掀起一波機車族熱議話題，交通大隊公布最新數據顯示，光是1至6月就開出187件「後座乘客違規乘坐」罰單，每張罰單金額高達300元。究竟怎樣的乘車姿勢會觸法？這項隱藏在《道路交通管理處罰條例》第31條第5項的規定，正默默影響無數雙載通勤族。根據現行法規，機車後座乘客必須遵守三大乘坐規范：1. 雙手禁止環抱駕駛：後座者需緊握機車設置的扶手 2. 雙腳需穩踏踏板上：禁止側坐或懸空擺動 3. 身體保持正向坐姿：不得前傾貼靠駕駛 台北市交通局特別指出，最常見的違規樣態就是「情侶式環抱坐法」。許多民眾誤以為雙手環抱駕駛者能提升安全性，實際上這種姿勢會嚴重限制騎士操控龍頭轉向的靈活度，遇到突發狀況時更可能因重心不穩導致雙摔。
或這個版本：
會不會太誇張 政府現在是怎樣 普發一萬發了就又有新的規定要挖錢 人家情侶，夫妻恩愛要抱抱也不行喔！ 太不講理了
主要流傳這樣的照片：
並在社群平台流傳：
查證解釋：
網傳訊息原始出處為何？
MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，發現傳言出自綜合資訊網、奇聞趣事、Supertime 01 等內容農場網站的文章，這些報導皆發布於 2025 年 5 月 28 日，不僅沒有記者署名，報導內文也有諸多錯誤。
例如文章發布時間為 5 月 28 日，但內文卻提到「1至6月就開出187件罰單」，提前預測未來，不合邏輯；其次，用字遣詞也有簡體轉繁體的痕跡，例如「規範」寫成「規范」；且文中列舉的兩個案例，涉案人物皆為化名，不具可信度。
MyGoPen 實際詢問台北市政府警察局交通警察大隊，警方表示，並沒有公布過所謂「後座乘客違規乘坐」罰單的數據，網傳訊息不正確。
警方表示，機車附載人員，應依《道路交通安全規則》第 88 條規定「小型輕型機車不得附載人員，重型及普通輕型機車在駕駛人後設有固定座位者，得附載一人，惟後座乘客不得側坐，並應依規定戴安全帽。」
傳言還聲稱「《道路交通管理處罰條例》第 31 條第 5 項的規定，機車後座乘客必須遵守三大乘坐規範：雙手禁止環抱駕駛、雙腳需穩踏踏板上、身體保持正向坐姿...」。
《道路交通管理處罰條例》第 31 條第 5 項規定，僅提到「機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣 300 元以上 600 元以下罰鍰」，而所謂的規定，即為《道路交通安全規則》第88條，該法條並沒有提到三大乘坐規範，這是傳言自己虛構的內容。
警方也澄清，機車附載人員的違規，基本上就是依《道路交通安全規則》第 88 條的規定辦理，如果沒有違反，就不會有開罰的問題。
在 2014 年時，華視新聞曾製作「機車雙載怎麼抱? 監理所各說各話」的報導，就有針對後座乘客應「雙手環抱」、「一手抱前、一手抓後側把手」、「兩手都抓握把」的討論，交通部公路局的新聞稿提到「機車雙載的後座乘客，多習慣雙手環抱騎士，但遇剎車急停，後座乘客易重心不穩致，影響前座騎士騎乘安全。臺北區監理所建議的雙載騎乘姿勢，係與機車業者合作測試認為較安全的作法，並無法規強制規定。」
無論如何，機車後座乘客不管是雙手環抱還是抓握把，都不會因此吃上罰單。
台灣 12 歲以下兒童要用機車安全座椅？
網傳文章一共提到兩起案例，第二個案例聲稱「中山區有位母親讓小學女兒側坐後座，雙腳懸空夾住書包...」又稱「...依規定 12 歲以下兒童必須使用合格安全座椅」。
首先，「雙腳懸空夾住書包」的動作不合理；其次，法規確實有規定不能側坐，但台灣目前並沒有針對兒童「機車」安全座椅的專責法規，也沒有明確的 CNS 國家標準能夠進行檢驗，因此不可能有「12 歲以下兒童必須使用合格安全座椅」的說法。
根據親子天下 2025 年 6 月 10 日更新的文章，民眾裝設兒童機車安全座椅，應遵守《道路交通安全規則》第 88 條第 1 項第 1 款規定：
「載物者，小型輕型不得超過 20 公斤；普通輕型不得超過 50 公斤；重型不得超過 80 公斤，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣 10 公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺；具封閉式貨箱之電動三輪重型機車不得超過 200 公斤，裝載貨物不得超出貨箱以外。」
補充：文章還提到一位交通工程專家「陳志明」，實際搜尋後發現查無此人，MyGoPen 過去倒是做過一位號稱是專長醫治糖尿病的「陳志明」醫師，基本上都是虛構的人物。
結論
總結來說，傳言為內容農場網站捏造的虛構內容，台北市交大並未公布相關數據，內文提到的資訊也與現行法規不符，網傳訊息不正確。
