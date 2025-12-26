【錯誤】澤倫斯基在庫皮揚斯克自拍影片造假？不實描述！無證據顯示預錄或綠幕合成
網傳「普亭揭穿司機說謊表演」的影片及訊息，內容聲稱俄羅斯總統普亭近期在年終記者會上，稱烏克蘭總統澤倫斯基是「有才華的演員」，因為他在庫皮揚斯克（Kupyansk）地區聲稱烏軍收復當地的自拍，其實是預錄影片，甚至可能是使用綠幕合成。經查證，俄羅斯先於 2025 年 11 月 20 日聲稱完全控制庫皮揚斯克地區，澤倫斯基於 12 月 12 日至當地西南入口處自拍影片，表示烏軍在當地取得重要戰果，分析影片元數據（Metadata），發現建立時間為 12 月 12 日，沒有證據顯示為預錄畫面，或是使用綠幕合成，網傳訊息沒有事實依據。
澤倫斯基在庫皮揚斯克的自拍影片是預錄？
原始謠傳版本：
笑瘋，京京親自揭穿司機説謊表演
或這個版本：
小澤在庫皮揚斯克的打卡，已經演變成為一場「羅生門」。
主要流傳這段影片
並在社群平台流傳：
查證解釋：
網傳訊息背景脈絡為何？
MyGoPen 檢視網傳訊息所附影片，發現主要是俄羅斯總統普亭於 2025 年 12 月 19 日在年度年終記者會（Итоги года）的發言，影片 20：03 秒處開始，主持人詢問有關澤倫斯基在庫皮揚斯克（Kupyansk）拍攝影片，聲稱烏克蘭已控制該地區，普亭則回應，澤倫斯基是一位才華洋溢的藝術家，如果烏軍真的控制庫皮揚斯克，澤倫斯基為何要站在距市區 1 公里外的地方，而不是在市中心拍影片。
11 月 20 日
要了解整件事情的來龍去脈，必須先從 2025 年 11 月 20 日，普亭參觀俄羅斯西部集團軍指揮所一事說起。俄國陸軍上將謝爾蓋庫佐夫列夫（Sergei Kuzovlev）向普亭彙報庫皮揚斯克的戰果時，兩人對話如下：
「庫佐夫列夫：在庫皮揚斯克戰區，第 6 集團軍所屬第 68 摩托化步兵師的突擊小組，已完成對庫皮揚斯克市的解放。（In the Kupyansk sector, the assault groups of the 68th Motor Rifle Division of the 6th Army have completed the liberation of the city of Kupyansk.）
普亭：你的意思是說，他們已經完成任務了嗎？（Do you mean to say that they are finished with it?）
庫佐夫列夫：是的，長官。該市已在我方控制之下，零星分散的敵方小規模部隊正在被殲滅。（Yes, sir. The city is under our control. Small dispersed enemy groups are being destroyed.）
庫佐夫列夫當時聲稱已經「完全」解放庫皮揚斯克地區，但根據烏克蘭 OSINT 互動式地圖「DeepStateMap.Live」，俄軍曾於 2025 年 10 月 20 日持續從北方向庫皮揚斯克進攻。
在此之後，該地區一直沒有戰事更新，即使是 11 月 20 日庫佐夫列夫向普亭宣稱「解放」庫皮揚斯克，雙方的占領區域依舊沒有變化，而庫佐夫列夫則於 12 月 9 日，也是俄羅斯「祖國英雄日」當天，獲普亭親頒金星勳章（照片第 9 張）。
12 月 12 日
3 天後，也就是 12 月 12 日，庫皮揚斯克附近地區戰況發生重大變化，烏軍收復了包括莫斯科夫卡（Moskovka）、拉季基夫卡（Radkivka）、金德拉希夫卡（Kindrashivka），以及庫皮揚斯克部分地區，而俄軍在庫皮揚斯克僅剩兩處據點。
（下圖中紅色為俄羅斯控制區，綠色為烏克蘭控制區，藍色為烏克蘭奪回區域，淺色區為尚未確認的戰場區域。）
澤倫斯基於同日（12）發布一段自拍影片，表示他親自到庫皮揚斯克地區，感謝烏克蘭戰士，「雖然俄羅斯人不斷談論庫皮揚斯克，但事實勝於雄辯...今天在前線取得戰果至關重要，因為只有這樣，烏克蘭才能在外交上取得成果。」
澤倫斯基自拍的地點，位於庫皮揚斯克西南方入口，如果影片屬實，代表俄軍實際上根本沒有「完全控制」庫皮揚斯克。
12 月 13 日以後
在澤倫斯基發布影片後，親俄媒體與社群帳號主要有 2 種說法：「澤倫斯基發布的是預錄影片」、「澤倫斯基是透過綠幕拍攝，再與場景合成。」
以親俄 Telegram 頻道「Мир сегодня с "Юрий Подоляка"」為例，12 月 14 日發布了一則貼文，聲稱根據最新的無人機拍攝片段，澤倫斯基自拍的地點，背後標誌牌底部已遭炸毀，與拍攝時完全不同，質疑這是澤倫斯基好幾周前就預錄好的影片，在適當時機才放出來進行認知作戰。
不過，這些頻道發布的無人機影片，並沒有註明「拍攝時間」，無法得知是在 12 日之前，還是之後拍攝，也沒有解釋如果俄軍已完全佔領庫皮揚斯克地區，為何還需要使用無人機拍攝，而該場景出現的烏克蘭國旗也未被撤下。
澤倫斯基的自拍影片，可以透過 PICO.IO、MediaInfo、MetaData2GO 等影片分析工具，確認創建時間為當地時間（UTC＋2） 2025 年 12 月 12 日 12：16 分，使用的是 Adobe Premiere Pro 編輯軟體。
影片一共使用 3 個檔案：TEZA20251212_0733.mp4、TEZA20251212_0730.mp4、Бажаю_здоровʼя_Сьогодні_0.MOV，可以看到前 2 個檔案編號都是「20251212」；「Бажаю здоровʼя Сьогодні」則是澤倫斯基每日例行講話使用的開場白，意思是「祝你今天健康」。
基本上，澤倫斯基在官方 Telegram 頻道發布的影片，都帶有元數據（Metadata），例如他在 12 月 23 日 22：07 分發布的每日例行談話，影片檔案創建時間為 12 月 23 日 19：57 分。
上述可知，從現有公開資訊，沒有任何證據支持「澤倫斯基預錄影片」的說法。
至於「在綠幕拍攝合成」一說，比對網路上流傳的圖片與澤倫斯基自拍影片，即能清楚看出包括手機樣式、防彈背心、褲子與鞋子等，皆非同一款式。
後續，親俄 Telegram 頻道「Оперативный простор」於 12 月 16 日又發布一段影片，聲稱是俄羅斯士兵在庫皮揚斯克巡邏的畫面，並給出影片拍攝座標為「49°42'05"N 37°36'56"E」。
不過根據 X 平台用戶「GeoConfirmed」的調查，該影片是在哈爾科夫州塔維爾贊卡（Tavilzhanka）拍攝，距庫皮揚斯克以北約 18 公里處的小鎮，正確座標應為「49°50'16.0"N 37°46'03.5"E」與「49°50'26.0"N 37°46'09.0"E」。
結論
總結來說，俄羅斯完全控制庫皮揚斯克的地區的說法不正確，也沒有明確證據可以證明澤倫斯基在當地的自拍影片是預錄或是使用綠幕合成，網傳訊息不正確。
