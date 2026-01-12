【錯誤】社群流傳三段美國空襲委內瑞拉影片？部分挪用2024年伊朗空襲以色列無關畫面

網傳「美國入侵委內瑞拉」的影片及訊息，畫面顯示夜空中多枚飛彈襲向地面設施，聲稱是美國於 2026 年 1 月 3 日攻擊委內瑞拉的影片。經查證，網傳影片由 3 個不同片段組成，第一段並非發生在委內瑞拉，而是 2024 年 10 月伊朗空襲以色列的畫面；其餘兩個片段確實與此次美國襲擊委內瑞拉有關，分別是攻擊 Fuerte Tiuna 軍事綜合設施與 Higuerote 機場的畫面，網傳訊息部分錯誤。

美國空襲委內瑞拉影片曝光？



原始謠傳版本：



1月3日，美國入侵委內瑞拉，並向首都空襲的影片流出



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳影片，確認是由 3 個不同片段組成。依序擷圖後，利用圖片反搜工具「Google Lens」進行搜索，可以找到 X 平台用戶「@KhaledSafi」於 2024 年 10 月 2 日發布的貼文，所附影片與網傳片段一相同，文字描述提到「伊朗飛彈摧毀以色列軍用基地的瞬間」。



以「@KhaledSafi」發布的影片進一步搜索，可以找到貝靈貓（bellingcat）高級研究員 Jake Godin 的個人 X 帳號，他在同日發文，確認網傳片段中遭到轟炸的地點，是以色列南部的內瓦蒂姆空軍基地（Nevatim Airbase），由此可知，網傳片段一是 2024 年伊朗攻擊以色列的影片，與美國或委內瑞拉無關。









至於網傳片段二與片段三，經記者調查後，確認皆為此次美國攻擊委內瑞拉的影片。片段二為美軍直升機攻擊委內瑞拉 Fuerte Tiuna 軍事綜合設施的畫面；片段三為美軍攻擊 Higuerote 機場的畫面。





結論



總結來說，網傳影片中有一個與委內瑞拉無關的片段，其餘兩個確實是此次美國發動攻擊的片段，網傳訊息部分錯誤。



資料來源：



X - Khaled Safi

X - Jake Godin

Google Maps - 網傳片段一拍攝地點

YouTube - US army helicopters attacking Venezuela’s Fort Tiuna military base

Facebook - CBS News



