【錯誤】社群流傳中國人造海參製作過程曝光？無關影片！實為澳洲餐廳甜點製作畫面

網傳「中國人造海參」的影片及訊息，畫面顯示作業員將原料填入模具，聲稱是中國工廠製作人造海參的影片。經查證，網傳影片與中國或人造海參無關，影片中的食物為澳洲墨爾本餐廳 Yiaga 製作的甜點「Banskia Pop」，該道菜是以澳洲特有植物「班克木」為發想，結合巧克力製作而成，網傳訊息不正確。



社群流傳中國人造海參製作過程影片？



原始謠傳版本：



中国的人造海参！我吃加拿大海参 营养好 货真价实 几十元一磅 为什么要买日本、韩国、中国核污染海参？

廣告 廣告



主要流傳這段影片









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附影片，發現在 Facebook、TikTok、微博、抖音等社群平台皆有出現，將影片擷圖，利用圖片反搜工具「Google Lens」進行搜索，可以找到台灣論壇 Dcard 有趣板於 2025 年 10 月 28 日的文章，影片經檢視後，確認與網傳畫面相同。



將 Dcard 上無浮水印的影片版本擷圖，進一步搜索後，可以找到美國論壇 Reddit 的「WeWantPlates」板於 2025 年 11 月 13 日的貼文，標題提到網傳影片是一種名為「Banskia Pop」的甜點製作過程，店家名稱為「Yiaga」。



以「Banskia Pop、Yiaga」進行關鍵字搜索，可以找到 YouTube 頻道「Foodporn」於 2025 年 10 月 27 日上傳的短片，經檢視後，確認即為網傳影片原始出處。









Yiaga 是一家位於澳洲墨爾本的餐廳，檢視網友在 Google Maps 留下的評論，網友吳奕瑄有列出每道餐點的特色，第 11 道菜即為「Banskia Pop」；網友 Ning Hadiningsih 也有發布「Banskia Pop」的照片。



補充：Banskia 是澳洲特有植物，俗稱佛塔樹，正式名稱則為「班克木」。





結論



總結來說，網傳影片並非中國製作假海參的過程，而是澳洲餐廳 Yiaga 製作的甜點「Banskia Pop」的畫面，網傳訊息不正確。



資料來源：



Dcard - 有趣板

Reddit - WeWantPlates

YouTube - Have you ever seen a dessert like this? 🤷🏽‍♂️ We’re at Yiaga for The Banskia Pop.

Instagram - yiaga.au

Google Maps - 吳奕瑄、Ning Hadiningsih

小松鼠歐式花藝工作室 - 佛塔 Banksia



延伸閱讀：



【誤導】人造蛋的生產過程影片？如會進口等說法？實為皮蛋製作過程

【錯誤】網傳黑心商家的人造肉製作過程影片？實為五花肉造型軟糖