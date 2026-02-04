【錯誤】社群流傳台灣女孩搭乘基輔地鐵的兩張照片？非真實影像！實為AI生成圖片

網傳「基輔地鐵看見台灣尊嚴」的圖片及訊息，畫面顯示一名台灣女孩搭乘基輔地鐵，拿著貼有「TAIWAN IS NOT CHINA」貼紙的行李箱，被人拍下來，在網路上引發熱議。經查證，近期社群流傳兩張台灣女孩搭基輔地鐵的照片，皆非真實畫面，而是使用 AI 生成的影像，照片部分細節，例如上衣的圖案、背包皺褶及路人的眼鏡無故消失等，皆為 AI 影像常見的細節不連貫特點。此外，照片中的基輔地鐵路線圖，在名稱與路線上，也都與實際的地圖不符，網傳訊息未說明圖片來源，容易造成民眾誤解。

廣告 廣告



網傳台灣女孩搭乘基輔地鐵的照片？



原始謠傳版本：



一名烏克蘭網紅分享這位女孩的照片 "Taiwan is NOT CHINA"!!! 太暖心了!!! 藍白草別整天想著china, 學學這女孩多想想Taiwan好嗎



或這個版本：



旅日烏克蘭網紅揭密：在烏克蘭基輔地鐵看見台灣的尊嚴 . 一張跨越國界的照片，2026年1月近日在國際社群平台引發震撼效應！一名氣質出眾的女子在烏克蘭地鐵內，行李箱上醒目的「 Taiwan is NOT CHINA 」貼紙被拍下上傳，意外在日本 X（原 Twitter）平台上爆紅，獲得數百萬次點閱。這張照片不僅展現了強烈的身份認同，更在台灣 Threads 引發熱議，被網友們封為「年度最帥行李箱」。 . 這張照片的原始出處，是長年旅居日本的烏克蘭知名網紅 Elena Chan。她在發文中表示，自己回到家鄉烏克蘭探親，在搭乘烏克蘭基輔（ Kyiv ）地鐵時，意外目擊一名女子拉著貼有「 #台灣不是中国 」標語的行李箱。 . Elena Chan在推文中感性寫下：「台灣是一個擁有尊嚴、愛好自由且具備獨立主權的國家。」她強調，這張貼紙傳達了民主與獨裁的根本差異，並公開表示「衷心支持台灣」。由於 Elena Chan的讀者群以日本人為主，該推文瞬間在日本社群發酵，獲得數萬次轉發，網友們紛紛盛讚：「這就是我們支持台灣的原因」、「美感與信念兼具」。



主要流傳這些照片：









並在社群平台流傳：









查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附圖片，發現是來自 X 平台用戶「エレナちゃん」於 1 月 29 日發布的貼文，以此進行搜索，可以找到同樣一篇帶有網傳照片的貼文，即為傳言原始出處。



「エレナちゃん」於同日發布了另一篇貼文，與網傳圖片為相同人物、相同場景，只是照片中的人轉向另一邊。



不過，如果仔細比對兩張照片，會發現細節有矛盾之處，例如左邊照片中，女子的牛仔外套外面有一條黑線，但是右邊的照片中，黑線卻變成女子白色上衣的圖案；兩張照片中，女子的黑色側背包也出現不尋常的皺褶；一旁的金髮乘客，原本有戴黑框眼鏡，在另一張照片中眼鏡卻不見蹤影。各種細節不連貫的情況，代表網傳圖片很有可能不是真實照片。



利用 AI 圖片偵測工具「HIVE Moderation」、「Sightengine」等進行檢測，發現網傳圖片是 AI 生成影像的機率達 99%。









女子背後有一段文字「КИЇВ МЕТРО」，利用 Google AI 翻譯，顯示為「基輔地鐵」。不過，實際搜尋會發現，基輔地鐵的全名為「Київський метрополітен」；如果是地鐵路線圖，全名應為「Схема ліній Київського метрополітену」，不是「КИЇВ МЕТРО」。



除此之外，基輔地鐵目前有紅（M1）、藍（M2）、綠（M3）三條線，還有興建中的黃線，路線圖也與網傳圖片中的路線不同。











結論



總結來說，網傳圖片並非真實照片，而是使用 AI 生成技術製作的圖片，網傳訊息容易造成民眾誤解。



資料來源：



Київський метрополітен

Киевское метро - Схема ліній Київського метрополітену

Агенти змін - Киевское метро



延伸閱讀：



【易誤解】網傳成田機場將台灣與中國分開標示？屬實但混用他國照片與AI生成圖

【錯誤】中國外送員路過天安門帶著中華民國國旗的片段？實為AI生成影片