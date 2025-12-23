【錯誤】米爾斯海默談中日關係？稱日本將付出代價？冒名AI影片！透過深偽技術置換嘴型

網傳「米爾斯海默談中日關係」的影片及訊息，內容聲稱國際關係學者、芝加哥大學政治系教授米爾斯海默（John Mearsheimer）日前發布影片，談到近期日本與中國的外交齟齬，認為日本若是一意孤行，只會付出沉重代價。經查證，網傳影片出自冒名的米爾斯海默 YouTube 頻道，這類頻道大多假借米爾斯海默之名，透過深偽（deepfake）、嘴型置換等，並以 AI 模仿米爾斯海默的聲調，創造出許多虛構的影片。原始影片來自 2023 年的一場專訪，內容與中日關係完全無關，米爾斯海默近期也沒有發表相關言論，而他本人也已闢謠，表示影片「絕對不能準確反映我對中日關係的看法」，網傳訊息不正確。

米尔斯海默：中国是日本惹不起的国家，但无知的首相以为抱紧美国就可以，走着瞧，日本将付出沉重代价！



米尔斯海默：日本认为可以挑衅中国却不面临经济报复，是对现代地缘经济的根本误解



網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 利用圖片反搜工具「Google Lens」進行搜索，可以找到 X 平台用戶「汉尼拔火罐」於 2025 年 11 月 23 日發布的影片，經檢視後，發現與網傳影片相似，下方有不少網友留言這是 AI，並非真實影片。



其中一名轉發用戶「Nova Introvert」提到，在 4：57 秒處，影片中的米爾斯海默（John Mearsheimer）將「1980s」讀成「nineteen eighty SECONDS」，也就是「19、80、秒」，正確讀法應為「nineteen eighties」，認為這很可能是 AI 配音的問題；他也附上原始影片的連結，表示在另一處提到「20 世紀 80 年代」時，犯下同樣的錯誤。



不過實際檢視原始影片，發現已經被上傳者移除，藉由搜尋網傳影片右上角浮水印，可以找到 YouTube 頻道「Mearsheimer Fans Channel」，該頻道的影片已全數刪除，不過透過網頁存檔工具搜索，仍能確認原始影片的標題為《Japan: The First Domino in the Fall of Western Power》。



如果以「Japan: The First Domino in the Fall of Western Power」進行搜索，會發現 YouTube上面有許多類似標題的影片，而發布這些影片的頻道，名稱通常都有米爾斯海默，例如「prof john mearsheimer」、「Mearsheimer Report」等，這些都是假的 AI 頻道，與米爾斯海默無關。



要確認網傳影片真偽，可以透過 AI 聲音偵測工具進行檢測，以「Hiya Deepfake Voice Detector」進行鑑定，發現聲音真實性只有 7 分；以「AI Voice Detector」進行檢測，結果也顯示只有 13% 可能是真實聲音。









另一個方法是找到網傳畫面原始來源，利用 Google Lens、百度圖片、Gemini 3 進行搜索，都沒有發現米爾斯海默過去有這段訪問，虛擬背景也與 Google Meet、Webex 等常見的線上會議不同，不過網傳影片大量在簡中平台如抖音、Bilibili 上流傳，推測有可能是米爾斯海默談論中國議題時的訪問畫面。



進一步以「Mearsheimer、blue tie」等關鍵字進行搜索，首先可以找到 Bilibili 用戶「Zoehui99」於 2024 年 3 月 10 日上傳的影片，內容是中國環球電視網（GCTN）對米爾斯海默的採訪，影片中米爾斯海默穿著與網傳影片相似，不過在肩距、光影及影像細節上，仍有些許不同。



將 Bilibili 影片中米爾斯海默的造型擷圖搜索，可以找到英國媒體《旁觀者》（The Spectator）於 2023 年 12 月 20 日在官方 YouTube 頻道發布的影片，檢視米爾斯海默的穿著、左右肩長度、西裝外套紋路、襯衫衣領、鈕扣等細節，利用 Juxtapose 比對系統，可以確認網傳影片即是使用米爾斯海默在《旁觀者》的專訪畫面，再與虛擬背景結合而成。





國際事實查核單位 AFP Fact Check 於 12 月 16 日發布的查核報告，提到米爾斯海默已於 12 月 10 日透過 Email 澄清，表示網傳影片「絕對不能準確反映我對中日關係的看法」，他也表示，過去兩個月多次嘗試向 YouTube 檢舉此類造假頻道，但截至本次查核報告上架前，這些頻道依舊存在。





結論



總結來說，網傳影片是將 2023 年米爾斯海默的專訪，以深偽技術（deepfake）置換嘴型，加上虛擬背景製作而成，影片聲音是 AI 運算的米爾斯海默人聲，並非他的實際看法，網傳訊息不正確。

