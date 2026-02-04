【錯誤】網傳今年將出爐的新鈔票主題設計樣式？非真實情況！AI生成圖片

網傳「跟您分享今年將出爐的新鈔票！」的貼文和圖片。經查證，傳言圖片是 AI 生成影像，不是即將改版的新台幣鈔票設計；央行自 2025 年 10 月宣布進行鈔券改版，目前進度只到辦理「公民參與」，「『臺灣之美』系列鈔券面額主題票選活動」正在進行中，還沒開始設計圖案，傳言為錯誤訊息。



網傳今年將出爐的新鈔票？



原始謠傳版本：



跟您分享今年將出爐的新鈔票 一百元版是野百合, 五佰元版是太陽花, 壹仟元版是黑熊, 貳仟元版是青鳥， 教改課綱也改了， 連鈔票都不放過！標準的民進黨作風…搞台獨！ 冥禁黨不這樣改東改西，弄一些名堂，哪有油水可撈？ 賴缺德你TMD，真缺德！

主要在社群平台流傳這些圖片：









查證解釋：





關於新台幣改版



（一）中央銀行在 2025 年 10 月宣布將進行新台幣鈔券改版，由於現行鈔券已經使用 24 年，有必要升級防偽功能。目前現有的五種面額鈔券（100 元、200 元、500 元、1,000 元、2,000 元）都會改版，首張新版鈔券預計在擇定主題後 2 年半發行。



MyGoPen 在過去的查核報告中有提到，新鈔改版所需流程包括：成立諮詢委員會、辦理公民參與、設計鈔券圖案、採購新版鈔紙、製版與打樣、正式量產與累積庫存、調校設備及全民宣導等等；目前進度是「辦理公民參與」，還沒開始設計鈔券圖案，網傳圖片並不是今年將出爐的新鈔票。



（二）根據央行官網資訊，「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動正在進行中，邀請民眾共同票選鈔券的設計主題，共有以下 12 種：和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美、女性的光輝。



票選時間從 2026 年 1 月 27 日 10：00 到 2026 年 2 月 13 日 17：00，只要通過電子郵件信箱驗證就可投票，每個電子郵件信箱限投 1 次 ，1 次最多可選 5 項主題；查核記者實際前往投票頁面，鈔券主題只有文字敘述，沒有任何圖片。













網傳圖片為 AI 生成



檢視網傳圖片，可以看到一些不合理的地方，比如 100 元紙鈔上的「壹」筆畫有問題、2,000 元紙鈔上的「貳」沒有寫完整，這些都是使用 AI 工具時會有的特徵；透過 AI 偵測工具 Hive Moderation 檢測，結果也顯示其 AI 生成可能性極高。























結論



網傳圖片並非今年將出爐的新台幣鈔票，是 AI 生成的圖片。央行自 2025 年 10 月宣布將進行新台幣鈔券改版，以升級防偽功能，但目前進度僅至「臺灣之美」系列鈔券面額主題的公民參與票選活動階段，尚未開始設計票券圖案。



資料來源：



中央銀行 - 「臺灣之美」系列鈔券面額主題票選活動