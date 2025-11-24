【錯誤】網傳倪海廈說芋頭有毒？四種人不要吃？AI假影片的不實內容！醫師詳解
網傳「倪海廈：芋頭是敗血之物」、「這 1 種人吃，關節變形、經絡堵死」的影片，標題說芋頭是「敗血之物」，但是內容全都集中於討論芋頭「黏滯」的特性，並沒提到血液相關的內容，標題、內容不符，使得全片的可信度大減。傳言片頭直接以全螢幕字卡提醒「內容來自倪海廈生前絕版文稿，透過技術還原聲音」，由於倪海廈已於 2012 年病逝臺北，後人以各種重製、二創的 AI 內容創建多個以倪海廈為名的帳號，但這些內容根本無法向倪海廈查證，倪海廈也無法為自己澄清，民眾對這種根據來路不明的訊息應審慎小心。此外，網路上公開資料都可以查到，已故的倪海廈並不具有臺灣中醫師執照、不具備在臺灣行醫的資格，民眾接收到這些內容時，也應特別心存警惕、以免誤信。
中醫說芋頭有毒？四種人不要吃？
原始謠傳版本：
倪海廈：芋頭是「敗血之物」！這 1 種人吃，關節變形、經絡堵死！你以為在養生，其實在養「痹症」！
主要在社群平台流傳這樣的影片：
查證解釋：
（一）芋頭有毒？其實只是過敏的人比較多而已
傳言提到「芋頭小毒、生痰、發物」、「可能誘發或加重舊疾」、「芋頭某些情況下是毒藥」。MyGoPen 查詢相關典籍，芋在中醫的學名為「芋艿」（Colocasia esculenta），一般口語俗稱「芋頭」（Taro）。《本草綱目》和傳言所說的《本草備要》都沒有提到芋頭有毒性，反而說芋頭「生搗敷癰腫，拔毒」，癰（ㄩㄥ）指的是皮膚化膿發炎壞死，雖然近代科學已證實在傷口亂塗各種東西反而滋生細菌、導致傷口惡化，古籍記載的生芋頭能拔毒一說在現代醫學已不成立，但《本草綱目》和傳言所說的《本草備要》都沒有提到芋頭有毒性，傳言「毒性」的說法是錯誤資訊。
傳言說《本草備要》提到芋頭「小毒」，MyGoPen 查詢《本草備要》中提到可能相關的、被寫為「有小毒」的，是灌木的「茵芋」(Skimmia)，茵芋的莖、葉會入中藥，治風濕痺病。其他有毒的「芋」還有和芋頭同屬天南星科的「海芋」、俗稱「姑婆芋」，以及中國知名零食用來取名的「魔芋」，這二者的劇毒性廣為人知，但魔芋經過特殊加工可以去除毒性、製成蒟蒻零食。總之：
（1）傳言說的古籍出處並沒有說「芋頭」有毒。
（2）傳言說的古籍、又有提到小毒的，是「茵芋」，但茵芋治痹病，傳言說的「芋」卻說「養痺病」，文意也不符合。
（3）其他有毒的「芋」包括海芋、魔芋，但毒性都極強、也不是小毒，與傳言說法也不符合。
ＭyGoPen 致電諮詢中醫師張家蓓，她表示中醫並沒有認為芋頭不好，芋頭就是一般的根莖類、很常吃的食物，芋頭常被傳言說成「中醫認為芋頭不好」，其他像是芒果、鳳梨、荔枝、龍眼也常被說成是「發物有毒性」等等，但其實在中醫來講，就是對這些食物過敏的人比較多，吃了會長疹子、各種過敏症狀，所以中醫就會特別去提醒說吃這些東西要小心，雖然都是常見的食物、正常人吃都沒有問題，但是吃了曾經過敏、或是有過敏體質的人則是要小心，除此之外就沒有什麼特別的禁忌，民眾不需要自己嚇自己、因噎廢食。
（二）古籍記載「寬腸胃、充肌膚」 傳言卻說成不利
傳言說「皮膚病」、「痰多咳嗽」、「脾胃虛弱」、「風濕關節痛」四種人不能吃芋頭，這些人吃芋頭就是在吃濕毒。但包括《本草綱目》，以及後代的《本草備要》也引用《本草綱目》，都是記載芋頭「寬腸胃」、「充肌膚」，傳言為錯誤資訊。
（三）生芋頭有刺激性 芋頭只能算食療、不算中藥
傳言說「芋頭被歸類為『發物』，可能誘發或加重舊疾」。張家蓓指出，中醫對芋頭的主要論點集中在「補中氣、久服益肝腎」，而所謂的久服就是要天天吃、吃到 2 個月以上，即使變換烹飪方式、也很少人可以這樣天天吃同一種食物，此外，傳言說「發」，補氣也可以視為一種發，生芋頭對黏膜的刺激性也可以是一種「發」、不好的發，所以要特別提醒的是芋頭一定要煮熟，不能吃生的、生芋頭的刺激性太強，所以為何中藥講求「炮製」，透過炮製加大功效、或是減少毒性，而傳言說「中醫看芋頭有小毒」，既然說成有毒性、卻沒有說炮製等方面的問題，可見以中醫藥的來看，芋頭總歸是食物、算不上是中藥。
根據農業部農試所的資料，農試所推測生鮮芋頭的麻刺感包括「不溶性草酸」、還包括「蛋白質」也是影響麻刺感強弱的重要因子，而芋頭蛋白質的遇熱變化可能是造成芋頭蒸煮後麻刺感大幅減低的原因。
（四）地瓜、山藥很無辜 中醫：香蕉、雞腿無法比較
傳言說「吃清淡地瓜、芋頭、山藥這些根莖類」、「把濕吃進身體裡、把關節都糊住了」。張家蓓表示，地瓜在中醫藥稱為「甘薯」，因為明朝末年才傳入中國所以後來的典籍中才出現，《本草綱目拾遺》記載為「性味： 甘、平、無毒」、「入脾、腎經」、「補虛乏、益氣力、健脾胃、強腎陰」。此外，張家蓓強調，中醫也沒有說山藥不好，反而認為山藥很好，中醫對山藥的記載比較多，山藥能補氣、養陰，山藥是有入藥的，像四神湯的「淮山」 就是一種山藥，日本山藥的黏性則可以用來治胃病，所以跟淮山的屬性又不一樣，甚至有研究認為山藥裡的雌激素優於大豆，傳言講「芋頭」，卻又將不同屬性、用途的地瓜、山藥牽扯進來，就像拿香蕉比雞腿、可比較性難以切入，傳言說法很奇怪。
結論
總結而言，傳言說中醫藥典記載芋頭有小毒，但實際上該藥典並沒有這樣的記載，傳言說「皮膚病」、「痰多咳嗽」、「脾胃虛弱」、「風濕關節痛」四種人不能吃芋頭，但傳言所說的古籍卻載明「寬腸胃、充肌膚」，傳言為錯誤資訊。
衛教資源：
農業部 農業主題館 - 為什麼削芋頭的時候手會很癢？怎麼克服？
諮詢專家：
康華中醫診所院長 - 張家蓓
其他人也在看
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 13 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 10 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 12 小時前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 5 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
世界大賽G7最狂父與子！兩顆關鍵全壘球成功拋售成為千萬富翁
體育中心／綜合報導在2025年世界大賽第七戰中，道奇靠著兩支關鍵全壘打先追平、再逆轉擊敗藍鳥奪冠，這兩顆具有意義的全壘打球由班恩斯父子檔分別接到。據拍賣公司公布，這兩顆球成交總價為324000 美元（約合新台幣1018萬元）。FTV Sports ・ 5 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 14 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 1 天前
TWICE吃遍台灣美食！子瑜返鄉開唱 媽媽與陶晶瑩豪華招待
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導韓國知名女團TWICE於11月22、23日在高雄世運主場館舉行「THISISFOR」世界巡迴演唱會高雄場。這次演唱會是台灣成員周子...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光
還有颱風要來？周四近全台有雨 最新預測路徑曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前