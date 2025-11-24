【錯誤】網傳倪海廈說芋頭有毒？四種人不要吃？AI假影片的不實內容！醫師詳解

網傳「倪海廈：芋頭是敗血之物」、「這 1 種人吃，關節變形、經絡堵死」的影片，標題說芋頭是「敗血之物」，但是內容全都集中於討論芋頭「黏滯」的特性，並沒提到血液相關的內容，標題、內容不符，使得全片的可信度大減。傳言片頭直接以全螢幕字卡提醒「內容來自倪海廈生前絕版文稿，透過技術還原聲音」，由於倪海廈已於 2012 年病逝臺北，後人以各種重製、二創的 AI 內容創建多個以倪海廈為名的帳號，但這些內容根本無法向倪海廈查證，倪海廈也無法為自己澄清，民眾對這種根據來路不明的訊息應審慎小心。此外，網路上公開資料都可以查到，已故的倪海廈並不具有臺灣中醫師執照、不具備在臺灣行醫的資格，民眾接收到這些內容時，也應特別心存警惕、以免誤信。

（一）芋頭有毒？其實只是過敏的人比較多而已



傳言提到「芋頭小毒、生痰、發物」、「可能誘發或加重舊疾」、「芋頭某些情況下是毒藥」。MyGoPen 查詢相關典籍，芋在中醫的學名為「芋艿」（Colocasia esculenta），一般口語俗稱「芋頭」（Taro）。《本草綱目》和傳言所說的《本草備要》都沒有提到芋頭有毒性，反而說芋頭「生搗敷癰腫，拔毒」，癰（ㄩㄥ）指的是皮膚化膿發炎壞死，雖然近代科學已證實在傷口亂塗各種東西反而滋生細菌、導致傷口惡化，古籍記載的生芋頭能拔毒一說在現代醫學已不成立，但《本草綱目》和傳言所說的《本草備要》都沒有提到芋頭有毒性，傳言「毒性」的說法是錯誤資訊。



傳言說《本草備要》提到芋頭「小毒」，MyGoPen 查詢《本草備要》中提到可能相關的、被寫為「有小毒」的，是灌木的「茵芋」(Skimmia)，茵芋的莖、葉會入中藥，治風濕痺病。其他有毒的「芋」還有和芋頭同屬天南星科的「海芋」、俗稱「姑婆芋」，以及中國知名零食用來取名的「魔芋」，這二者的劇毒性廣為人知，但魔芋經過特殊加工可以去除毒性、製成蒟蒻零食。總之：



（1）傳言說的古籍出處並沒有說「芋頭」有毒。

（2）傳言說的古籍、又有提到小毒的，是「茵芋」，但茵芋治痹病，傳言說的「芋」卻說「養痺病」，文意也不符合。

（3）其他有毒的「芋」包括海芋、魔芋，但毒性都極強、也不是小毒，與傳言說法也不符合。









ＭyGoPen 致電諮詢中醫師張家蓓，她表示中醫並沒有認為芋頭不好，芋頭就是一般的根莖類、很常吃的食物，芋頭常被傳言說成「中醫認為芋頭不好」，其他像是芒果、鳳梨、荔枝、龍眼也常被說成是「發物有毒性」等等，但其實在中醫來講，就是對這些食物過敏的人比較多，吃了會長疹子、各種過敏症狀，所以中醫就會特別去提醒說吃這些東西要小心，雖然都是常見的食物、正常人吃都沒有問題，但是吃了曾經過敏、或是有過敏體質的人則是要小心，除此之外就沒有什麼特別的禁忌，民眾不需要自己嚇自己、因噎廢食。





（二）古籍記載「寬腸胃、充肌膚」 傳言卻說成不利



傳言說「皮膚病」、「痰多咳嗽」、「脾胃虛弱」、「風濕關節痛」四種人不能吃芋頭，這些人吃芋頭就是在吃濕毒。但包括《本草綱目》，以及後代的《本草備要》也引用《本草綱目》，都是記載芋頭「寬腸胃」、「充肌膚」，傳言為錯誤資訊。





（三）生芋頭有刺激性 芋頭只能算食療、不算中藥



傳言說「芋頭被歸類為『發物』，可能誘發或加重舊疾」。張家蓓指出，中醫對芋頭的主要論點集中在「補中氣、久服益肝腎」，而所謂的久服就是要天天吃、吃到 2 個月以上，即使變換烹飪方式、也很少人可以這樣天天吃同一種食物，此外，傳言說「發」，補氣也可以視為一種發，生芋頭對黏膜的刺激性也可以是一種「發」、不好的發，所以要特別提醒的是芋頭一定要煮熟，不能吃生的、生芋頭的刺激性太強，所以為何中藥講求「炮製」，透過炮製加大功效、或是減少毒性，而傳言說「中醫看芋頭有小毒」，既然說成有毒性、卻沒有說炮製等方面的問題，可見以中醫藥的來看，芋頭總歸是食物、算不上是中藥。



根據農業部農試所的資料，農試所推測生鮮芋頭的麻刺感包括「不溶性草酸」、還包括「蛋白質」也是影響麻刺感強弱的重要因子，而芋頭蛋白質的遇熱變化可能是造成芋頭蒸煮後麻刺感大幅減低的原因。





（四）地瓜、山藥很無辜 中醫：香蕉、雞腿無法比較



傳言說「吃清淡地瓜、芋頭、山藥這些根莖類」、「把濕吃進身體裡、把關節都糊住了」。張家蓓表示，地瓜在中醫藥稱為「甘薯」，因為明朝末年才傳入中國所以後來的典籍中才出現，《本草綱目拾遺》記載為「性味： 甘、平、無毒」、「入脾、腎經」、「補虛乏、益氣力、健脾胃、強腎陰」。此外，張家蓓強調，中醫也沒有說山藥不好，反而認為山藥很好，中醫對山藥的記載比較多，山藥能補氣、養陰，山藥是有入藥的，像四神湯的「淮山」 就是一種山藥，日本山藥的黏性則可以用來治胃病，所以跟淮山的屬性又不一樣，甚至有研究認為山藥裡的雌激素優於大豆，傳言講「芋頭」，卻又將不同屬性、用途的地瓜、山藥牽扯進來，就像拿香蕉比雞腿、可比較性難以切入，傳言說法很奇怪。











結論



總結而言，傳言說中醫藥典記載芋頭有小毒，但實際上該藥典並沒有這樣的記載，傳言說「皮膚病」、「痰多咳嗽」、「脾胃虛弱」、「風濕關節痛」四種人不能吃芋頭，但傳言所說的古籍卻載明「寬腸胃、充肌膚」，傳言為錯誤資訊。



